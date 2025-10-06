Musk posedlý odplatou přichází o klíčové mozky. Ti, kdo stavěli jeho impérium, masově odcházejí
Chaos uvnitř firem Elona Muska. Zrušené projekty, náhlé změny směřování a politické spory nutí špičkové inženýry hledat klidnější přístav u konkurence.
Až donedávna působil Elon Musk jako muž, který dokáže ovládnout jakýkoliv obor, na který ukáže. Raketami od SpaceX dobývá vesmír, Teslou obrátil automobilový průmysl naruby, koupil Twitter a přetvořil ho na X, a když začala éra generativní umělé inteligence, vrhl se do ní s vlastním projektem xAI. Jenže zatímco navenek stále vystupuje jako neohrožený vizionář, uvnitř jeho impéria to skřípe. Během posledních měsíců odešla z jeho firem vlna inženýrů, manažerů i lidí z nejužšího vedení. Aby toho nebylo málo, řada z nich míří k jeho dnešnímu úhlavnímu rivalovi Samu Altmanovi do OpenAI.
Oba přitom tuhle firmu v roce 2015 společně zakládali. Tehdy šlo o neziskovou organizaci, která měla vyvíjet bezpečnou umělou inteligenci pro dobro lidstva. Musk do projektu vložil peníze i svůj vliv, ale po třech letech odešel. Podle lidí blízkých firmě chtěl nad OpenAI získat kontrolu a neuspěl. Altman mezitím přetavil projekt ve vlivnou společnost, která s ChatGPT odstartovala AI revoluci a dnes má hodnotu přes 500 miliard dolarů (10,3 bilionu korun), čímž přeskočila v žebříčku nejhodnotnějších firem světa na prvním místě právě Muskovu SpaxeX. Musk se naopak vrhl do konkurenčního závodu s vlastním xAI a chatovacím botem Grok, od té doby má dle bývalých zaměstnanců prý Altmana neustále v hlavě.
„Elon tráví každou chvíli přemýšlením nad tím, jak Sama zničit,“ řekl nedávno jeden z odcházejících manažerů pro Financial Times. Po spuštění a růstu ChatGPT se prý tlak v xAI pořádně zvedl, šlo o dny a noci plné improvizovaných porad, rychlých změn strategie a ultimát: doženeme OpenAI za každou cenu. Vývoj Groka byl tlačen tak rychle, že někteří inženýři varovali před bezpečnostními riziky a špatně otestovanými funkcemi. V létě se například chatbot po úpravě, kterou Musk nařídil, aby byl „méně woke“, dostal do titulků za to, že začal chválit Adolfa Hitlera. Část lidí právě tyto unáhlené kroky a tlak na tempo přiměla odejít.
Ikonickým příkladem je právník Robert Keele. Po šestnácti měsících ve funkci právního šéfa xAI oznámil odchod neobvyklým způsobem. Zveřejnil video vytvořené umělou inteligencí, na němž zoufalý právník hází žhavé uhlí do pece, a dodal k němu, že by raději trávil čas se svými dvěma malými dětmi. Finanční ředitel xAI Mike Liberatore to vzdal po 102 dnech a přešel rovnou k Altmanovi do OpenAI.
Výrazné změny zasáhly i Teslu, která dlouho působila jako nejstabilnější část Muskova portfolia. Firma loni propustila 14 tisíc lidí a dle Reuters zrušila projekt levného elektromobilu za 25 tisíc dolarů, který měl dostat Teslu do masového segmentu. Peníze i pozornost se přesouvají k humanoidnímu robotovi Optimus, samořídicím robotaxi a AI softwarům. Pro mnohé zkušenější pracovníky, kteří nastoupili kvůli vizi udržitelné dopravy a snižování emisí, to byl šok.
Daniel Ho, který měl zmiňovaný levný vůz na starost, odešel k přímé konkurenci – nastoupil do firmy Waymo patřící pod Alphabet, která vyvíjí samořídicí taxíky. Rebecca Tinucci, vedoucí výstavby nabíječek, zase odešla do Uberu poté, co Musk celý její tým náhle rozpustil. Milan Kovač, šéf robotického programu Optimus, a jeho klíčový AI inženýr Ashish Kumar pro změnu přešli k Metě. Odejít se rozhodli i dlouholetí lídři baterií, pohonných systémů či prodeje.
Proč tolik lidí odchází? Je to kombinace několika důvodů. Kromě přetížení, pracovního tempa a častých změn strategie hraje roli i to, že Musk v posledních letech stále otevřeněji komentuje politiku a prosazuje své politické názory, což některé zaměstnance může stavět do obtížné situace. Musk otevřeně podporoval Donalda Trumpa, koketuje s krajní pravicí v Evropě a vymezuje se vůči transgender komunitě či liberálním hodnotám. „Miloval jsem Teslu,“ řekl pro Financial Times jeden bývalý manažer. „Jenže dneska se tam řeší pořád jen politika, kdo o to pořád stojí? Když vám vnitřní kompas říká, že je čas odejít, těžko se pokračuje.“
Tato kombinace může být pro Muskovo impérium riziková právě ve chvíli, kdy se v Silicon Valley vede brutální bitva o talenty. Meta, Google i OpenAI platí rekordní částky a lákají na klidnější prostředí. Podle dat společnosti Cox Automotive, která zkoumá čísla na automobilovém trhu, měla Tesla v roce 2022 přibližně 62% podíl na americkém trhu elektrických vozidel, postupně ale klesl v letošním srpnu pod 40 %, když konkurence začala rychle růst.
Pokud Musk ztratí klíčové mozky, které mají jeho nápady proměnit v produkty, může přijít i o technologický náskok. Podle investorů může jeho neustálý konflikt s OpenAI navíc působit kontraproduktivně: nejlepší inženýři nechtějí, aby jejich práce končila u soudu místo ve světových produktech.
Předsedkyně představenstva Tesly Robyn Denholm však pro Financial Times zdůraznila, že se v médiích často píše o lidech, kteří odcházejí, zatímco příchody nových posil zůstávají bez povšimnutí. Podle ní Tesla dokáže vychovávat vlastní lídry a stále působí jako magnet na talentované pracovníky. Faktem ale zůstává, že během jediného roku odešli šéfové prodeje, energie, baterií, robotiky i AI.
Výsledkem je paradox. Musk zůstává jednou z nejvlivnějších postav technologického světa a má kapitál i odvahu riskovat tam, kde jiní váhají. Jenže jeho posedlost snahou porazit Sama Altmana, tvrdé tempo a politická polarizace mohou způsobit, že mu budou chybět lidé, kteří jeho sny dokážou proměnit v realitu.