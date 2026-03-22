Máte nápad, ale neumíte programovat? Google spustil nástroj, který vytvoří design jen podle kresby
Stačí fotka či nápad a Google z toho vytvoří kód pro funkční design. Stitch má spolu s umělou inteligencí pomoci hlavně malým tvůrcům nebo firmám.
Pro řadu lidí s dobrým nápadem na aplikaci nebo web existuje velká bariéra: neumí programovat a nejsou grafici. Běžný proces tak obvykle znamená domlouvání se s designéry, kteří kreslí návrhy, a vývojáři, kteří je přepisují do kódu. Technologický gigant Google ale nyní ukázal nástroj, který podle něj má tento problém vyřešit. A po takzvaném vibe codingu, který se stal loni jedním z hlavních trendů v oblasti umělé inteligence, přišel s novým termínem: vibe designem.
Americká firma v rámci svého projektu Google Labs představila ve středu přepracovaný nástroj Stitch. Ten slibuje, že dokáže proměnit ručně nakreslený náčrtek na papíře, případně jen pár slov, v plně funkční a nakódovaný projekt, a to téměř okamžitě. Už není třeba umět napsat kód, stačí předat nástroji svůj záměr nebo popsat emoci, kterou má nová aplikace nebo web vyvolávat. A taky mít účet na Googlu. Celý systém běží na nejmodernějších modelech generativní umělé inteligence z rodiny Gemini.
Práce s nástrojem tak připomíná spíše konverzaci než složitou produkci. Vše se odehrává na nekonečném plátně, na které můžete nahrát fotku své kresby, obrázky pro inspiraci nebo rovnou kód, pokud ho máte. Nástroj ale reaguje i na hlas. Můžete na něj přes mikrofon promluvit a zadat mu, ať vám například vygeneruje tři různé varianty menu nebo ať změní barvy celé obrazovky.
Jakmile jste s vizuálem spokojeni, stačí kliknout na tlačítko. V tu chvíli se statický obrázek promění v živý prototyp. V něm pak lze klasicky klikat a umělá inteligence sama generuje další obrazovky podle toho, kam kurzor zrovna směřuje. Případně stačí napsat výtku, kterou se pokusí opravit.
Tento obrovský skok v dostupnosti designu ihned vyvolal pozdvižení na trhu a akcie konkurenčního designového nástroje Figma, který se věnuje v podstatě tomu samému, spadly krátce po oznámení Googlu o 12 procent. Ještě nedávno se přitom gigant Adobe snažil Figmu koupit za 20 miliard dolarů (přes 420 miliard korun).
Nicméně zatím nejde o nic bezchybného. Nástroj je k dispozici v beta verzi a produktoví designéři, kteří si ho vyzkoušeli, se v zahraničních médiích shodují, že je to sice skvělé hřiště pro rychlé experimenty, ale na tvorbu velkých a složitých produktů to ještě nestačí. I proto Google do Stitche zabudoval formát zvaný Design.md, díky kterému mohou firmy umělé inteligenci vnutit svá vlastní přísná vizuální pravidla a firemní identitu, aby výsledek vypadal vždy profesionálně.
I když Stitch asi zatím nenahradí grafická studia u obřích projektů, pro malou firmu může znamenat zásadní pomoc. Je to navíc jen zhruba měsíc poté, co Google vyslal do světa nástroj Pomelli, který malým podnikům a tvůrcům pomáhá tvořit profesionální vizuály z obyčejných, nijak speciálně naaranžovaných fotek.