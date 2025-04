Katastrofální čísla, která má zlepšit i méně Elona Muska v politice. Co musíte vědět o výsledcích Tesly?

Uložit 0

Co se děje v Tesle? Ani automobilce Elona Muska se nevyhýbají problémy spojené s nejistotou na trzích a nevyzpytatelnými kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tradiční automobilový byznys Tesly prochází složitým obdobím a významně se to propsalo také do nejnovějších čísel, které firma zveřejnila. Akcie s označením TSLA ale nakonec mírně povyrostly, a to mimo jiné proto, že Elon Musk oznámil, že se chce z politického angažmá trochu více vrátit zpět k řízení svých firem.

Výsledková sezona, kdy největší americké firmy oznamují své hospodaření za poslední kvartály, je v plném proudu. Většina firem si přitom stěžuje na obchodní politiku Donalda Trumpa. Pokud je totiž něco, co firmy nemají rády, pak je to nejistota – a kroky staronového amerického prezidenta jí na trhy skutečně přinášejí značnou míru. Výjimkou není ani Tesla, a proto nyní přinášíme pět zásadních informací z poslední zprávy o jejím hospodaření.

1. Katastrofální čísla u aut

Začněme tím, na co se investoři dívají především. Tržby Tesly klesly o devět procent, přičemž tržby z automobilového segmentu se propadly dokonce o dvacet procent. Čistý zisk společnosti klesl o dramatických 71 procent na pouhých 409 milionů dolarů. Marže jsou nyní na úrovni dvou procent, což je propastně vzdálené nejen od technologických firem, ale taky výrazně méně než u běžných automobilek.

Pozoruhodné je, že zhruba 600 milionů dolarů Tesla získala z prodeje regulatorních emisních kreditů jiným výrobcům automobilů a dalších 400 milionů dolarů z úroků ze své hotovosti. Nebýt těchto dvou položek, byla by Tesla dokonce ve ztrátě. Pro srovnání – zisk automobilky před rokem činil 1,4 miliardy dolarů a před dvěma čtvrtletími 2,1 miliardy dolarů. Jde tedy o výrazný propad způsobený poklesem poptávky a značnými slevami.

Tržby z prodeje vozů měla Tesla nejnižší od roku 2021. Je však třeba dodat, že výsledky určitě ovlivnil náběh nového Modelu Y v předchozím čtvrtletí. Mnoho potenciálních kupujících pravděpodobně vyčkávalo na nový model, takže část propadu lze přičíst i tomuto faktoru. Klíčovou otázkou zůstává, jak velkou část poklesu tento faktor představuje a zda se čísla později vrátí alespoň na původní hodnoty.

Tesla Q1 Results $TSLA Auto Revenues -21%

Energy Revenues +67%

Services & Other +15%

Gross Profit -15%

EPS -71% The stock is down 1% after hours pic.twitter.com/oBTWWjn1xL — FinChat (@finchat_io) April 22, 2025

2. Světlejší čísla u energetiky

Téměř jediným světlým bodem výsledků byl energetický segment Tesly. Tvoří sice z celkových tržeb ve výši 19 miliard jen malou část (konkrétně 2,7 miliardy dolarů), ale vykázal pěkný růst o 67 procent. Díky němu nebyl celkový propad tržeb Tesly tak dramatický, jak by mohl být.

Při bližším pohledu na čísla však zjistíme, že tržby byly porovnávány s relativně nízkou základnou minulého roku, což způsobuje, že procentuální růst vypadá impozantně. V prvním čtvrtletí roku 2023 dosahovaly tržby z energetiky pouze 1,6 miliardy dolarů, ale v následujícím čtvrtletí vyskočily na tři miliardy dolarů a od té doby prakticky stagnují.

Snad jedinym peknym momentom vo vysledkoch Tesly je energeticky segment, ktory rastol o 67 %. Ak sa vsak clovek blizsie pozrie na cisla tak zisti, ze 1Q minuleho roka boli trzby nizke, 1,6 miliardy a uz od druheho kvartalu skokovo trzby vzrastli na cca 3 miliardy. Nsledujuce 4… pic.twitter.com/HX6bbARCPE — Tomáš Vranka (@TVranka) April 23, 2025

Ve třetím čtvrtletí loňského roku činily tržby z tohoto segmentu 2,4 miliardy dolarů, ve čtvrtém tři miliardy a v prvním čtvrtletí letošního roku 2,7 miliardy dolarů. V aktuálním čtvrtletí se tedy budou tržby energetického segmentu porovnávat s výrazně vyšší loňskou základnou. Pokud výrazně nevzrostou, meziroční růst se významně sníží, nebo dokonce můžeme zaznamenat i pokles.

