Na základce prodával dělníkům bagety. Teď nabízí developerské podpultovky a pomáhá lidem vybrat byt

Developeři už několik měsíců hlásí: ceny bytů rostou, protože o ně roste zájem. Jejich výroky je ovšem třeba brát s rezervou, takže u koho dalšího si potvrdit, že Češi znovu nakupují reality? „Je to jednoznačný trend. Rozdíl mezi roky 2023 a 2024 byl velký a dále to pokračuje,“ přikyvuje Martin Šetek, šéf a zakladatel portálu Resimo, který pomáhá zájemcům o nové bydlení s koupí nemovitosti. A podobně jako prošel v posledních dvou letech otřesy a změnami realitní trh, i jeho startup je dnes něčím úplně jiným, než co v roce 2019 zakládal.

Šetek, čerstvě dvaatřicetiletý rodák z Českého Těšína, má podnikání v krvi – se svým dávným souputníkem Markem Křížem s byznysem začali ještě na základce, když dělníkům z Třineckých železáren prodávali o přestávkách svačiny. V následujících letech rozjeli a prodali několik dalších digitálních projektů, až v roce 2019 nastartovali Zaloto.

Jde o službu, která se snaží převést finanční poradenství do světa jedniček a nul. Zaměřili se především na zprostředkovávání hypoték, jen v roce 2022 jich pomohli uzavřít za 40 miliard korun. Když ale v důsledku vysokých úrokových sazeb hypoteční trh ochladl, museli i Šetek s Křížem přehodnotit svou byznysovou strategii. A tak se dočasně soustředili například na spotřebitelské úvěry.

Protože ale měli solidní síť jak poradců a bankéřů, tak potenciálních klientů (v jejich databázi byly desítky tisíc lidí), začal jim krystalizovat nový byznys – podpultové, neveřejné nabídky developerských projektů v dobách, kdy poptávka i nabídka stagnovaly a vítal se jakýkoli způsob, který zvyšoval šanci na prodej. „No a nákupy v developerských projektech s Resimem dnes děláme výhradně,“ směje se Šetek.