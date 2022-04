Máte sto milionů streamů, ale nic z toho, říká Snoop Dogg. Založí vlastní službu, která nemá okrádat umělce

Je známé, že na vydávání hudby na zaběhlých streamovacích službách umělci jen tak nezbohatnou. Proti nízkým výplatám z jednotlivých streamů (respektive přehrání) začal bojovat i legendární rapper Snoop Dogg, který před nedávnem nechal ze Spotify či Apple Music stáhnout jedny z nejpřelomovějších rapových alb v historii – a teď se ví, proč se k tomuto kroku odhodlal. Chystá totiž vlastní hudební platformu.

Snoop Dogg dělá v posledních měsících na hiphopovém poli poměrně velké vlny. Odstartovalo to začátkem února, kdy oznámil, že koupil slavné hudební vydavatelství Death Row Records, které v devadesátkách nakoplo jeho kariéru. V návaznosti na to ohlásil, že z něj udělá „virtuální label“, ačkoliv je stále otázkou, co tím přesně myslel. Největší rozruch ale nejspíš vyvolalo stažení některých ze zásadních rapových desek ze streamovacích služeb.

Spekulovalo se, že Snoop Dogg nechal alba The Chronic, které v roce 1992 zkonstruoval Dr. Dre, Dogg Food (1995) od dua Kurupt a Daz Dillinger a sedminásobně platinové Doggystyle (1993) stáhnout proto, že z nich udělá NFT a budou dostupná pouze na blockchainu. Tyto předpoklady se ale po jeho rozhovoru s kanálem Revolt ukázaly jako nepravdivé – chystá totiž vlastní hudební streamovací službu, která bude umělcům vyplácet víc.

„Ty platformy (Apple Music, Spotify a další – pozn. red.) mají miliony a miliony streamů a nikdo jiný než nahrávací společnosti za ně nedostává peníze,“ říká slavný rapper a mimo jiné úspěšný investor. Proto se rozhodl pustit do vlastní hudební aplikace, na které budou exkluzivně nahrávky z dílen Death Row Records. Ať už ty původní, tak nové, které se mohou do budoucna objevovat.

A cíl? To, že všichni umělci, kteří budou na jeho službě vydávat hudbu, budou dostávat více peněz z jednotlivých streamů. Podle loňských statistik, se kterými přichází server Headphonesty, se výplata umělci za jeden stream na Spotify pohybuje na úrovni 0,0033 dolaru, na Apple Music pak 0,01 dolaru. A aby interpret dosáhl na tisíc dolarů ze streamingu, potřebuje na Spotify zhruba 300 tisíc přehrání na skladbě. Na Apple Music přibližně 100 tisíc.

„Máte sto milionů streamů a nevyděláte ani milion dolarů. Co to má znamenat? Vy chcete, abych vám dával svou hudbu, ale peníze za ni vydělává někdo jiný. A to si já nemůžu dál dovolit. Chci lidem ukázat, že není třeba vždy procházet tímto obchodem s otroky, ale přinést vlastní způsob, do kterého se zapojíme s fanoušky,“ zmiňuje Snoop Dogg a reaguje tak na obchodní modely služeb jako Spotify a další, proti kterým mimo jiné bojuje i Kanye West. Neřekl ale konkrétně, jak toho chce dosáhnout.

S novou streamovací službou se nicméně pojí i celé směřování vydavatelství Death Row Records. Jak totiž Snoop Dogg avizoval už dříve, firma projde velkou transformací a budu figurovat v metaverzu, respektive virtuálním vesmíru. Zatím ale nikdo přesně neví, co to v tomto kontextu znamená a jak se tam hudba bude vydávat. Mnozí přitom zmiňují, že důležitou součástí nové éry vydavatelství budou i NFT, se kterými Snoop Dogg už experimentoval.