3. Obchodní války mohou Teslu bolet

Rostoucí napětí ve světovém obchodu představuje pro většinu společností bolestivou realitu a Tesla není výjimkou. Vozy pro americký trh sice firma montuje přímo v USA a teoreticky by měla být mezi americkými automobilkami nejméně ohroženou, přesto dováží zhruba pětinu komponentů například z Mexika. Případná cla by tedy mohla významně prodražit některé součástky, a tím pádem i celé automobily.

Právě proto Tesla ve své zprávě zmiňovala obchodní války jako jedno z klíčových rizik, kvůli nimž nedokáže přesně predikovat svůj budoucí vývoj. Elon Musk v této souvislosti přiznává, že má v otázce obchodní politiky dlouhodobě odlišný názor než Donald Trump.

Ještě závažnějším rizikem je však obchodní válka pro výše zmiňovaný energetický segment Tesly. Za světovou produkcí lithium-iontových baterií, které používá ve svých produktech, stojí z 84 procent Čína, zatímco v USA se vyrábí pouhých pět procent. Tesla se proto snaží dosáhnout větší nezávislosti i v této oblasti. Proces přesunu výroby však bude trvat značnou dobu a americké baterie budou pravděpodobně vždy nákladnější než ty čínské.

4. Robotaxi, levná auta, Optimus a AI

V rámci výsledkové prezentace přišla tradičně řeč i na budoucnost a projekty, které mají z Tesly vytvořit něco víc než jen běžnou automobilku, kterou v současnosti stále je. Elon Musk oznámil, že prvních deset až dvacet autonomních vozidel pro přepravu osob – tzv. robotaxíků, které byly odhaleny loni na podzim – začne fungovat již během letošního léta v texaském Austinu, kde už operují konkurenční firmy jako Waymo od Googlu.

Na rozdíl od konkurence, která se spoléhá na nákladné senzory a radary, Tesla staví svůj přístup na jednodušších kamerách kombinovaných s vysokým výpočetním výkonem. Podle Muskových vyjádření mají také ještě letos začít ve větším měřítku pracovat v továrnách Tesly humanoidní roboti Optimus, na které chce Musk a spol. do budoucna hodně sázet.

Foto: Tesla/YouTube Optimus druhé generace, humanoidní robot od Tesly

Společnost současně plánuje v prvním pololetí zahájit výrobu dostupnějšího modelu s cenou okolo 25 tisíc dolarů (v přepočtu zhruba 550 tisíc korun), který by měl pomoci navýšit prodejní čísla. Všechny tyto projekty má propojovat umělá inteligence, díky níž se budou systémy navzájem učit a poskytovat konkurenční výhodu. To by následně mělo Tesle pomoci zvýšit ziskovost.

Jak je už u Tesly (respektive všech projektů Elona Muska) zvykem, plány znějí skutečně ambiciózně. Zda ovšem půjde o skutečnou transformaci, nebo jen o další z řady slibů, ukáže teprve čas.

5. Méně politiky, více byznysu pro Muska

Pravděpodobně nejzásadnějším bodem, který nakonec pozitivně ovlivnil vnímání výsledků, byl samotný Elon Musk. V posledních měsících se výrazně politicky angažoval po boku Donalda Trumpa a stal se hlavní tváří amerického úřadu DOGE, jehož úkolem bylo redukovat státní výdaje a zavést úsporná opatření.

Ačkoliv Musk i Trump prezentují DOGE jako úspěch, realita je odlišná – vládní výdaje jsou ve skutečnosti vyšší než v předchozích letech. Úřad se totiž významných rozpočtových položek prakticky nedotkl a omezil se pouze na škrty v malých a nepodstatných výdajích. Toto téma by si však zasloužilo samostatný článek.

Klíčové je, že Musk nyní oznámil, že se chce úřadu DOGE věnovat stále méně a místo toho se hodlá znovu soustředit na Teslu a další společnosti, které vede, tedy SpaceX nebo X (dříve Twitter). Podle svých slov sice neplánuje úplný odchod z DOGE. Počítá s tím, že mu bude věnovat jeden až dva dny týdně, ale domnívá se, že podstatnou část své práce v úřadu již dokončil.

Právě proto se chce opět intenzivněji věnovat Tesle, která momentálně prochází složitým obdobím a čelí mnoha problémům. Tento návrat k plnému operativnímu řízení je pro investory pozitivním signálem.