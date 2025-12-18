Nepodceňte sílu generace Z. Vztah ke značce vzniká dávno před první výplatou, říká zakladatel Serious Media
Agentura Serious Media staví model „jeden tým, jeden kontakt“ pro kampaně od Česka až po Japonsko a zkouší nové cesty, jak oslovit mladé publikum.
Marketing pro lidi generace Z někdy připomíná lov v mlze: jejich pozornost skáče mezi platformami, formáty i komunitami a staré metriky přestávají fungovat. Jenže právě v tomhle chaosu se dnes rozhoduje o tom, které značky budou za rok, dva či tři, až dostanou první výplatu, volbou číslo jedna.
„Mladí lidé, kteří vyrostli s internetem, sociálními sítěmi a chytrými technologiemi, bývají pro některé značky málo bonitní a obtížně uchopitelní,“ říká Dominik Válka, zakladatel mediální agentury Serious Media. Jenže právě to se podle něj může brzy ukázat jako strategická chyba. Kupní síla této generace postupně roste – a značky, které si s ní dnes dokážou vybudovat vztah, z něj mohou těžit dlouhé roky.
Firmy přitom často narážejí na stejný problém: Gen Z konzumuje obsah jinde, jinak a fragmentovaně. Tradiční kanály na ni fungují omezeně, návratnost investic se hůř měří a komunikace vyžaduje jiné formáty i jazyk. Přesto jde o publikum, které se vyplatí nepodceňovat.
„Firmy mají někdy pocit, že generace Z ještě nemá peníze, a proto ji odsouvají stranou. Jenže značka si zákazníky vychovává. Pokud například čerpací stanice začne oslovovat mladé ve chvíli, kdy ještě nemají auto, kam pojedou natankovat jako první, až ho mít budou?“ dává příklad Dominik Válka.
Generace Z jako zákazník zítřka
Oslovování mladšího publika podle jeho zkušeností vyžaduje kombinaci správné kreativy, médií i načasování. Právě proto se Serious Media dlouhodobě zaměřuje na kanály a formáty, které jsou Gen Z blízké – včetně influencer marketingu. Portfolio služeb agentura v poslední době výrazně rozšiřuje napříč evropským trhem, aby dokázala značkám pomoci oslovit mladé publikum autenticky a v prostředí, kde se přirozeně pohybuje.
Důležité je přitom podle Války nevnímat jednotlivé kanály izolovaně. Fragmentace médií podle Války neznamená chaos, ale nutnost jiného přístupu k plánování kampaní a vyhodnocování jejich dopadu. „Právě tady se láme rozdíl mezi pouhým nákupem mediálního prostoru a dlouhodobou strategií,“ říká.
Aby bylo možné značkám nabídnout kompletní odbavení mediálních a brandingových kampaní z jednoho místa, vzniklo v rámci Serious Media také studio TheLift, které vede Vojtěch Vavrek. Studio propojuje strategii, kreativní koncept, produkci i mediální placement, díky čemuž se jednotlivé části kampaně vzájemně doplňují a nejsou v rozporu.
Pod taktovkou TheLiftu vznikají i nestandardní mediální formáty, které cílí nejen na mladší publikum. Patří mezi ně například exkluzivní spolupráce s pořadem Show Jana Krause nebo práce pro projekt TheMag a další specifické kanály, kde má generace Z silné zastoupení.
Kampaně od střední Evropy až po Japonsko
„Serious Media dnes funguje jako průvodce mediální džunglí pro značky, které chtějí komunikovat napříč trhy,“ vysvětluje Dominik Válka. Na klíčových trzích v Česku a střední Evropě agentura zajišťuje nákup médií napřímo a bez prostředníků, v dalších regionech pak pracuje se sítí dlouhodobých partnerů. Díky tomu dokáže odbavit brandové kampaně prakticky kdekoliv na světě – od Spojených států až po Japonsko.
Klientům nabízí jeden tým, jeden kontakt a jednotný reporting, který umožňuje porovnávat výsledky napříč zeměmi a upravovat strategii podle lokálních specifik. Kampaně se přitom přizpůsobují kulturním nuancím, jazyku i chování publika v jednotlivých regionech, aniž by ztratily konzistentní strategický rámec.
Mezi značky, se kterými Serious Media spolupracovala, patří například Alza, Packeta, iStyle, Allegro, Portu, Fintokei nebo Puella. Jejich kampaně se objevily nejen v Česku, ale také na Slovensku, v Maďarsku či dalších zemích. Zatímco Puella v Maďarsku provoněla televizní obrazovky, Alza tam byla viditelná především díky online bannerovým kampaním.
Základní myšlenka, se kterou Dominik Válka agenturu v roce 2015 zakládal, zůstává stejná: šetřit klientům čas i peníze a nabídnout jim přehlednou, efektivní práci s médii. V době, kdy firmy často komunikují s desítkami dodavatelů a utápějí se v tabulkách a dashboardech, staví Serious Media na jednoduchém principu – jeden tým, srozumitelné metriky a kontrola nad rozpočtem z jednoho místa.
„Právě teď u klíčových partnerů uzavíráme exkluzivní mediální inventory pro příští rok. Pro značky, které chtějí mít v nadcházející sezóně prémiové časy a plochy za podmínky, na které se konkurence nedostane, je to ideální chvíle zajistit si své místo,“ říká Válka na závěr.
