Nemovitost není vždy ideální investice. Jenže hypotéka řadu lidí chrání před vlastní hloupostí
Marek Cifr a Kirill Juran jsou novými tvářemi nemovitostní edice podcastu Money Maker Hedge zaměřené na reality. V prvním dílu přišla řeč na hypotéky.
Ceny nemovitostí hlavně ve velkých městech pokračují v rychlém růstu. A sílí debata o tom, že pro řadu lidí přestává dávat smysl brát si hypotéku, protože to investičně není zdaleka tak efektivní. Jenže existuje ještě jiné, celospolečenské hledisko, které přišlo na přetřes během nové epizody podcastu Money Maker Hedge. „Pokud nemám jiné alternativy, tak vzít i mizerný výnos je lepší než to, co by hodně lidí jinak udělalo se svými penězi,“ upozornil v pořadu, který si můžete pustit celý v přehrávači níže, investor Kirill Juran.
Juran, spolumajitel skupiny SMPL, která se kromě investic zaměřuje i na právní nebo daňové poradenství, naráží na jeden z největších, ale zároveň nejméně probíraných problémů osobních financí: většina lidí, kteří se rozhodnou bydlet v nájmu a „investovat rozdíl oproti splátce hypotéky“, ten rozdíl ve skutečnosti vůbec neinvestuje.
Nákup vlastní nemovitosti tak podle Jurana funguje jako svérázná pojistka – a to hned na dvou frontách. Jednak střadatele chrání před tím, aby peníze utratil za zbytečnosti, a jednak, a to je možná důležitější, před naletěním podvodníkům. „Alternativa je, že to budou shromažďovat na účtu a jednou za pět let naletí nějakému podvodníkovi s dluhopisy,“ vysvětlil.
Právě různé dluhopisové kauzy v Česku jen za poslední roky připravily nebo nejspíš připraví drobné investory o miliardy. Loni zkolabovala finanční skupina RSBC a solární holding Solek, do problémů se dostala i brněnská skupina YD Capital a další aféry jsou podle informací v médiích na spadnutí.
Obecně platí, že matematika nájmu vs. hypotéky vypadá na papíře lákavě. Když platíte nájem třicet tisíc měsíčně a hypotéka by vás vyšla na sedmdesát, teoreticky zůstane čtyřicet tisíc volných k investování. Jenže tento hypoteticky volný rozdíl se v praxi velmi často rozplyne v každodenních výdajích, protože jednou z hlavních překážek úspěšného investování je nezodpovědnost a nepravidelnost, ke které má řada lidí sklony.
A jak připomněl druhý z hostů pořadu, expert na realitní trh Marek Cifr, který je na sociálních sítích známý jako Nákupčí nemovitostí, se k tomu všemu přidává i dnešní nejistota na investičních trzích. Cifr v podcastu pojmenoval dilema každého, kdo má volný větší balík prostředků.
Dluhopisy? Rizikové, jak ukázaly české skandály. Krypto? Příliš volatilní na velkou životní sázku. Akcie a stock picking? Těžko. Zlato a stříbro? Korelace, které platily posledních dvacet let, se rozpadají. „Nikdo pořádně neví, do čeho to strčit, aby to splnilo nějakou základní méně rizikovou strategii,“ shrnul Cifr.
Právě proto podle něj tolik peněz stále končí v cihlách. Ne proto, že by nemovitosti byly objektivně nejlepší investicí. Ale proto, že jsou srozumitelné, hmatatelné a – na rozdíl od většiny ostatních možností – blbuvzdorné. Navíc mají i silnou emocionální stránku, když si na ně lidé mohou sáhnout a žijí v nich. Ochrana před vlastní impulzivitou tak může mít v dlouhodobém horizontu větší hodnotu než pár procentních bodů výnosu navíc.
