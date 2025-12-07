Praha slaví roboty z Mekáče, jinde mají taxíky z budoucnosti, žádný volant ani pedál. A my je zkusili
Robotaxi Zoot vypadají úplně jinak, než co znáte ze silnic. V Las Vegas, kde je Amazon pustil do ulic, jsme se s těmito sci-fi vozítky svezli.
V Karlíně už sice robůtci na kolech rozváží hamburgery, ovšem futuristických robotaxíků pro lidi se v Praze jen tak nedočkáme, podobně jako odvážných výškových staveb. A proto jsem vyrazil vyzkoušet to nejoriginálnější vozítko této kategorie za oceán. V Las Vegas, na legendární ulici zvané Strip, se totiž od září prohání několik desítek elektrických, obousměrných mini-mikro-busů Zoox. A právě s nimi jsme se svezl na pár minut do budoucnosti.
Las Vegas už dávno není jen zřídlem hazardu a neřesti, ale čím dál víc přitahuje technologické projekty. Ostatně na začátku prosince jej na několik dní obsadily desítky tisíc návštěvníků konference re:Invent, kterou tu tradičně pořádá cloudový obr AWS. A právě jeho mateřský koncern Amazon je i majitelem startupu Zoox, který vyvinul čtyřmístné samořiditelné autíčko, které se nepodobá ničemu, co ze silnice znáte.
Jasně, Zoox má čtyři kola, ale to je asi tak všechno. Kabina pro řidiče nebo volant? Zapomeňte. Designově i funkčně odlišný předek a zadek vozu? Pche! Vstupní dveře s klikou? K čemu? Je to od pohledu spíš symetrická hračka, která jezdí oběma směry, tedy dopředu i dozadu, a obousměrně i vypadá – z každé strany je vůz identický. Někdo by řekl bezpohlavní, někdo futuristický.
Zoox, který pohání robustní baterie o kapacitě 133 kWh a který dokáže jet rychlostí až 120 km/h, pojme čtyři cestující: dva ve směru jízdy a dva v protisměru. Je to rozměrově drobné auto, které měří necelých 3,7 metru, ovšem uvnitř je překvapivě dost místa. Aby také ne, když žádný prostor nikde nezabírá motor, převodovka, natož místo pro řidiče nebo snad kufr. Ovládání auta pomáhají řídit čipy od Nvidie a samozřejmě umělá inteligence ze serverů AWS.
Celkově vůz vypadá jako smrsklý autobus (já jsem si ho pro sebe pojmenoval jako mini-mikro-bus), který sem přiletěl z budoucnosti. To potvrzují i tykadla, jež ční na každém z jeho horních rohů. Jde o senzory, které sledují okolí v rozsahu 270 stupňů a de facto slouží jako šoférské oči. Uvnitř naopak dominuje minimalismus a střídmost a také výtečný audio systém. Střecha je částečně prosklená.
Amazon Zoox koupil v roce 2020, když tehdy šestiletý startup stagnoval a přestávalo se mu dařit. Konkurenční projekty Waymo od Googlu a Cruise z dílny GM měly mnohem lepší trakci. Ve stejné době Amazon investoval i do elektromobilní firmy Rivian, která pro něj dnes vedle svých luxusních SUV vyrábí také elektrické dodávky. Ostatně na konferenci AWS v Las Vegas byla obě vozidla, tedy Zoox i e-truck od Rivianu vystavena vedle sebe…
Zoox s podporou Amazonu nakonec ale zvolil jinou cestu než dnes známější a také rozšířenější Waymo, které též nabízí autonomní taxi – Waymo využívá pro své chytré taxíky vozy partnerských automobilek, jako jsou Toyota, Volvo nebo Stellantis. Jeho služby jsou už nějakou dobu dostupné ve vybraných městech USA, typicky Los Angeles, Austin, San Francisco nebo Phoenix.
Zoox
- Společnost byla založena v roce 2014, v červnu 2020 ji Amazon koupil za 1,2 miliardy dolarů.
- Robotaxi Zoox je obousměrné vozidlo bez volantu a pedálů s délkou pouze 3,63 metru. Má čtyřkolové řízení, baterii 133 kWh a dokáže jet až 16 hodin na jedno nabití, maximální rychlost je 120 km/h.
- Vozidlo využívá výpočetní platformu Nvidia a kombinaci kamer, radarů a lidarů pro 270stupňové zorné pole. Společnost vyvinula přes 100 bezpečnostních inovací včetně speciálního airbagového systému pro obousměrná vozidla.
- Od září 2025 funguje služba v Las Vegas s bezplatnými jízdami po části Stripu. V listopadu 2025 spustil Zoox i program v San Francisku, flotila čítá asi 50 vozidel. Do roku 2026 plánuje expanzi do Austinu a Miami.
- V červenci 2025 otevřel Zoox výrobní závod v Haywardu v Kalifornii s kapacitou přes 10 tisíc vyrobených robotaxi ročně.
Jenže Zoox vsadil na vlastní konstrukci, a to, jak jste asi pochopili, hodně neotřelou. Povolení ke komerčnímu provozu dostala firma od úřadů teprve letos v létě a obratem začala s experimentálním provozem v San Francisku a právě v Las Vegas. Prozatím vozí lidi zdarma na vybraných trasách, ve Vegas to je v okolí slavného Stripu se zastávkami především u zdejších obřích hotelů, jako jsou Resorts World, Luxor nebo Excalibur.
Jaké svezení v Zooxu je? Měl jsem možnost si jej užít jen a jen pro sebe, sice pouze na pár minut, ale i tak jsem se u toho tetelil blahem. Ne snad že by to byl tak mimořádný zážitek – vůz je tichý, jede plynule a opatrně, leč ne pomalu, v opěrce sedadla máte displej, kde si volíte hudbu a teplotu, jinak nic –, ale prostě máte pocit, že jste na chvíli v budoucnosti.
V případě Zooxu nejde jen o to, že vůz sám jezdí. To je technologie, kterou dnes ovládá více automobilek a startupů, klíčová je ale její kombinace s velmi neobvyklým vzhledem. Takovým, který jsem byl dlouhé roky zvyklý vídat maximálně na autosalonech a ve skicách, ale nikoli v reálném světě.
Do Česka se téměř jistě něco podobného jen tak nedostane. Waymo a některé dopravní služby jako Bolt nebo Uber chtějí příští rok spustit testování svých automních systémů pro taxi v Londýně či v Mnichově, Praha na jejich radaru ještě dlouho nebude. A tak si v ní musíme vystačit s růžovými roboty na jídlo.