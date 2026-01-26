Česká internetová jednička přesunula sídlo z Kypru a poprvé utržila přes 6 miliard. Zisk? 1,3 miliardy
Rok 2024 byl pro společnost Seznam.cz, za níž stojí miliardář Ivo Lukačovič, v tržbách nejlepší v historii. Ziskově šlo o pátý nejlepší rok.
Historicky nejlepší rok má za sebou česká internetová jednička, alespoň co se týče tržeb. Společnost Seznam.cz Iva Lukačoviče zveřejnila v rámci výroční zprávy své výsledky za předloňský rok, v němž dokázala meziročně vyrůst o necelých pět procent a v celkových tržbách z prodeje vlastních výrobků a služeb dosáhla na 6,2 miliardy korun. To vše při čistém zisku po zdanění ve výši 1,3 miliardy korun. V tomto ohledu jde o pátý nejlepší výsledek od založení v roce 1996. Dosud nejvyšší zisk firma vykázala v roce 2021, kdy překročil 1,6 miliardy korun.
Seznam své výsledky v předchozích letech obvykle komunikoval prostřednictvím tiskových zpráv, tentokrát pouze bez dalšího komentáře zveřejnil výroční zprávu, a to za rok 2024. Výsledky za rok 2025 bude teprve zveřejňovat. Tržby Seznamu nicméně i nadále každoročně rostou. Jeho byznys stojí na vyhledávání na českém internetu, portálových službách jako Seznam Email, Sreality, Sauto, Sbazar nebo Mapy či na zpravodajství a televizním programu.
V roce 2024 se Seznam.cz zaměřil na integraci pokročilé umělé inteligence prostřednictvím vlastních jazykových modelů, které měly výrazně zlepšit vyhledávání, personalizaci a umožnily automatickou sumarizaci informací i fact-checking v diskuzích. Technologickým posunem prošlo také vyhledávání, kde měly být výrazně zlepšeny přímé odpovědi na dotazy. V rádiu Expres FM došlo k nasazení AI hlasů. Seznam také zavedl modely předplatného a placené funkce v aplikaci Mapy.cz.
Ve výroční zprávě za rok 2024 se za akcionáře společnosti Seznam.cz označuje kyperská společnost Helifreak Limited. To nicméně v loňském roce přestalo platit. Jak nedávno informovaly Hospodářské noviny, zakladatel Ivo Lukačovič loni převedl vlastnictví české internetové jedničky z Kypru mimo Evropskou unii.
Zakotvil s ní ve Švýcarsku, kde původní kyperskou společnost Helifreak Limited nahradil vehikl Masaryk Holding AG. Podle informací HN stály za tímto rozhodnutím především Lukačovičovy obavy o geopolitickou bezpečnost v Evropě. V roce 2022 jeden ze šéfů Seznamu Pavel Zima v našem podcastu vysvětloval, že na Kypru je firma především kvůli ochraně před politiky.
V roce 2024 pak jeden z nejbohatších Čechů Lukačovič rozvířil vody také diskuzí o tom, zda by neměl umístit Seznam na burzu. Jen o pár týdnů později ovšem oznámil, že to byl nejblbější nápad jeho života a z plánů na možné IPO sešlo. Nejen své myšlenkové pochody tehdy sdílel na platformě Patreon, což mu ale nakonec působilo spíše trable, a tak z ní na konci roku 2024 odešel.
Na začátku letošního roku pak po delší době napsal příspěvek na sociální síť LinkedIn, kde vyzval k prodeji amerických akcií. Ovšem pokud na burzu nedá svoji firmu, není tu toho příliš mnoho ke koupi.