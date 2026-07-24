Někdejší Prior v Modřanech nahradí dvěma věžemi s bydlením. A další stovky bytů chystá
Podle podnikatele má na místě současného obchodního domu vzniknout komplex s bydlením, kde budou nájmy začínat na 15 až 20 tisících korunách.
Osm let dělal na zakázkách pro cizí firmy. Když ale viděl, kolik dokáže dobře řízený projekt developerům vydělat, řekl si, že už nechce jen poskytovat servis ostatním a nechávat si unikat příležitosti, které nabízí samotný development. Rozhodl se proto pustit do vlastních projektů. Převzal jeden v Braníku, kde se na územní rozhodnutí čekalo 13 let, a teď do dokončení zbývají jen měsíce. „Do pěti let chceme v Praze aspoň 500 bytů,“ hlásí Tomáš Fetters.
Právě v těchto dnech už se svou stejnojmennou společností pracuje kromě Braníku na třech projektech v pražských Modřanech. Jeden z nich nahradí tamní chátrající Prior, z něhož se uvolňuje azbest. Namísto něho vyrostou v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru dvě věže s více než dvěma stovkami bytů, obchody i kancelářemi. „Radnice se nemusí pouštět do více než miliardové investice do demolice a nové výstavby, zároveň se nezbaví vlastnictví a bude dostávat 10 milionů korun ročně plus inflaci. A získá i zrevitalizované okolí v podobě parkoviště se stromy,“ říká Fetters.
Podle čtyřiačtyřicetiletého podnikatele má na místě současného obchodního domu vzniknout polyfunkční komplex s dostupnějším bydlením, kde budou nájmy začínat na 15 až 20 tisících korunách. „Díky investicím do moderních technologií navíc projekt srazí měsíční náklady na teplo ze standardních patnácti stovek na asi 500 korun,“ tvrdí šéf skupiny Fetters s tím, že financování řeší kombinací bankovních úvěrů a vlastních zdrojů. Součástí projektu budou také byty od 1+kk po 4+kk určené k prodeji. V přízemí komplexu pak vznikne průchozí pasáž propojující Sofijské náměstí s ulicí, u níž se nachází tramvajová zastávka.
Kdysi byly symbolem moderního nakupování, dnes řada z nich hledá nové využití. Obchodní domy Prior začaly ztrácet význam s nástupem supermarketů a nákupních center, kterým jejich původní dispozice nedokázaly konkurovat.
Nyní se bývalé Priory mění po celém Česku. Z některých jsou dnes moderní obchodní centra, jiné dostaly úplně novou náplň. Třeba někdejší obchodní dům ve Zlíně dnes vedle obchodů nabízí kanceláře a konferenční prostory. Samotná značka Prior přitom přežila – firma tohoto jména stále vlastní 12 nákupních center v tuzemsku, například v Českých Budějovicích, Jihlavě nebo Frýdku-Místku.
Vedle vlastních projektů firma roste hlavně díky inženýringu a řízení staveb, které tvoří přibližně dvě třetiny jejích tržeb. Už druhý rok po sobě přitom ve službách vykázala obrat přes 100 milionů korun a zaměstnává zhruba 50 lidí. „Soutěžíme mimo jiné o projektové řízení nového terminálu Smíchov nebo rozšíření pražského letiště. Děláme také technický dozor při dostavbě Invalidovny a jsme součástí týmu projektového managementu Vltavské filharmonie. U ní nás překvapilo, že žádná z velkých manažerských firem nakonec nepodala nabídku. Praha totiž nastavila poměrně tvrdé podmínky, zejména ohledně záruk za kvalitu služeb,“ líčí Fetters.
Do celé řady projektů se firma může zapojovat také díky akvizici Stavební a inženýrské společnosti (STIS), která se už desítky let věnuje technickému dozoru staveb. Fetters ji koupil v roce 2023 za čtyřletý zisk, tedy řádově jednotky milionů korun. „STIS má za dobu svého fungování na kontě přes 130 realizací, v posledních letech ale pomalu ‚dožívala‘ s asi třemi nebo čtyřmi zaměstnanci. Loni měla obrat 12 milionů, takže jde o menší podnik, z hlediska referencí a historie je ovšem významná,“ míní developer.
STIS sbírala zkušenosti například na rekonstrukcích Jezuitské koleje v Kutné hoře, Paláce Kinských na pražském Staroměstském náměstí či poutních kostelů ve Staré Boleslavi. Pod skupinou Fetters se pak podílela mimo jiné na výstavbě radnice Prahy 12 či Horácké multifunkční arény v Jihlavě. „Byli jsme oslovení i k účasti na projektu jedné z největších arén na světě v Pardubicích, nakonec si ale její investor Petr Dědek vybral jiný způsob realizace. Je to nicméně velmi zajímavý a ambiciózní projekt.“
Obě části byznysu se tak podle podnikatele navzájem doplňují. Veřejné zakázky zajišťují stabilnější průběžné příjmy a umožňují držet tým projektových manažerů, který firma využívá také při vlastní výstavbě. Development je během přípravy a realizace naopak kapitálově náročný. „Jeho cash flow je celou dobu velmi nevděčné a zajímavé až v závěru. U služeb naopak přichází výnos průběžně,“ shrnuje Fetters.