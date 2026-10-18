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Neslavná současnost seznamky Bumble, jak Ondřej Bartoš přemýšlí o AI a seriál od Marvelu, co konečně stojí za to

Jako každou neděli vám přinášíme pravidelný přehled toho nejzajímavějšího, co jsme v končícím týdnu na CzechCrunchi napsali a natočili.

Lucie ČernohlávkováLucie Černohlávková

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Foto: CzechCrunch / Disney / Bumble
Ondřej Bartoš, Paul Bettany v roli Visiona a Whitney Wolfe Herdová
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Další porce toho nejdůležitějšího, co byste tento týden neměli na CzechCrunchi minout, je tu – třeba příběh o neslavné současnosti kdysi hvězdného seznamkového startupu, rozhovor s Ondřejem Bartošem nebo tip na seriál od Marvelu, který stojí po dlouhé době za to.

Každou neděli vám naservírujeme nejdůležitější zprávy týdne.

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Po dlouhé době tu je seriál od Marvelu, který stojí za to. Je chytrý a možná i důležitý pro nové Avengers

Další miliardový exit z Prahy? Ondřej Vlček prodává svůj startup, pomůže budovat evropskou suverénní AI

Miliardář spojil síly s realitním magnátem. Na jihu Prahy chystají 5,5 tisíce bytů, čtvrť bude bez aut

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