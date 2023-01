Návrat nadzvukové přepravy. Američané staví obří továrnu, kde za pár let vznikne nástupce Concordu

Přední americké aerolinky už složily nevratné zálohy a čekají, co se bude uvnitř společnosti Boom Supersonic dít. Zajímá je to více než dost, protože je to právě ona, která by mohla být mezi prvními, jež oživí zašlou slávu nadzvukových letadel a dají světu znovu možnost ultrarychlého cestování. Teď pro svůj cíl udělala důležitý krok – začala stavět obří tovární linku, z níž by do pár let měl sjet první letoun.

Nejslavnějším zástupcem éry komerčního nadzvukového cestování byl letoun pod velmi dobře známým názvem Concorde. Jeho dny jsou už dávno sečteny, to ovšem neznamená, že jiní výrobci nebudou na jeho schopnosti navazovat. Dost možná nejblíže je tomu americká firma Boom Supersonic, která už roky láká na letadlo Overture, do něhož vkládá velké úsilí – a také miliardy dolarů od investorů.

Že nejde jen o plané plány, bylo teď potvrzeno. Boom Supersonic oznámila, že ve městě Greensboro v americké Severní Karolíně zahájila výstavbu nové továrny, kterou – po vzoru Tesly Elona Muska – také označuje za gigafactory. Její součástí bude montážní linka, testovací zařízení a předávací centrum pro zákazníky, takže vlastně kompletní balíček. A těšit se na ni musí i dvě hlavní americké aerolinky.

Předloni totiž zájem o rovných patnáct letounů Overture, které se nad oceány mají pohybovat až rychlostí okolo 2 100 kilometrů za hodinu, projevila společnost United Airlines – a rovnou složila zálohu. Loni pak o dvacet modelů zažádaly i American Airlines s tím, že v případě vzájemné spokojenosti rozšíří svou letku o dalších dvacet. To je pro Boom Supersonic potvrzení, že je o ně zájem.

Foto: Boom Supersonic Overture bude mít rozpětí křídel 32 metrů a délku 61 metrů

Samotný závod o rozloze dvaceti pěti hektarů roste v areálu letiště Piedmont Triad, do kterého by se do zhruba deseti let mělo nastěhovat přes 2 400 zaměstnanců. Tak dlouhou dobu nicméně nebude trvat zahájení výroby, k níž má dojít už příští rok. A pokud půjde vše podle představ, testovací let Overture proběhne v roce 2027. O dva roky později – po udělení certifikace – už budou letouny v běžném provozu.

Jak Boom Supersonic uvádí, americký stát Severní Karolína si společnost vybrala kvůli prestižním technickým školám, které v okolí jsou. Výhodou má být i blízkost východního pobřeží pro testování nadzvukových letů nad vodou a také lepší propojení s dodavateli potřebných součástek. Za posledních několik let měl navíc letecký průmysl v Severní Karolíně vyrůst až třikrát rychleji, než je průměr v celých Spojených státech.

Nadzvukový letoun od Boomu po stránce kapacity nabídne místa pro pětašedesát až osmdesát cestujících v závislosti na zvolené konfiguraci, přičemž bude poháněn leteckým palivem (SAF), které se chlubí tím, že má být udržitelné. Dost možná nejzajímavější je ale rychlost nad oceány okolo 2 100 kilometrů za hodinu, respektive Mach 1,7. Do něčeho takového běžný pasažér aktuálně nenasedne. Nad pevninou bude muset stále létat rychlostí těsně pod Mach 1.

Overture má také používat první automatický systém redukce hluku na světě. Díky absenci přídavného spalování a motorům bez nadměrného hukotu tak mají vzlety letounů splynout se stávajícími letadly dálkové dopravy, což přinese tišší zážitek jak pro cestující, tak letištní komunitu. Právě hluk, který nadzvuková letadla vydávají, je častým problémem během vývoje – a Mezinárodní organizace pro civilní letectví na to má svá pravidla.

Nad zvýšenou hlasitostí při nadzvukovém létání přemýšlí i americká vesmírná agentura NASA a americký obr na poli leteckých technologií Lockheed Martin. Vyvíjí spolu totiž nový letoun pod označením X-59, který má výrazným způsobem redukovat takzvaný sonický třesk, tedy fyzikální jev, který při pokoření rychlosti zvuku vzniká. Podle jejich inženýrů se hluk bude rovnat bouchnutí dveří od auta, nikoliv ráně z děla.