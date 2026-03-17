Miliardová česká firma vydala hru, která míchá Minecraft a Skyrim. Touží po ní skoro milion hráčů
Bohemia Interactive chce tentokrát zaujmout jako vydavatel, nikoliv vývojář. A sází na lákavou kombinaci žánrů s titulem Everwind.
Sotva z ní tvůrci pustili do světa první obrázky a videa, hráči hned začali hlásit, že připomíná dvě giganticky úspěšné a giganticky známé hry – kostičkový Minecraft a kultovní fantasy Skyrim. Nyní novinka Everwind ze stáje jedné z nejvýznamnějších českých herních firem Bohemia Interactive míří do světa. Kde na ni čeká skoro milion lidí, co ji mají na seznamu přání.
Podobná přirovnání mohou být velice lichotivá, ale taky extrémně zrádná. Minecraft je s 350 miliony kusů tou nejprodávanější hrou všech dob. Skyrim, ačkoliv původně vyšel před patnácti lety, je dodnes velice populární, hraný a historicky prodal přes 60 milionů kopií. Přesto když dnes hledáte Everwind, vyskočí na vás videa a příspěvky používající právě tohle přirovnání.
„Každá hra bude vždy srovnávána s konkurenčními nebo podobnými tituly. To je v pořádku,“ komentuje diplomaticky situaci producent Marcin Olczak z českého herního obra Bohemia Interactive. „Dokonce je velmi lichotivé, když hráči vidí kvalitativní podobnosti mezi naší hrou a tituly jako Minecraft a Skyrim,“ dodává. Dosáhnout jen zlomku jejich úspěchu by pro Everwind bylo fantastické, čím tedy tyto herní giganty připomíná?
Podobnost s Minecraftem je zřejmá, svět složený z kostek je jasným poznávacím znamením. Nejde však jen o grafiku, v Everwindu také sbíráte suroviny, vyrábíte, stavíte – nebo boříte. Skyrim a Everwind pak spojuje fakt, že oba jsou hrami na hrdiny v otevřeném fantasy světě (ten everwindovský je však nekonečně generován), kde bojujete s příšerami, hledáte poklady a vylepšujete své vybavení. Možná vás při tom popisu napadne i hra Hytale, která vznikla tak, že vývojáři chtěli vlastní a lepší Minecraft, tak si ho vyrobili.
Také Hytale jsou si autoři vědomi. „Samozřejmě se v některých aspektech s Hytale a Minecraftem překrýváme, ale jinak nabízíme úplně jiný zážitek. Vzducholoď jako mobilní základna, mechanismy z RPG či procházení dungeonů přináší do žánru svěží vítr. Věříme, že to hráči docení, což dokazuje téměř 900 tisíc přidání do seznamu přání zákazníků na platformě Steam,“ říká zástupce „Bohemky“, bez které by Everwind nevznikl, ale která ho nevytvořila. Jak to tedy je?
Everwind je česko-polská hra. Vlastně spíš polsko-česká. Bohemia Interactive – mimochodem jedna z nejvýznamnějších českých videoherních firem, která posedmé v řadě překonala miliardu v obratu – se do jeho tvorby nezapojila jako vývojářské studio, ale coby vydavatel. Díky němu mohl do světa vyrazit titul vyvinutý polskými vývojáři z Enjoy Studia. Everwind na Steamu právě vyšel v předběžném přístupu, tedy v plně hratelné verzi (pro sólo hraní i v kooperaci s kamarády), na které se nicméně stále pracuje.
„Už od začátku Everwind vynikal a zaujal. A to jak zajímavou kombinací herních mechanismů, tak technickou zdatností a zkušenostmi týmu,“ vysvětluje důvody dohody Olczak. Hra zamířila do Bohemia Incubatoru, projektu české firmy, který pomáhá na svět i hrám od jiných než interních vývojářů. Podobně takto podpořil třeba mix strategie a střílečky Silica od autora Martina Melichárka. Nejde přitom o úplně běžný vztah vývojář-vydavatel.
„Je o něco méně standardní v tom smyslu, že s vývojáři mnohem více aktivně spolupracujeme. Aby hry vyšly na správných platformách ve správný čas a byly vhodně přizpůsobené aktuálním tržním standardům,“ říká Olczak. „Děje se to mimo jiné i díky partnerstvím s technologickými a hardwarovými poskytovateli, jako je Intel. Jinak jde o celou škálu vydavatelských a marketingových služeb,“ popisuje práci Bohemia Incubatoru.
„Do inkubátoru nehledáme konkrétní žánry, ale hry, které narušují status quo. Co rozhodně vydávat nechceme, jsou tituly příliš podobné těm z našeho portfolia, jako jsou Arma nebo DayZ,“ dodává producent. A na závěr přidává i nadějnou zprávu pro české hráče. I když má Everwind významnou domácí stopu, v češtině si ho nezahrajete. „Je to problém malého českého trhu. Nicméně u Everwindu plánujeme podporované jazyky v rámci předběžného přístupu rozšiřovat,“ uzavírá Marcin Olczak z Bohemia Interactive.