Jak vysoké dotace získají české hry? Jen zlomek toho, co jinde. Britská vláda chystá miliardovou podporu

Miao Ying z britského Total Waru, AI král Karel a zástupce českých her Jindřich z Kingdom Come: Deliverance

Uložit 0

Je to skoro miliarda korun, která poputuje do herního průmyslu. Videohry jsou totiž výdělečný a kreativní byznys, který se státu vyplatí podporovat. Tuhle myšlenku razí většina evropských zemí – a mimořádně štědře ji teď potvrdila vláda Velké Británie. Podobný krok se chystá i v Česku, ale s nesrovnatelně nižší částkou.

Zajímá vás herní průmysl v Česku? Tak se přihlaste k odběru našeho videoherního newsletteru Good Game! Newsletter Good Game | Poslední vydání Odebírat

Už teď je nesmírně lukrativní. A prostor pro další růst má ve srovnání s jinými obory obrovský. Tak zní zdůvodnění britské vlády pro navýšení podpory domácího videoherního průmyslu. Částka 30 milionů liber, v přepočtu skoro 900 milionů korun, v následujících třech letech posílí především fond zaměřený na nová herní studia a startupy.

Jaký je smysl takové investice? Samozřejmě vytvořit více pracovních míst, v dlouhodobém horizontu ale také udělat z Velké Británie nejen herní, ale celkově kreativní velmoc. Obří suma pro hry je totiž jen část z finanční injekce, kterou vláda Keira Starmera zapíchne do tvůrčích odvětví. Nově představená strategie volá po vkladu 380 milionů liber, v přepočtu 11 miliard korun. Stejnou sumu jako hry dostane například hudební průmysl, film získá dokonce dvaapůlkrát tolik.

V Česku nebudeme přerozdělovat miliony zavedeným firmám. Chceme podpořit začínající studia a startupy.

Británie si od nebývale štědrého kroku (pro srovnání – v dřívějších letech činila podpora herního fondu „jen“ jednotky milionů liber) slibuje také mnohem lepší podmínky pro přilákání soukromého kapitálu. Právě s jeho získáváním mají podle vládní strategie menší a střední technologické firmy problém. Usnadněním startupových začátků chce vláda dosáhnout více než zdvojnásobení soukromých investic do kreativního sektoru ze současných 17 na 31 miliard liber do roku 2035.

„Přístup vlády je uznáním jedinečné role, kterou kreativní obory jako videohry mají v ekonomickém růstu, inovacích a konkurenceschopnosti,“ okomentoval plány Nick Poole, předseda oborové organizace britského videoherního průmyslu Ukie. Kromě většího objemu financí pro herní fond je součástí strategie také zřízení rady odborníků z herního vývoje, která bude s vládou koordinovat další kroky.

Podobně situaci vidí i Richard Wilson, šéf sdružení herních vývojářů TIGA: „Finanční balíček je dobrý pro vývojáře, dobrý pro studia a dobrý pro ekonomiku jako takovou. Herní průmysl poskytuje kvalifikovaná pracovní místa, je exportně zaměřený a podporuje růst napříč Británií.“

Povzbudivá má být také skutečnost, že strategie uznává hry jako jedno z odvětví s největším potenciálem pro budoucí růst. Přitom už teď britský trh patří na evropskou, potažmo světovou špičku. Loni ostrovní zákazníci za videohry utratili téměř osm miliard liber neboli přes 220 miliard korun, herní branže zaměstnává kolem 25 tisíc pracovníků napříč dvěma tisícovkami firem.

Za všechna studia jmenujme třeba Creative Assembly, podepsané pod strategickou sérií Total War, Sports Interactive s kultovním Football Managerem nebo autory závodů Forza Horizon z Playground Games. V zemi působí i pobočky světových gigantů, například Rockstar Games, jejichž GTA vzniklo v devadesátých letech právě v Londýně.

Ačkoliv se Británie představenou výší nové podpory vymyká, takzvané herní dotace jsou v Evropě poměrně časté. A po dlouhém čekání se jich nově dočká i Česko. Dosavadní fond kinematografie se proměnil na fond audiovize, který podpoří právě i videoherní tvůrce. Ve srovnání s okolními státy, natož pak Británií, však rozdělí výrazně menší objem peněz.

