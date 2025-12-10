Největší burzovní premiéra všech dob je na dohled: SpaceX chce za rok získat přes 600 miliard
Elon Musk plánuje vstup své raketové firmy na burzu v roce 2026 s celkovou valuací 1,5 bilionu dolarů, což je podobná cena, jako má Meta či Aramco.
Když Elon Musk v roce 2020 říkal, že SpaceX by mohla jednou vstoupit na burzu, znělo to spíš jako vzdálená vize než konkrétní plán. Mluvil tehdy především o Starlinku, svém satelitním internetu, a kladl podmínku: tržby musí být předvídatelné. O pět let později jsou satelity SpaceX všudypřítomné nad našimi hlavami, službu používá přes osm milionů lidí po celém světě a Musk je konečně připravený udělat krok, který by z jeho raketové firmy udělal součást veřejných trhů.
Nyní SpaceX podle zdrojů agentur Reuters a Bloomberg rychle postupuje s plány na veřejnou nabídku svých akcií čili tzv. IPO, při které chce získat výrazně nad 30 miliard dolarů (přes 600 miliard korun). Firma míří na celkovou valuaci zhruba 1,5 bilionu dolarů, což by ji postavilo bok po boku s Metou nebo saúdským ropným gigantem Aramco, který při svém historickém IPO v roce 2019 získal 29 miliard dolarů. Vstup SpaceX na burzu by se mohl uskutečnit ve druhé polovině roku 2026.
Tento plán je mimo jiné přímým důsledkem úspěchu Starlinku, který se za poslední roky proměnil z futuristického projektu v hlavní zdroj příjmů SpaceX. V roce 2024 satelitní internet vygeneroval odhadem 7,7 miliardy dolarů, což představuje téměř 60 procent všech tržeb společnosti. Starlink poskytuje vysokorychlostní internet v odlehlých oblastech, kde tradiční infrastruktura selhává, a jeho růst pokračuje solidním tempem – v roce 2026 by tržby měly dosáhnout 22 až 24 miliard dolarů, píše Bloomberg.
Druhou byznysovou nohou SpaceX jsou lety do vesmíru. Jednak tam vynáší astronauty a náklady na Mezinárodní vesmírnou stanici, jednak se svými raketami Falcon 9 a Falcon Heavy vynáší komerčním klientům satelity a vysílače do kosmu. Zároveň nyní Musk a spol. testují velkou raketu Starship, jež by měla být schopná doletět až na Mars.
Musk dlouho myšlenku burzy odmítal, také kvůli svým zkušenostem s Teslou a investory, kteří sázeli proti němu a jeho automobilce. „Musíme nejprve zajistit, aby to fungovalo,“ řekl na konferenci v roce 2020, když SpaceX vynesla na oběžnou dráhu teprve pár satelitů a Starlink byl v beta testování. Ještě loni finanční ředitel Bret Johnsen prohlásil pro Bloomberg, že IPO je záležitost „spíše let příštích“.
Část prostředků získaných z IPO chce SpaceX použít na další ambiciózní projekt: vývoj datových center ve vesmíru. Podle zdrojů Bloombergu plánuje firma nakoupit čipy potřebné pro jejich provoz, což je myšlenka, kterou Musk zmínil na nedávné akci s investiční společností Baron Capital.
Mezi hlavní investory SpaceX patří venture kapitálové firmy jako Founders Fund Petera Thiela nebo Valor Equity Partners. Významným akcionářem jsou také Fidelity a Google Ventures. Pro tyto investory by IPO znamenalo příležitost prodat část svých podílů a realizovat zisky z jedné z nejúspěšnějších soukromých technologických firem poslední dekády.