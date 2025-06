Napáchal s ní škody za miliony, pak chtěl podvodnou značku prodat. Neprodal a festival Fyre znovu ožívá

Uložit 0

Sága jednoho z nejulhanějších organizátorů hudebních festivalů pokračuje. Billy McFarland, který nechvalně proslul jako strůjce podvodné značky Fyre, je znovu na scéně, aby sotva měsíc a půl po odpískání druhého ročníku stejnojmenné události oznámil, že jeho vysněná akce proběhne. Teď už prý doopravdy. Nikdo by si ale nevsadil ani korunu na to, že ji dotáhne do zdárného konce. Jeho přemýšlení už hraničí s bláznovstvím.

Pojďme to vzít popořádku, po kapitolách, protože se v celé dlouhé roky trvající tragikomedii dá velmi rychle ztratit. Ne nutně vaší vinou nebo vinou nepochopitelně napsaného článku – ona je naprosto chaotická sama o sobě. O to bizarnější je, co se dozvíte, jakmile se jednotlivými kapitolami prokoušete. Jak se totiž zdá, Billy McFarland se nevzdává za žádné situace.

🎵 Kapitola 1: Sen Před osmi lety si Billy McFarland vysnil luxusní hudební festival, který svět dosud nezažil. V roce 2017 ho na Bahamách uspořádal pod značkou Fyre, akce ale skončila naprostou katastrofou, která pochybného amerického podnikatele dostala za mříže kvůli milionovým podvodům na investory a účastníky.

🆓 Kapitola 2: Svoboda V roce 2022 byl Billy McFarland propuštěn z vězení, kde si odseděl čtyři roky. Místo toho, aby začal řešit, jak splatit masivní dluhy a jak se naučit skromnosti a pokoře, začal do médií hlásat, že chystá Fyre Festival II, tedy pokračování nejhoršího festivalu, který kdy proběhl.

🎫 Kapitola 3: Vstupenky Loni Billy McFarland oznámil, že na Fyre Festival II spouští prodej vstupenek. Opět velmi drahých vstupenek, které slibovaly všemožný luxus, ale nikde se nedalo dočíst nic konkrétního. Lidé si koupili lístek, aniž by věděli, kdo na festivalu vystoupí, kde budou ubytovaní, co budou mít k jídlu a pití. Nic.

🗓️ Kapitola 4: Termíny Fyre Festival II měl proběhnout minulý prosinec na Bahamách. Pak byl posunut na letošní duben. Z letošního dubna byl přeplánován na přelom května a června a přesunul se z Baham na mexický ostrov Isla Mujeres. Jestli ani toto nebylo lidem divné, pak už nic dalšího.

🔚 Kapitola 5: Konec V polovině dubna organizátoři oznámili, že pokračování festivalu Fyre ruší. Přesněji řečeno odkládají na neznámo kdy. A byť o této věci začala psát média, lidé okolo McFarlanda mlčeli o tom, co se bude dít dál. Nakonec ale oznámili, že Fyre Festivall II skutečně neproběhne, i když to zaobalili do primárně jiného sdělení, o kterém je řeč níže.

Jen někdo skutečně naivní by si po tom všem, co McFarland v minulosti nasliboval, myslel, že existuje šance na kvalitní hudební festival tak, jak byl prezentován v záplavě propagačních materiálů. Ti bystřejší museli prokouknout, že Fyre je dnes jedna velká podvodná organizace, která trpělivost lidí zkouší všude, kde se dá.

V souvislosti s „odsunutím“ druhého ročníku McFarland na sociálních sítích oznámil, že Fyre coby značku nabízí k prodeji. Včetně jejích ochranných známek, duševního vlastnictví, digitálních aktiv, mediálního dosahu a kulturního kapitálu. Nový majitel by tak s ní mohl dělat prakticky cokoliv. Jenže…

Foto: Netflix Billy McFarland na vodním skútru před osmi lety

To by McFarland nesměl ucítit další závan peněz, který ho zkrátka nenechal zakopat Fyre do hluboké díry. Měl se mu ozvat bývalý newyorský promotér Heath Miller s nabídkou, aby Fyre proběhl na honduraském ostrově Utila. A McFarland souhlasil, byť tedy hodně slevil ze svých nároků.

Poučen z dob minulých věděl, že se mu nepodaří uspořádat festival plný luxusu a špičkových vystoupení. A tak s Millerem změnil koncept a představuje Fyre Resort Pop-Up, což má být zážitkové ubytování, kde hudba bude jen malou součástí. Spíše se má celá událost soustředit na letní dobrodružné věci.

Papírově má jít zejména o marketingovou kampaň pro hotel, který Miller na Hondurasu provozuje. Je si totiž vědomý, že i přes hrozivou reputaci, jakou Fyre má, dokáže přitáhnout obrovskou masu zvědavých lidí. Pro magazín Billboard uvádí, že Fyre má větší mediální zásah než světoznámá Coachella.

Návštěvníkům slibují řadu věcí: od plaveb lodí a šnorchlování přes túry napříč ostrovem až po kolektivní sportovní hry nebo večerní hudbu. Pobyt je nabízen na týden s tím, že hotelové pokoje zdaleka neodpovídají proklamovanému luxusu, na jaký McFarland lákal u festivalů. Ale aspoň lidé nemají spát v promáčených stanech.

Akce má probíhat od 3. do 10. srpna letošního roku. Na organizační zajištění tak není mnoho času, jak to ale podle plánů vypadá, chystání má být o poznání jednodušší než dříve. Nicméně pořád je nutné myslet na to, že je v tom namočený McFarland – a to, soudě podle dřívějších zkušeností, nevěstí nic dobrého.