Jaké „herní dotace“ chystá Česko?

„Očekáváme, že to budou desítky milionů ročně. Nižší nebo střední desítky,“ uvedl pro CzechCrunch předseda místní vývojářské asociace Pavel Barák. A i když výsledná suma tak bude klidně třicetkrát nižší, její smysl je stejný jako na ostrovech. „Nebudeme přerozdělovat miliony zavedeným firmám. Fond bude podporovat vývojářský ekosystém, začínající studia, startupy. To je oblast, ve které nám ujíždí vlak,“ řekl.

„Jsme velikostně srovnatelní s Belgií, Finskem, Švédskem nebo Nizozemskem. Ale na rozdíl od nich tady vzniknou třeba tři herní startupy do roka. Přitom by jich mohlo být desetkrát tolik,“ zmínil předseda. „Tímhle směrem – spolu s podporou vzdělávání – chceme, aby se fond a dotace ubíraly,“ dodal Barák. Nutno však říct, že státní vklad do českého herního průmyslu se diplomaticky řečeno nesetkává s univerzálním přijetím.

Česko je srovnatelné s Belgií, Finskem, Švédskem nebo Nizozemskem. Ale vzniká tu desetkrát méně firem.

České hry jsou navíc v transformovaném fondu spojeny s animovanými díly, o to složitější tak podpora videoherní tvorby může být. Je nicméně jisté, že už se rozjíždí. Nedávno se potvrzení dočkali členové jednotlivých rad a představenstva, kteří státní podporu tvůrčích odvětví budou řídit.

Za domácí herní průmysl se budou pomyslně bít Jarek Kolář, šéf Ingame Studios a veterán se zkušenostmi například z Vietcongu, David Šemík, podepsaný pod Mafií i hrami od studia Amanita Design, či Zdeněk Záhora, herní tvůrce současně působící jako vysokoškolský pedagog herního vývoje.

Top novinky ze světa her

⚔️ Obchod Xzone a Warhorse Studios spojily síly, aby z vás vysály ještě víc peněz za parádní merch v oficiálním Kingdom Come obchodě. Jste tým cute králíci, nebo tým zadek s trumpetou?

👑 A ještě jednou Warhorse Studios. V kvartálních výsledcích skupiny Embracer, pod kterou vývojáři patří, hraje Kingdom Come 2 hlavní roli: „Překonalo očekávání a navýšilo hodnotu portfolia Embraceru.“ Více o úspěchu KCD2 si přečtěte v našem rozhovoru se šéfem Warhorse.

🦌 Tvůrce audiovizuálně neobyčejných videoher Vladimír Kudělka alias Hangonit představuje svůj nový počin. Pusťte si trailer hry Bajka, uvidíte v něm i kosmického jelena. A taky si připomeňte jeho dřívější filozofické sci-fi Afterglitch.

😱 Další český sólo vývojář Ondřej Kraus vydal svou hororovou hru The Shafts of Damnation. Ještě jsme ji nehráli, protože se bojíme, ale na Steamu můžete před zakoupením za dvě stovky vyzkoušet bezplatné demo.

💀 Bohužel skutečný horor chystá Microsoft, který podle insiderů vyhodí další lidi z herní divize Xbox. Magazín The Verge s odvoláním na své zdroje navíc předpovídá, že firma nejspíš zařízne některé své aktivity ve střední Evropě.

🎨 Na nezapomenutelný herecký výkon ve hře vám evidentně můžou stačit i pouhé čtyři hodiny. Tak to bylo alespoň v případě nahrávání dabingu Charlieho Coxe v Clair Obscur. Seriálový Daredevil navíc nesměle prozradil, že vlastně hry ani nehraje.

🧛 Jestli jako my patříte mezi fanoušky třetího Zaklínače, chystanou upíří hru od části jeho tvůrců jste už určitě zaznamenali. Teď The Blood of Dawnwalker odhalil i první herní záběry.

🎥 Kingdom Come jsme novinky začali, Kingdom Come je skončíme. Redakce magazínu Vortex podobně jako u prvního dílu natočila dokument o středověkém hitu od Warhorse Studios. Premiéra je ve čtvrtek v osm večer.