Miliardová firma rozjela mistrovství Česka v dělání her. Soutěžící na to měli jen 42 hodin
Přední české videoherní studio Bohemia Interactive rozjíždí projekt Bohemia Game Jam, šampionát studentských videoherních vývojářů.
Vyrobit videohru obvykle zabere roky práce mnoha vývojářů. Spolkne to klidně i stovky milionů korun. Jenže… hru můžete zvládnout vyrobit i ve třech lidech ani ne za víkend. Přesně jako účastníci neobvyklé soutěže, kterou uspořádala jedna z nejvýznamnějších českých herních firem Bohemia Interactive. „A ze které chceme mít takový herní ekvivalent hokejového Stanley Cupu,“ říkají zástupci studia.
Sami vydělávají miliardy na světově úspěšných videohrách, nyní ale v Bohemia Interactive zkusili něco neobyčejného – a doma v Česku. Rozjeli pomyslné studentské mistrovství republiky ve videoherním vývoji. Na právě uplynulý víkend naplánovali první ročník akce, na který pozvali vývojáře z osmi fakult sedmi vysokých škol od Prahy přes Plzeň a Brno až po Ostravu a Zlín.
Tří- až pětičlenné týmy měly šibeničních 42 hodin na to, aby vytvořily plně hratelnou hru. Tu následně zhodnotila porota z řad veteránů předního českého studia Bohemia Interactive. „Kritériem přitom nebyla jen technická stránka hry, ale i její odprezentování. Obzvlášť u studentů je důležité, aby uměli své dílo představit. Ať už nám porotcům, nebo v budoucnu investorům,“ říká zkušený vývojář Ivan Buchta.
První ročník akce s názvem Bohemia Game Jam opanoval tým z Univerzity Karlovy. Ten v celorepublikové konkurenci zaujal hrou Hex Happens o studentovi magie, který se vydá na cestu napříč hospodami. „Všechny hry musely také splnit zadané téma, o kterém autoři předem nevěděli,“ dodává Buchta. To znělo: „Co by se mohlo pokazit?“ A pokazit se toho mohlo víc, mladí tvůrci museli nejen zvládnout samotný herní vývoj, ale i neobvyklé podmínky.
Od pátku do neděle s minimem spánku programovali své počiny v pražském hotelu Holiday Inn na Vyšehradě. „Každý tým měl k dispozici pokoj, ale pouze trojlůžkový. Game jamy, tedy akce zaměřené na tvoření her s časovým limitem, obecně bývají trochu punkové, což jsme chtěli zachovat,“ dodává PR manažer Pavel Křižka z Bohemia Interactive. Nicméně navzdory dávce punku dal český herní obr akci skutečně punc republikového mistrovství – a CzechCrunch byl jeho partnerem.
1. místo – Hex Happens, Univerzita Karlova – hra o prokrastinaci před zkouškou studenta magie, který se vydá do hospody.
2. místo – Vykolejen, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – souboj o nadvládu nad vlakem mezi strojvůdcem a sabotérem.
3. místo – Factory Reset, Fakulta informačních technologií ČVUT – soupeření utíkajícího robota proti hackerovi.
„Vítězové získali putovní pohár inspirovaný hokejovým Stanley Cupem, na kterém bude vyryté jejich jméno. Dále se soutěžilo o věcné ceny a hardware,“ dodává Křižka. A dost možná i o budoucí zaměstnání. „Primární účel akce to není, ale nějaký scouting samozřejmě probíhá, talentované lidi hledáme nonstop,“ říká PR manažer studia. Hlavní cíl Bohemia Game Jamu byl však jiný.
„Podobné akce obvykle nejsou soutěžní, ale Bohemia Game Jam ano. Chceme z něj mít neoficiální mistrovství ve studentském herním vývoji, chceme podpořit zdravou rivalitu mezi školními týmy,“ popisuje Ivan Buchta, kreativní ředitel studia. „A netajíme se tím, že chceme, aby se z toho stala tradice. Nevím, co by se muselo stát, aby další ročník neproběhl,“ láká na budoucnost.
Do této budoucnosti navíc oproti prvnímu ročníku možná už promluví i umělá inteligence. Studentští vývojáři se totiž tentokrát museli obejít bez ní a úplně všechno vytvořit sami. „Je možné, že v dalším ročníku s ní soutěžící budou pracovat, ale teď jsme chtěli vyzkoušet čistě dovednosti samotných studentů,“ říká Buchta.
Bohemia Game Jam je pro pořadatele rozšířením už tak impozantního portfolia. Globální úspěch má především série vojenských stříleček Arma či zombie akce DayZ, v posledních letech se v Bohemia Interactive posunuli i vydavatelským směrem. Rozjeli například herní inkubátor pro slibné projekty, coby publisher uvedli na trh také lákavý mix Minecraftu a Skyrimu jménem Everwind. A vyplácí se to. Už posedmé za sebou Bohemia Interactive překonala miliardu korun v obratu a blíží se dvěma.