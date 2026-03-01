Pusťte si jeden z nejpovedenějších sci-fi seriálů současnosti. Osídlený Mars v něm zachvátí revoluce
Co chystá Netflix, Amazon Prime Video, Disney, SkyShowtime, HBO Max, Apple TV a kina v březnu? Třeba Christiana Balea jako Frankensteinovo monstrum.
Březen, do kina vlezem. Anebo před obrazovku. A že bude na co koukat! V nadcházejících čtyřech týdnech se totiž těšte například na pořádnou sci-fi nálož. Do kin zamíří megaočekávaný Spasitel s Ryanem Goslingem a od filmařů, co dělali Marťana. Na streamy zase nová řada For All Mankind, mimořádně povedeného seriálu o alternativní historii dobývání vesmíru. No a jestli nemáte rádi science fiction, co takhle filmové Gangy z Birminghamu alias Peaky Blinders s Cillianem Murphym na Netflixu?
4. března
Daredevil: Znovuzrození – Disney+
Březen začne zostra, a to tím nejspíš nejlepším marvelovským seriálem. První řada Daredevila se nám velice líbila, protože byla syrová, drsná a temná – a na poměry superhrdinských seriálů vlastně realistická. V pokračování budou sázky ještě vyšší.
5. března
Nevěsta! – kino
Christian Bale hraje Frankensteinovu kreaturu, která zatouží po lásce a nechá si stvořit nevěstu ze zavražděné ženy. Dále hrají Jake Gyllenhaal nebo Penélope Cruz. Zajímavé!
Poberta – kino
Nebudeme vám lhát, české komedie nás většinou nechávají chladnými. Jenže tahle má skoro osmdesát procent na ČSFD. Recenze se shodují, že jde o povedenou záležitost o zlodějíčcích v době covidové, ze scénáře vám prý nezměkne mozek a z herectví nevykrvácíte z očí.
6. března
Válečné monstrum – Netflix
Když je řeč o mozku, tak si nemyslete – my ho rádi vypínáme, když to stojí za to. Třeba při sledování drsných borců, co ničí padouchy/mimozemšťany/roboty. War Machine na Netflixu přesně tohohle slibuje maximální dávku. Navíc je v hlavní roli gigasvalouš Alan Ritchson, který je skvělý i jako Reacher na amazoňáckém Prime Videu.
9. března
M.R.D. St. Louis – HBO Max
Seriál s dost výřečným názvem je černou komedií o kamarádech, co si chtějí okořenit životy a začne mezi nimi vznikat milostný mnohoúhelník. Uvidíte tak i milostné eskapády Davida Harboura (znáte ze Stranger Things), jestli je to tedy něco, co vás láká.
10. března
One Piece – Netflix
Teď už něco víc přístupné mládeži – na Netflix se vrací obrovsky zábavná adaptace japonské mangy o těch nejsympatičtějších a nejztřeštěnějších pirátech, které znáte. Za nás velké těšení!
11. března
Jeden svět – kina
Od jedenáctého do devatenáctého března probíhá v Praze festival Jeden svět, během kterého se do desítky kin dostane 106 filmů z celého světa. Od snímků o rebelských rapperech přes dokumenty o hrůzách páchaných na Ukrajině až po film o Elonu Muskovi a lithiu.
18. března
Neporazitelný – Amazon Prime Video
Tipujeme, že tenhle seriál znáte spíš pod originálním názvem Invincible. Je to sice animák, ale krvavý, dospělý a povedený. Jestli vás nudí příliš správňáctí superhrdinové, dejte mu šanci a v půli března si pusťte jeho čtvrtou sezonu.
19. března
Spasitel – kino
V originále Project Hail Mary neboli jeden z nejočekávanějších blockbusterů roku. Ryan Gosling letí do vesmíru zachránit lidstvo. Čekejte něco jako Marťana s Mattem Damonem (však je to opět podle knihy Andyho Weira), protože kosmos bude zase dostávat na zadek s pomocí vědy, ne svalů. Jen k tomu přidejte více sci-fi prvků.
20. března
Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž – Netflix
Peaky Blinders určitě znáte, tak teď se těšte na filmové pokračování. Ne však v kinech, ale na Netflixu. Cillian Murphy se vrací coby Tommy Shelby ve strhujícím gangsterském příběhu.
26. března
Harry Hole – Netflix
Před pár lety byly krimi příběhy od spisovatele Jo Nesbøa velice populární. Teď zjistíme, jestli svérázný, ale ve vyšetřování neomylný Harry Hole bude v seriálu stejně okouzlující jako v knihách.
27. března
For All Mankind – Apple TV
Jestli jste neviděli předchozí řady, tak to napravte, For All Mankind je totiž vynikající sci-fi. Vezme vás do alternativní historie, kde se start závodu v dobývání vesmíru povedl lépe Sovětskému svazu než USA. Děj se nebojí skákat o roky, klidně i dekády vpřed. Ze šedesátých let se teď dostane dokonce už do 21. století – kdy se kolonie na Marsu rozhoří revolucí. A pozor, i když je to vlastně sci-fi, čekejte spíš Apollo 13 než Star Wars.
The Madison – SkyShowtime
Herecké hvězdy Michelle Pfeiffer a Kurt Russell se představí v dramatu o rodině, která se po tragédii přestěhuje z New Yorku na americký venkov. Kromě obsazení může lákat i scénář od Taylora Sheridana, který je podepsaný pod seriálem Yellowstone nebo snímkem Sicario.