Netflix v Česku zdražuje. Nově zaplatíte už přes 400 korun měsíčně, zvýšení cen zasáhne i sdílení účtů
Ceny předplatného Netflixu opět stoupají. Zdražují tarify Basic, Standard i Premium, připlatíte si i za dalšího člena domácnosti.
Jestli máte předplatné Netflixu, očekávejte v nejbližších dnech nepříjemnou zprávu ve své e-mailové schránce. Populární streamovací služba zvyšuje ceny všech svých tarifů, zdražení Netflixu zasáhne i hojně využívanou možnost přikoupení dalšího uživatele ke stávajícímu účtu.
Ať už máte Netflix Basic, Standard, nebo Premium, do budoucna si připlatíte. Nové ceny Netflixu činí 259 korun měsíčně za nejnižší úroveň předplatného, 339 za střední tarif a 419 za ten nejdražší, prémiový. Ve všech případech je to nárůst o skoro deset procent, respektive o 20, 30 a 40 korun.
Vyšší cenu nově zaplatíte i za sdílení účtu nad běžný limit uživatelů. Extra člen k vašemu předplatnému nově vyjde na 109 korun měsíčně, u tarifu Standard lze takto přidat jednoho uživatele, u Premia dva další členy netflixovské domácnosti.
Předplatné Basic
- 259 korun měsíčně
- obraz v kvalitě 720p (HD)
- sledování a stahování na 1 zařízení
Předplatné Standard
- 339 korun měsíčně
- obraz v kvalitě 1080p (full HD)
- sledování a stahování na 2 zařízeních najednou
- + 109 korun měsíčně za dalšího člena domácnosti
Předplatné Premium
- 419 korun měsíčně
- obraz v kvalitě 4K (ultra HD) s HDR + prostorový zvuk
- sledování na 4 zařízeních najednou, stahování na 6 zařízeních
- + 109 korun měsíčně za dalšího člena domácnosti (až dva)
Netflix v Česku zdražuje po zhruba roce a půl, předloni na podzim zvyšoval ceny předplatného zhruba dvou- či jedenapůlnásobně víc než nyní. Největší streamovací služba na světě mimochodem zdražuje krátce po oznámení svého historicky nejúspěšnějšího roku, Netflix loni meziročně vyrostl o 16 procent a utržil přes 45 miliard dolarů, zhruba jeden bilion korun.
Do zpráv se Netflix dostal také díky svému zájmu o zakoupení společnosti Warner Bros. Discovery, pod níž spadá i konkurenční streamovací platforma HBO Max. Jenže jednání s Netflixem krachla a Warner Bros. připadnou za 2,3 bilionu korun Paramountu.