Neomylnost zakladatele je red flag, říká investorka Jana Sedláková. Firmy staví tak, aby fungovaly i bez ní

Ráda boří status quo a říká o sobě, že začínala s nízkým sebevědomím. Teď advokátka spravuje portfolio patnácti startupů a inspiruje další investory.

Marta PlecitáMarta Plecitá

Kdyby se měla jako dnešní investorka vrátit v čase k „Janě, začínající podnikatelce“, odpověděla by bez váhání: „Ne.“ Důvod? „Tehdy jsem měla strašně nízké sebevědomí. Začala jsem podnikat, abych nikomu nekazila jméno,“ říká o sobě Jana Sedláková, advokátka, která se kromě práva zabývá investováním do zajímavých startupů.

Z „mladé holky z Brna, která tak trošku boří status quo“, se během několika let stala právnička a zároveň zakladatelka ekosystému firem a investorka s patnácti společnostmi v portfoliu. O svých zkušenostech mluví v novém díle podcastu BrandStories, který si můžete pustit na Spotify, v Apple Podcasts, na YouTube nebo v přehrávači výše.

Původně Jana Sedláková vstupovala do advokacie s ambicí měnit podmínky v oboru i přístup ke klientům. „Byl to obor s velice nízkými mzdami… a práce od nevidím do nevidím,“ vypráví. Její příběh se rychle začal ubírat tak trochu nekonvenční cestou: mladá právnička mluvící srozumitelně a stojící na straně technologických společností začala zajímat čím dál více lidí i firem z různých oborů. „Volba IT a technologií šla naproti příležitostem. Je to obor, kde i dvacetiletí můžou dělat velké kariéry,“ říká o své volbě.

Začala jsem si do kalendáře plánovat dny, kdy budu jen koukat do zdi s tím, že uvidíme, co se stane.

Z její advokátní kanceláře Sedlakova Legal postupně vyrostl ekosystém služeb zahrnující právo, daně a účetnictví, poradenství pro fúze, vzdělávací platformu reagující na nástup umělé inteligence a také společnost pojmenovanou SL One. „Jedná se o jednoduché ,eseróčko‘ pro zaměstnance, kteří mohou spoluinvestovat po malých částkách do startupů, s nimiž jejich tým pracuje,“ vysvětluje svůj nápad Sedláková.

Od operativy ke strategii

Aby mohla firma růst do šířky, musela Sedláková vystoupit z operativy. Pomohly jí s tím i životní milníky. „Pokaždé, když se mi narodilo dítě, jsem musela víc delegovat a dát lidem větší důvěru,“ vzpomíná. Uvolněný čas pak investovala do vize a strategie. „Začala jsem si do kalendáře plánovat dny, kdy budu jen koukat do zdi s tím, že uvidíme, co se stane,“ vypráví. Ukázalo se, že dalších pět společníků v kanceláři si poradilo, takže se přesun odpovědností povedl.

K podpoře startupů a investování do nich se dostala po covidu. „Začala jsem opatrně přes platformu Lumus. Nejmenší tiket je na ní 3 tisíce eur, tedy částka, na kterou člověk dohlédne,“ vzpomíná. Postupně přešla i k větším investicím napřímo. „Kromě jednoho startupu, který jsem odepsala, mám teď patnáct moc, moc hezkých firem v portfoliu,“ říká spokojeně.

illegal-beans-1

Přečtěte si takéTahle značka vznikla jako blbej vtip, říkají zakladatelé Illegal beansTahle značka vznikla jako blbej vtip, říkají tři zakladatelé Illegal beans. Potkali se náhodou

Zmíněným nezdarem má na mysli britskou platformu na sdílená pracovní místa. „Nevyšlo jim to a mě to naučilo, na co si dávat pozor,“ říká. Jako největší zkušenost z neúspěchu si odnesla poznání, že „dobrý pocit a společný vibe“ nestačí. „Ze začátku jsem byla hodná a moc se neptala. To je jeden z fuck-upů, které už nechci opakovat. Dnes chci vidět čísla a rozumět plánům. Tvrdost ale neznamená neslušnost – přísností dáváte founderům šanci, aby příště uměli vysvětlit věci líp,“ tvrdí.

Jako jedna z generálních partnerů ve fondu rizikového kapitálu Startguide říká: „Některé investice jsme odmítli jen kvůli tomu, že founder byl přesvědčený, že je neomylný.“ Lidský faktor je podle jejích slov klíčový – stejně jako schopnost nechat si poradit. „Nechcete slepé poslouchání, nikdo nemá patent na rozum, ale jde o to, z pěti šesti rad umět vydestilovat to nejlepší.“

Tvrdost neznamená neslušnost – přísností dáváte founderům šanci, aby příště uměli vysvětlit věci líp.

Jana Sedláková o své strategii říká, že investuje v tom, čemu rozumí. „Hardware má například rizika dodavatelských řetězců. Nedokážu v něm odhadnout množství proměnných,“ vysvětluje. Vyhýbá se i kryptu s tím, že jeho volatilita je za hranou toho, co je ochotna přijmout.

Začátečníkům by podle svých slov poradila přímočaře: „Ať si s částkami, které člověk oželí, vyzkoušejí, jak s nimi pracuje psychika.“ Sama si to ověřila, když během covidu spekulovala s ropou a zažila prudký propad. „Všechno jsem věděla racionálně – a stejně jsem to neudržela,“ říká.

Dnes investuje pravidelně měsíčně po menších částkách a jednou za měsíc s manželem portfolia projdou a zhodnotí společně. Zároveň po investici trvají na kontaktu se startupy a na odvaze ptát se. „Máme WhatsApp skupinky, řešíme věci průběžně. Je skvělé vidět, jak founder z rad vydestiluje to nejlepší – často se na tom naučím i já,“ popisuje, co jí v praxi funguje.

A jakou radu by dala na závěr své mladší verzi? Překvapivě jednoduchou: „Byla jsem hodná holka. Typický people pleaser. Mladé Janě bych poradila, ať je míň hodná holka. Přímá a jasná. Všichni pak vědí, na čem jsou. Bude to to nejlepší pro ni i její okolí.“

