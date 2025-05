Netflix odhaluje novinky. Nabídne vertikální video jako TikTok a Instagram i povídání s AI o novinkách

Netflix do mobilní aplikace zavede feed s vertikálním videem jako na TikToku či Instagramu

Až v nadcházejících týdnech a měsících zapnete Netflix, možná vás překvapí. Jak na televizní obrazovce, tak na telefonu. Streamovací služba oznámila několik proměn své aplikace, které upraví její vzhled, ale především fungování. Včetně vertikálního videa a umělé inteligence.

Netflix znamená pro uživatele především filmy a seriály, také je to ale obří technologická firma, která oslovuje přes 700 milionů diváků – a která svůj produkt neustále mění. Často to ani nepostřehnete, ale takhle v minulosti přidal třeba možnost přeskočit znělku seriálu nebo dát oblíbenému obsahu dokonce dvojitý palec nahoru. Nyní streamovací obr představil další novinky.

Výraznou proměnou projde domovská obrazovka Netflixu v aplikaci pro televize. Ta dostane vylepšený vizuál a ovládací prvky i vyhledávání přesune z bočního menu nahoru. Jednotlivé filmy a seriály navíc opatří nálepkami s potenciálně zajímavým infem – třeba „Vítěz ceny Emmy“. Promění se ale i mobilní aplikace Netflixu.

Foto: Netflix Televizní aplikace Netflixu dostane vizuální i funkční redesign

V nadcházejících týdnech má do telefonů přibýt feed vertikálních videí tak trochu po vzoru TikToku nebo Instagramu. Ukáže vám vybrané scénky z vašich oblíbených sérií či doporučí nové. Abyste se snadno mohli prokliknout k jejich sledování či k přidání daného díla na váš seznam.

Netflix už dříve ve své aplikaci také představil možnost uložit si oblíbené okamžiky z jednotlivých epizod. Nyní odhalil, která scéna byla mezi uživateli nejpopulárnější – je to polibek Vi a Kaitlyn z vynikající druhé řady animovaného hitu Arcane.

Foto: Netflix Mobilní aplikaci Netflixu obohatí generativní AI, která vám doporučí, co zkouknout

Mimochodem, polovina z desítky nejukládanějších momentů zase pochází ze Hry na oliheň, jejíž třetí a finální série už se blíží – trailer sledujte zde. V následujících měsících se má tato funkce vybraných momentů dočkat dalšího vylepšení.

Proměnit se má i doporučovací algoritmus Netflixu. Nově má být schopen lépe reagovat na vaše aktuální preference a nálady, nejen na to, na co jste se historicky dívali. V praxi to má znamenat například větší ohled na trailery, které jste si zrovna pouštěli, či na herce, které jste vyhledávali.

Netflix coby technologická firma samozřejmě nemohl nenasednout na trend umělé inteligence. Tu už na své platformě používá, nově ale generativní AI zavede do vyhledávání. Místo zadání žánru či herce budete moci rozjet konverzaci s netflixovskou AI, které napíšete třeba: „Doporuč mi odlehčenou romantickou komedii.“

Tahle funkce má být nicméně nejprve dostupná jen zájemcům se zařízením s iOS, kteří se do betatestování sami přihlásí. Uvidíme, jak či jestli si poradí s češtinou – a jestli vůbec bude pro české uživatele dostupná. Podobná nejistota vlastně platí pro všechny prezentované novinky. Netflix je sice představil, ale na téma jejich spuštění jinak hovoří o neurčitých týdnech a měsících.