Miton prodává Driveto a do hry se vrací zakladatel. Investice se nepovedla, ale to se stává, hlásí fond

Je to poměrně zajímavý obrat. František Peterka založil startup Driveto společně s investiční skupinou Miton a původně v něm držel čtyřicet procent. Postupně ale začal svůj podíl odprodávat, až mu zbylo přibližně 13 procent. V čele firmy ho navíc v roce 2019 nahradil zkušený manažer Adam Szabó. Peterka pak přestal ve firmě aktivně působit, rozjel vyhledávač ubytování Explorio a pracoval mimo jiné pro Qerko.

Teď se ale do Driveta vrací. Miton se totiž rozhodl firmu, která v posledním roce prošla zásadními změnami, prodat. „Došlo k výměně vedení, zefektivnění provozu i nákladové struktury a posunutí obchodního modelu ke zprostředkování operativního leasingu. V novém nastavení je Driveto profitabilní, lépe škálovatelné a může se pustit do plánované zahraniční expanze,“ popsal Jan Čornej z Mitonu, který převzal vedení Driveta poté, co z něj Szabó loni odešel.

Mluvčí Mitonu Michala Gregorová pak byla konkrétnější: investice prý nenaplnila svůj záměr. „Přispěl tomu původní obchodní model, který neobstál před změnami na trhu. Toto je příklad investice, jež byla podstatná, ale pro Miton ztrátová – i to se nám občas stane. Jsme nicméně rádi, že se nám podařilo Driveto úspěšně transformovat, stabilizovat a najít kompetentního partnera pro budoucí rozvoj. Firma má před sebou skvělou budoucnost,“ uvedla pro CzechCrunch.

Kupujícími jsou právě Peterka a také skupina tibiQ, která poskytuje operativní leasingy a provozuje krátkodobou půjčovnu aut. Noví majitelé získali v Drivetu každý padesátiprocentní podíl, výši transakce se ale smluvní strany rozhodly nezveřejňovat. „Během uplynulého roku jsme z Driveta vybudovali jedničku na poli zprostředkovatelů operativního leasingu. A v započaté práci chci pokračovat,“ tvrdí Peterka, který na transformaci spolupracoval. Nyní opět přebírá velitelské žezlo.

Driveto mělo ještě před pár lety vlastní flotilu, která čítala desítky aut. Prostředky na to získalo v roce 2021, kdy nabralo 125 milionů korun především v rámci dluhového financování. Část peněz ovšem do startupu napumpoval i Miton. „Nyní se ale Driveto plně soustředí na zprostředkování nabídky našich klíčových partnerů z řad leasingových společností, dealerů a importérů značek aut, a to bez provozování vlastní flotily,“ potvrdil Peterka pro CzechCrunch.

Jeho cílem pro letošek je zprostředkovat prodej více než 3 000 aut prostřednictvím různých forem financování. „Díky našim dlouholetým zkušenostem na poli e-commerce a digitalizaci celého procesu s využitím umělé inteligence se navíc chceme stát první destinací na internetu pro pořízení auta, a to v segmentu malých a středních podniků i koncových zákazníků,“ dodal Peterka. Co se týče zahraniční expanze, rád by se brzy podíval do dalších zemí v regionu střední a východní Evropy, kde je podíl vozidel pořízených na operativní leasing nižší než na Západě.

Tržby Driveta se měly v roce 2023 vyšplhat na téměř 400 milionů korun, ziskovost firma nekomentuje. Loňské údaje ještě k dispozici nejsou, v prvních měsících tohoto roku se ale startupu údajně podařilo skrze uzavřené smlouvy o operativním leasingu zprostředkovat prodeje aut v hodnotě nižších stovek milionů korun měsíčně. Startup se zrodil v roce 2017, původně jako marketplace pro ojetá auta. V budoucnu se hodlá stát platformou, přes kterou si bude možné objednat auto stejně jednoduše jako například mobil s tarifem.