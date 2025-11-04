Gastronomie –  – 1 min čtení

Milovníci langošů, vyrazte na Hloubětín. Ve starém nákupním středisku otevřela ambiciózní Langošérije

Výborné langošové pop-upy v Praze už máme, teď se o naši přízeň uchází i kamenné bistro Langošérije, které by se rádo proměnilo v novou gastrosíť.

Lucie ČernohlávkováLucie Černohlávková

langos-1
Foto: CzechCrunch
Nové fast food bistro Langošérije
Prostor postaršího nákupního centra u zastávky metra Hloubětín sice není to nejkrásnější místo v Praze, ale když se podíváte pozorně, najdete tu podnik, který tu doslova i v přeneseném slova smyslu svítí. Jmenuje se Langošérije a prodává přesně to, co byste podle názvu čekali – langoše. Jen bez kečupu. Co dalšího byste měli o novém podniku vědět?

Jméno: Langošérije

Adresa: Poděbradská 116, Praha 9

Typ podniku: fast food

Otevírací doba: pondělí–sobota, 11:00–20:00

V nabídce stylového fast foodu, za kterým stojí podnikatel Jan Kincl, je deset slaných variant. Kečup sice v žádné není, některé jsou ale klasičtější než jiné – třeba ta se smetanou, sýrem a slaninou, ke které patří i chutná pasta z pečeného česneku.

Najdete tu ale i langoš s rostbífem, boloňským ragú nebo kachními prsy. Sladké varianty tu mají dvě – s mandlovým crumblem nebo ve stylu dubajské čokolády a asi vás nepřekvapí, že právě ta prý patří k nejprodávanějším. Všechny smažené placky tu dostanete tak, jak je podávají v podobných podnicích v Maďarsku, tedy hezky na papír a na tác.

langos

Foto: CzechCrunch

langos-2
langoserije
langos-5+2
langos-3
langos-4

Langoše pak doplňuje několik málo nápojů, mezi kterými vyniká milovníkům Mexika dobře známý studený ibiškový čaj agua de jamaica nebo speciální nefiltrované pivo Langošérije, které pro podnik vyrábí Pivovar Římská.

Prostor k sezení je na Hloubětíně sice malý a určený spíš na rychlé odbavení zákazníků, ale i tak tu pobudete v designově příjemném interiéru se spoustou světel. A když půjde všechno dobře, má být tahle pobočka základem pro novou gastrosíť. Ostatně právě proto otevřela právě tady, k dispozici je dostatečně velké zázemí, které by dokázalo zásobovat i další provozy.

