Na home office do pětihvězdičkového hotelu? Klidně, W Prague láká běžné lidi na snídaně i kuchařku Chili

Je to pětihvězdičkový hotel na Václavském náměstí. Jinými slovy něco, čemu se běžný návštěvník a obyvatel Prahy spíš vyhne. Značka W Prague, která se na konci loňského roku usadila ve zrekonstruovaném Grand hotelu Evropa, chce ale přesně na takové místo nalákat i běžné Pražany. Na snídani, na střechu nebo prostě jen na home office.

Na opulentní secesní budovu v první půli Václavského náměstí se dobře dívá hlavně z dálky, jenom tak ji lze vidět celou. Ohromí ale i z ulice, a to někdejší restaurací Grand Café, která je po rekonstrukci přeměněna na Le Petit Beefbar. Oficiálně je tu otevřeno sice až od dvanácti, od sedmé hodiny ranní se sem ale dá zajít na snídani. Může si ji přitom dát kdokoli a není nutné být hotelovým hostem.

„Na výběr je buď snídaně a la carte, nebo varianta mixu bufetové nabídky s jedním jídlem z menu a pití,“ říká pro CzechCrunch mluvčí W Prague Silvia Haupt Kozoňová. Na lístku je na výběr několik pokrmů, mezi něž patří různé úpravy vajíček včetně těch s lanýžem nebo se shakshukou. Anebo i různé varianty zdravých snídaní, jako je chia pudink, acai bowl či ovesná kaše.

Na své si přijdou rovněž milovníci sladkého, pro které jsou tu třeba buchtičky se šodó, lívance nebo domácí vafle. Vybrat si ale lze také z obložených chlebů s uzeným lososem či avokádem, případně toastů s beluga čočkou. Nabídku uzavírají obložené talíře.

Výhoda toho, že jde o hotel, je právě brzká otevírací doba, v sedm ráno mívají podniky v okolí většinou ještě zavřeno. „Zároveň platí, že do Le Petit Beefbar můžete přijít i na oběd či večeři,“ líčí Haupt Kozoňová. Najíst se je přitom možné v rekonstruovaném hotelu hned na několika místech, a to včetně střechy, kde W Prague aktuálně nabízí rovněž sezónní večerní menu, které vzniklo ve spolupráci s kuchařkou a influencerkou Chili Ta.

Někdejší účastnice kuchařské show MasterChef si připravila dva chody, které jsou postavené na sezónních surovinách s asijským twistem. Prvním z nich je grilovaný hovězí jazyk s karamelizovaným zelím a nakládanou mrkví. Druhý chod je mátový hummus s marinovaným vejcem a pečenou mrkví na kari másle.

„Je to taková fúze mých asijských kořenů a toho, co mě baví. Mátový hummus je z arabské kuchyně, u masového chodu jsem pracovala s kusem masa, který možná pro někoho není sexy, ale maso nejsou jen steaky,“ říká k tomu Chili Ta.

Na speciální menu je možné na terasu W Prague zajít každý den od pěti do desíti večer a v nabídce bude až do konce července. Pak Chili Ta vystřídá kuchařka Marcela Vuong, která se kromě vaření asijského street foodu zaměřuje i na gastrotour po tržnici Sapa.

Jídlo ale není to jediné, na co chce W Prague nalákat kolemjdoucí. V přistavěné části směrem do vnitrobloku je v nových prostorech W Lounge, kam je možné zajít na kafe. Místo spojené v případě pěkného počasí se zahrádkou je každý čtvrtek určeno pro ty, kdo potřebují zázemí pro práci. K tomu hotel nabízí rovněž kávu zdarma.

A když už jsou všichni najedení a mají odpracováno, mohou využít ještě jedné hotelové služby. W Prague totiž zpřístupňuje neubytovaným hostům rovněž svoje spa. To ukrývá bazén, finskou saunu, vířivku a parní lázeň, je tu také immersivní vodní cesta čtyř ročních období a relaxační zóna. Objednat si lze masáže, ale také do kadeřnictví, na manikúru či pedikúru a další procedury.

W Prague otevřel po několikaleté rekonstrukci na konci loňského roku pod luxusní značkou Marriottu W Hotels. Kromě samotné rekonstrukce došlo rovněž na přístavbu uvnitř vnitrobloku. Spolupracovalo na tom několik studií, mezi nimiž je ateliér Benoy, designérské studio Avroko a kancelář Chapman Taylor. Výstavba ve dvoře je pak dílem architektonického studia DaM.