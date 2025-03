Stálo sedm miliard. Natočili ho tvůrci nejlepších Avengers. A i tak je nové sci-fi od Netflixu průšvih

Uložit 0

Na Netflix dorazil nejdražší film, který tato služba natočila. S rozpočtem přes 300 milionů dolarů neboli sedm miliard korun dokonce patří mezi nejdražší filmy vůbec. A stejně jako u předchozích pokusů Netflixu je to obří průšvih. Pasáž nezachraňují ani hvězdní režiséři bratři Russoové, kteří natočili Avengers: Infinity War a Endgame, hvězdička Millie Bobby Brown nebo Chris Pratt.

Proč se Pasáž jmenuje Pasáž, to jsme nerozluštili. V originále je to The Electric State. Každopádně vás vezme do alternativních devadesátek, kde Walt Disney vymyslel skutečné roboty. Jenže ti chtěli stejná práva jako lidé. O jednu válku a pár let později jsou roboti nenávidění, zastrčení v rezervaci a lidé žijí životy napůl ve virtuální realitě. A za hlavní hrdinkou Michelle najednou přijde robot, který se tváří jako její mrtvý bratr. Proč z takhle zajímavých ingrediencí nebyl dobrý film? Na to odpovídají Lucie Černohlávková a Michal Mančař.

Co se povedlo?

Michal: Bill Clinton.

Lucie: Vizuály.

Ne, vážně. Co se povedlo?

Michal: Ten Bill Clinton byla vážná odpověď! Krátký úvod filmu totiž načrtne zrod myslících robotů i následná devadesátá léta, v nichž americký prezident tváří v tvář robotí hrozbě musí vést Spojené státy do roboválky. Jenže s roboty současně soucítíte, protože lidstvo na ně uvrhlo osud otroků… Ta premisa má spoustu potenciálu a mohlo z ní být něco chytrého i hlubokého. Není.

Lucie: Pasáž (fakt ten název nechápu) vznikla podle předlohy mainstreamově ne tolik známého, ale mezi fandy hluboce uznávaného, švédského kreslíře Simona Stålenhaga, který kdysi začal tím, že nakreslil třeba auto na pláži a za něj dva roboty. Postupně ke svým obrázkům přidával text. A tak vznikly knihy jako Tales from The Loop (na Amazon Prime Videu je mimochodem stejnojmenný – a povedený – seriál s touhle inspirací) a Things From The Flood nebo právě The Electric State. Kromě toho, že jsou vizuálně podmanivé, jsou i dystopicky znepokojivé a chytré, a tak je jasné, že lákají k filmovému zpracování. Tím chci říct, že obrazová stránka okořeněná retro technologií devadesátek je opravdu dechberoucí. Jenže tu si Netflix tak úplně nevymyslel.

Tohle že stálo sedm miliard a točili to Russoové?

Lucie: Laťka mého vkusu není kdovíjak vysoko, ale tady jsem po dlouhé době měla pocit opravdu ztraceného času a velmi, velmi odfláknuté práce na straně filmařů. Pasáž není agresivně špatná, ale extrémně lajdácká a plochá. Vrší za sebe jedno dějové klišé za druhým, vůbec se neobtěžuje s nimi nějak pracovat. Chcete hezké roboty? Tady je máte. Millie Bobby Brown? Tu je. Zlého padoucha. Jasně. Záporáka, co si uvědomí své chyby? Není problém. Bitvu o osud lidstva, která se odehraje na parkovišti a stačí na ni menší komparz? Taky umíme. JAKO OPRAVDU?

Michal: Pasáž působí jako dílo umělé inteligence. Nebo korporátní komise. Obsahuje přesně ty stavební bloky „vysokorozpočtového sci-fi dobrodružství pro malé i velké diváky“, které čekáte. Má solidní obsazení, roztomilé i hrozivé roboty… Ale nemá pojivo a šťávu, které by je dávaly dohromady a dodávaly jim výraznější chuť. Podobně jako další netflixovské snímky Atlas nebo i The Gray Man.

Má smysl se na to dívat?

Lucie: Ne. Film tlačíte před sebou očima, aby se hnul dopředu (samozřejmě má dvě hodiny) a jen si říkáte, kdy už to skončí. A to si ani propršená neděle nezaslouží. Hezké roboty si můžete nakoukat i v traileru, Millie Bobby Brown víc sluší Stranger Things a Chrisu Prattovi zase první Jurský svět. A svět Simona Stålenhaga doporučuji načerpat raději z knih, Pasáž s ním stejně nemá moc společného.

Michal: Když stále se trápící Marvel oznámil, že se vrací Robert Downey Jr. a právě Joe a Anthony Russoové, aby superhrdinské filmové univerzum znovu nakopli, bylo to trochu trapné – to musí sázet na nostalgii? –, ale současně slibné. RDJ byl hlavní tváří Marvelu a portfolio Russoových čítá dvakrát Captaina Americu, Infinity War a Endgame. Ale to, co předvedli s The Electric State, by mělo fanoušky znepokojit. Netflixovský film je totiž stejně vlažný jako poslední marvelovky. Oči jste si po nich vydloubnout nechtěli. Ale pamatujete si je vůbec?