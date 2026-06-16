Nahrazují značnou část rutinní agendy v HR. Jejich AI agenti ve firmách pečují už o 50 tisíc lidí
Startup Sloneek se zaměřením na HR agendu uzavřel další investiční kolo, od českého a slovenského fondu tentokrát získal více než sto milionů korun.
Co dva roky, to nová investice. Česko-slovenský Sloneek, jenž má oficiální sídlo ve východoslovenských Košicích a hlavní vývojářský tým v Praze, oznámil uzavření svého již čtvrtého investičního kola, které má jeho systém i byznys posunout na vyšší úroveň. Po sedmi letech od založení ho přitom na spravování HR agendy využívá již přes pět set firem napříč pětadvaceti zeměmi. Klienti startupu, mezi nimi například Grant Thornton, MAN, WPP Media, nebo Twisto, přes jeho systém pečují dohromady o asi padesát tisíc zaměstnanců.
V aktuálním kole Sloneek získal šest milionů dolarů, přibližně 125 milionů korun, a to od českého fondu Orbit Capital se zaměřením na tzv. venture debt a slovenského Venture to Future Fund. Nový kapitál má podpořit zejména další expanzi na britský a polský trh, kde Sloneek plánuje vybudovat lokální obchodní týmy a zaměřit se na segment středních a větších společností. „Skutečnost, že zájem investorů výrazně převýšil objem kapitálu, který jsme chtěli získat, je příjemný bonus a důkaz, že náš tým to dělá dobře,“ pochvaluje si spoluzakladatel a ředitel Filip Lukáč.
„Sloneek má digitální produkt, který je hluboce zakořeněný v prostředí malých a středních podniků. Pro své zákazníky se často stává prvním celofiremním systémem,“ komentuje Vít Javůrek z Orbit Capitalu, podle kterého je Sloneek firmou s vysokou návratností přírůstkového kapitálu. „Investice do růstu tak přinášejí vysoký potenciální výnos,“ doplňuje. Podle vyjádření se roční opakující se příjmy (ARR) startupu za poslední rok více než zdvojnásobily a aktuálně dosahují 2,5 milionu eur, zhruba 60 milionů korun.
Investice do startupu Sloneek
2020: První investici ve výši 350 tisíc eur (9,5 milionu korun) získal od slovenského fondu Vision Ventures.
2022: Jeden milion eur (25 milionů korun) do startupu vložily fondy české Presto Ventures a opět také Vision Ventures.
2024: V rámci tzv. late-seed kola vybral 3,6 milionu eur (90 milionů korun). Kola se zúčastnila trojice investorů: české Purple Ventures a slovenské fondy Venture to Future Fund a Vision Ventures.
2026: Aktuální financování dosáhlo výše šest milionů dolarů (125 milionů korun). Primárně se na aktuálním kole podílely fondy Orbit Capital a Venture to Future Fund.
Vybrané finanční prostředky nepoputují pouze na zahraniční expanzi, ale z velké části také do technologického vývoje. Zásadním cílem je vytvoření takzvaného agentického HR systému, který budou moci personalisté ovládat přirozeně přes chatové nebo hlasové příkazy. Vlajková funkce s názvem Sloneek Intelligence má podle vyjádření startupu ušetřit až 90 procent běžné rutinní agendy a integrovat se přímo do návyků každého personalisty.
„Chceme být první agentic HR platforma, kterou budete moci ovládat kompletně hlasem nebo psanými příkazy,“ vysvětluje Lukáč, jenž věří, že systém se výhledově stane spíše každodenním partnerem integrovaným do firemních procesů. „Od analýzy CV, přípravy e-mailu pro konkrétního kolegu, úpravy pracovní smlouvy po tvorbu klíčové prezentace pro board. To půjde zajistit jediným hlasovým povelem,“ přibližuje.
Platforma navíc umožní ukládat rozsáhlá data o profesních profilech a stane se analytickým nástrojem pro strategické plánování nebo hlídání efektivity celých oddělení. Značná část nového kapitálu půjde i na systém integrací, které propojí aplikaci se službami dalších lokálních hráčů na trhu. Jak společnost uvádí, systém má bezpečně zvládat kompletní agendu od náboru až po výpočet mezd, čímž chce naplnit vizi jediné nezbytné aplikace pro moderní HR.
Poptávka po podobných řešeních napříč Evropou přitom stabilně roste. Podle analytiků přesáhl evropský trh s HR softwarem v loňském roce hodnotu 4,8 miliardy dolarů (přibližně 100 miliard korun) a do roku 2033 se má téměř zdvojnásobit. Podle dat samotného startupu Sloneek využívalo v roce 2025 cloudové systémy zhruba 74 procent firem, přičemž nástroje spojené s umělou inteligencí jsou v náborových procesech nasazovány již u 58 procent společností.