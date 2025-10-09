Méně uvažuj, více vydělej. Proč znovu září 40 let stará investiční strategie a jak ji využít?
Investiční strategie nemusí být složitá, přehnaně komplexní a nečitelná. Permanentní portfolio může kombinovat vše, co drobný investor potřebuje.
Investování má pověst složité vědy, ve které – pokud nemáte vybroušené předpoklady jako je disciplína, předvídavost a samotná inteligence – nevyděláte. Jenže realita ukazuje, že často vítězí ti, kteří přemýšlejí míň. V době, kdy se finanční svět topí v grafech, umělé inteligenci a algoritmech, znovu září strategie stará čtyřicet let a přitom by ji zvládl sestavit každý během pěti minut. Jmenuje se 25/25/25/25 nebo jednoduše permanentní portfolio.
Její autor, americký ekonom a libertarián Harry Browne, ji popsal už v 80. letech: vezměte své peníze a rozdělte je rovnoměrně mezi čtyři aktiva: akcie, dluhopisy, zlato a hotovost. No a co pak? Pak to začíná být těžší. Alespoň pro většinu drobných investorů. Nastává totiž moment, kdy je nutné si takzvaně „sednout na ruce“. Tedy nic nedělat.
V době, kdy finanční teorie klade důraz na optimalizaci rizika, výpočty volatility a složité modely korelací, působí tenhle přístup jako kacířství. Jenže čísla mluví jasně. Podle Bank of America přineslo od začátku letošního roku permanentní portfolio výnos zhruba 16 %, zatímco klasický model 60/40 mezi akciemi a dluhopisy jen 10 %. Dokonce i proti samotnému indexu S&P 500, který letos zhodnotil o 14 %, má tahle „pětiminutová strategie“ navrch. Jen pro vysvětlení, klasickým modelem je myšlenka skladba portfolia agresivnějších investorů, kde je 60 % akcií a 40 % dluhopisů.
Nic není černobílé a v investicích to platí dvojnásob. Ovšem je neoblomným faktem, že strategie 25/25/25/25 tradičnější strategii 60/40 poráží. Ale jen poslední dobou, historicky stále výnosově vede osvědčená strategie 60/40. Permanentní portfolio však odmítá honbu za dokonalostí, která tolik svádí dnešní investory, nabízí větší flexibilitu v podobě hotovosti a také nižší kolísání aktiv.
Žádné složité modely, odhady volatility ani načasování trhu. Jen čtyři aktiva ve stejných poměrech: akcie, dluhopisy, zlato a hotovost. Browneova strategie v sobě má zvláštní klid. Místo neustálého hledání ideálního momentu a každé drobnosti sází na disciplínu a vyrovnanost. A to je často v případě drobného investora to, co potřebuje.
Graf výše ukazuje tři cesty, jak se k investiční strategii stavět. Čisté akcie (S&P 500 a červená barva) vydělaly nejvíc, ale s propady až o polovinu hodnoty. Portfolio 60/40 (žlutá barva) nabídlo vyváženější poměr výnosu a rizika a rostlo kolem devíti procent ročně. Permanentní portfolio (modrá barva) složené z akcií, zlata, dluhopisů a hotovosti sice vydělalo nejméně, ale v krizích ztrácelo jen okolo 15 procent. Tedy ideální pro ty, kteří chtějí rozumný výnos ředit klidným spánkem.
V době, kdy akciové trhy kolísají a inflace znovu zvedá hlavu, se ukazuje síla čtyř vyvážených pilířů. Akcie zajišťují růst, dluhopisy stabilitu, zlato ochranu a hotovost flexibilitu, když se objeví příležitost. Podle analýzy novozélandských akademiků má tento mix dlouhodobě lepší poměr výnosu k riziku než tradiční portfolio 60/40 a především dokáže tlumit ztráty v obdobích, kdy se ostatní strategie propadají.
Jednoduchost permanentního portfolia tak působí překvapivě moderně. Opírá se o klid, trpělivost a absence přehnané akce. Pro drobného investora z toho plyne jasné ponaučení. Dokonalé investiční portfolio neexistuje, ale tato strategie splňuje to, co investoři často hledají. Nenáročnost, srozumitelnost a možnost relativně klidného spaní. Potřebujete k ní „jen“ čas, kapitál a disciplínu.