Nejvyšší byznysová liga Daniela Křetínského. Jeho firma je jako první z Česka mezi 500 největšími na světě
EP Group jako první česká firma v historii pronikla do žebříčku Fortune Global 500. Na 179. příčce předstihla Intel, Nike, Coca-Colu nebo L'Oréal.
V nejvyšších patrech evropského byznysu se Daniel Křetínský pohybuje už delší dobu. A teď má jeden z nejbohatších Čechů prestižní štempl, že patří skutečně mezi hlavní hráče nejen na starém kontinentu, ale na celé planetě. Vůbec poprvé se firma z Česka objevila v tradičním žebříčku pěti set největších firem světa podle tržeb, který každoročně vydává magazín Fortune, a je to právě Křetínského EP Group. Díky tomu se poprvé za jeho více než třicetiletou historii na seznamu objevila také Praha jako sídlo top firem světa.
Podle žebříčku Fortune Global 500 dosáhla EP Group za rok 2025 tržeb 75,4 miliardy dolarů (v aktuálním přepočtu 1,6 bilionu korun), což ve srovnání s předchozím rokem představuje meziroční nárůst o 153 procent. Čistý zisk skupiny podle metodiky žebříčku vzrostl dokonce o 574 procent na 2,6 miliardy dolarů (55 miliard korun). Zároveň Fortune u české skupiny eviduje přes 184 tisíc zaměstnanců, čímž se EP Group řadí mezi středně velké firmy žebříčku.
Globální verze vychází z původního žebříčku Fortune 500, který vznikl už v roce 1955 a zaměřuje se výhradně na americké firmy. Tehdy mu vévodila automobilka General Motors a šlo především o průmyslové, těžební a energetické společnosti. Mezitím vznikl i mezinárodní žebříček firem mimo USA a až v 90. letech byly obě větve spojeny do skutečně globálního žebříčku. Od roku 1995 má seznam svou dnešní podobu, kdy se do něj kromě průmyslu započítávají i finanční instituce a firmy poskytující služby.
Největší firmy světa dle Fortune Global 500
- Amazon (USA)
- Walmart (USA)
- State Grid (Čína)
- UnitedHealth Group (USA)
- Saudi Aramco (Saúdská Arábie)
- Apple (USA)
- McKesson (USA)
- Alphabet (USA)
- CVS Health (USA)
- China National Petroleum (Čína)
Celý žebříček Fortune Global 500 najdete zde.
Umístění v žebříčku, ať už jde o Fortune 500, či Fortune Global 500, přitom není jen symbolická nálepka. Firmám na seznamu obvykle usnadňuje přístup ke kapitálu, zvyšuje důvěryhodnost při vyjednávání s partnery a dodavateli a pomáhá při náboru talentů, protože jde o firmy vnímané jako atraktivní zaměstnavatele. Žebříček se navíc dlouhodobě používá jako referenční bod, který při hodnocení stavu globální ekonomiky citují ekonomové, novináři i vlády jednotlivých zemí. A také se jeho složení v rámci dekád a rozvoje globální ekonomiky významně mění.
Křetínského EP Group se do něj vůbec poprvé dostala díky skokovému nárůstu tržeb, protože v roce 2025 dokončila sérii mimořádně rozsáhlých akvizic, které ji z převážně energetického hráče proměnily v diverzifikovaný celoevropský konglomerát. Na konci března ovládla německý velkoobchodní řetězec Metro AG, o měsíc později dokončila převzetí britské skupiny International Distribution Services s poštou Royal Mail a přepravcem GLS a v květnu dokoupila od italského Enelu zbývající podíl ve Slovenských elektrárnách.
Historickým jádrem celého impéria zůstává Energetický a průmyslový holding (EPH), který Křetínský založil v roce 2009 a postupně z něj vybudoval jednoho z nejsilnějších energetických hráčů na evropském kontinentu. Loni EPH samo o sobě vykázalo pro forma provozní zisk EBITDA 3,7 miliardy eur (90 miliard korun) a na podzim uzavřelo strategické partnerství s francouzským gigantem TotalEnergies, díky němuž se Křetínský stal i jeho akcionářem. Nová podoba EP Group tak dnes stojí na třech pilířích.
Energetika v čele s EPH, Slovenskými elektrárnami a německou uhelnou LEAG loni vygenerovala tržby 30,3 miliardy eur (730 miliard korun), logistika s Royal Mailem a GLS 10,7 miliardy eur (260 miliard korun) a velkoobchod se sítí Metro, Košík.cz, FAST ČR či španělskými řetězci Caprabo a Eroski 25,8 miliardy eur (625 miliard korun). Dohromady podle vlastních čísel skupina zaměstnává přes 265 tisíc lidí, tedy podstatně více, než kolik u ní eviduje žebříček Fortune, který vychází jen z účetně vykázaných výsledků za tu část roku, kdy nově nabyté firmy skutečně patřily pod EP Group.
V globálním kontextu se letošní žebříček nese ve znamení mimořádné koncentrace kapitálu. Pět set firem dohromady vydělalo 43,1 bilionu dolarů (915 bilionu korun), o tři procenta více než rok předtím, a poprvé v historii ho ovládl Amazon, který po dvanácti letech sesadil z čela Walmart. Spojené státy mají v žebříčku 141 firem, takzvaná Magnificent Seven v čele s Applem, Alphabetem a Nvidií dohromady vydělala 608 miliard dolarů (12,9 bilionu korun) čistého zisku a Česko patří mezi čtrnáct zemí, které mají v žebříčku zastoupenou jedinou firmu, po boku například Rakouska, Polska nebo Saúdské Arábie.
Také platí, že EP Group je letos jedním z pouhých třinácti nováčků, kteří se do žebříčku dostali úplně poprvé – vedle ní mezi debutanty patří třeba jihokorejský Coupang, čínská automobilka Chery nebo americký výrobce čipů AMD. Apetit po dalších akvizicích přitom Křetínského skupinu neopouští ani letos. V květnu EP Group oznámila dobrovolnou nabídku na plné převzetí francouzského prodejce elektroniky a kultury Fnac Darty. Zároveň Křetínský přebírá otěže ve fotbalovém klubu West Ham United, který sestoupil z Premier League a potřebuje peníze.