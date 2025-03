Miton exitoval ze startupu Terapio, kupují ho Slováci. Výši transakce prozradit nikdo nechce

Uložit 0

Až polovina Čechů zažila za posledních dvanáct měsíců emociální nebo psychosociální problémy, jen část z nich ale vyhledá psychologa nebo psychiatra, aby se s nimi vypořádala. Sezení s terapeuty je totiž v Česku stále vesměs považováno za tabu a téma, o kterém se na veřejnosti příliš nemluví. „Ta čísla jsou alarmující. Duševní poruchy přitom patří mezi hlavní příčiny pracovní neschopnosti v Evropě,“ upozorňuje Pavol Guričan, zakladatel slovenské terapeutické platformy ksebe.

Ta teď oznámila expanzi do Česka, kde stoprocentně přebírá tuzemský startup Terap.io, jenž provozuje stejnojmennou online službu pro psychoterapeutická sezení. Jejich společnou misí je prý zpřístupnit psychologickou pomoc co největšímu počtu lidí. „Díky této spolupráci přinášíme nejen širší nabídku služeb, včetně osobních a párových terapií, ale také technická vylepšení, která zjednoduší celý proces pro klienty i psychology,“ říká Chádí El-Moussawi, zakladatel Terap.io. Firma nyní ponese nový název Terapio by ksebe.

Výši transakce nechce ksebe zveřejnit, podle odhadů CzechCrunche by se však mělo jednat o nízké desítky milionů korun. „Naší prioritou nejsou samotné finanční parametry, ale dopad, který toto spojení přinese. Zároveň chceme zdůraznit, že na Slovensku dosáhlo ksebe bodu zvratu, což je mezi platformami tohoto typu za tak krátkou dobu působení neobvyklé,“ uvedl pro CzechCrunch Guričan, který vystudoval matematiku na prestižní univerzitě v Cambridgi.

Ksebe funguje tři roky. V roce 2023 platforma utržila 196 tisíc eur (téměř pět milionů korun) a skončila ve ztrátě 80 tisíc eur (dva miliony korun). Za loňský rok zatím informace k dispozici nejsou. Během své existence zprostředkovala více než 56 tisíc psychologických sezení, přičemž spolupracuje s asi 150 psychology.

Mezi investory ksebe patří například slovenská technologická společnost Vacuum Group, která platformu podpořila v roce 2022. Do startupu Terap.io Chádího El-Moussawiho, Jana Sasínka a Olgy Kunertové vstoupila o dva roky dříve česká investiční skupina Miton, která projektu poslala jednotky milionů korun. I ta se rozhodla výši transakci nekomentovat. „Spojení s ksebe nicméně dává pro oba projekty velký smysl a pomůže dostat terapii k ještě více lidem,“ doplnil pro CzechCrunch partner fondu Václav Štrupl.