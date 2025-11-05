Neznali se, pak je spojilo sousedské budování sauny. Projekt (S)močidlo vznikl díky aktivitě místních
Obyvatelé Nahořan se už rok potkávají u vodní nádrže. K ní si s podporou Kauflandu a Nadace Via společně vybudovali saunu a zázemí.
Lidé v pruhovaných námořnických tričkách a plavkách ve stylu Vančurova Rozmarného léta, kapela, dobré jídlo a hlavně spousta místních i rekreantů. Tak to vypadalo loni v září v obci Čestice na Strakonicku na slavnostním zahájení provozu nové sauny a zázemí pro přírodní koupací nádrž v části Nahořany. Vše tu s grantovou podporou Kauflandu a Nadace Via vybudovala skupina místních obyvatel a chalupářů.
„Z projektu máme velkou radost. Spojil lidi, kteří se často ani neznali – starousedlíky, chalupáře i nově příchozí, kteří se během společné práce lépe poznali. Díky tomu teď mají všichni místo, kde se mohou setkávat, a celá akce také může inspirovat další aktivní lidi, jak zapojit sousedy a společně vytvořit krásné místo k setkávání,“ říká k tomu Renata Maierl, tisková mluvčí Kauflandu.
Zahrady, mokřady, hřiště, grilovací místa, knihovny, swapy… to vše vzniká díky lokálním grantovým výzvám Milion pro… od Kauflandu, kde si kdokoliv může jednou ročně požádat o finanční podporu. Může jít o neformální skupinu lidí, neziskovou organizaci, malou obec nebo například školu či knihovnu. Podstatný je podle Renaty Maierl dobrý záměr podporující sousedský a komunitní život. O udělení grantu rozhoduje odborná komise.
Podpoře dobrých sousedských vztahů v místě svých prodejen se Kaufland věnuje dlouhodobě. Za posledních pět let rozdělil 12,5 milionu korun na realizaci 207 komunitních projektů napříč celou Českou republikou. Řada z nich je také součásti programu Milion pro…, který Kaufland vyhlašuje ve spolupráci s Nadací Via. Jde v něm o to, podpořit dobrá sousedství v místech, kde Kaufland otevírá novou prodejnu. Během tří let rozdělí v daném regionu na podporu komunitních projektů 1 000 000 korun.
Tak tomu bylo například i v Poděbradech, kde se letos v září konala v rámci grantu z programu Milion pro Poděbrady a okolí sousedská zabijačka v malé obci Dobšice. Pro místní to už potřetí byla příležitost k neformálnímu setkání a zábavě. Podobně se díky projektu například vybudovala zvonička a lavička pro odpočinek v Ratenicích, konají se sousedské slavnosti pro obyvatele poděbradské čtvrti Žižkov nebo se postavila zastřešená pergola s grilem na sportovišti v Koutech.
„Od začátku naší spolupráce vnímáme přístup Kauflandu jako vysoce odpovědný a je zjevné, že firmě jde vždy v první řadě o co největší společenský prospěch darovaných peněz. Díky tomu jsme mohli společně skutečně zlepšit život v desítkách míst po celém Česku a podpořit řadu aktivních lidí a spolků, které život v naší zemi pozvedají,“ říká k tomu výkonný ředitel Nadace Via Zdeněk Mihalco.
S Nadací Via vyhlásil Kaufland i další program Už to roste, už to klíčí, zaměřený čistě na komunitní zahrady. Díky němu mohou lidé společně zakládat nové zahrady nebo upravovat ty stávající.
„Letos už jsme takových zahrad podpořili po celé České republice šestnáct,“ říká Renata Maierl. K nejnovějším patří například komunitní zahrada ve Velvarech, realizovaná spolkem Malý farmář, který již v tomto místě provozuje azyl pro zvířata a vede chovatelský kroužek pro děti. Do svých aktivit chce brzy zapojit i klienty nedalekého domova pro seniory.
Pět komunitních zahrad také Kaufland vybudoval přímo u svých prodejen. Zájemci tu mohou bezplatně pěstovat bylinky, ovoce nebo zeleninu. Ale především ve volném čase utužovat sousedské vztahy. Součástí zahrad jsou například vyvýšené záhony, veřejný kompostér, ptačí budky, hmyzí hotel s edukačními cedulemi, ovocné stromy či jedlé a kvetoucí keře.
Například v Praze na Vypichu zájem o účast na budování zahrady podle Renaty Maierl sedminásobně předčil očekávání Kauflandu. Zahrada nabízí kromě 30 vyvýšených záhonů i místo pro trávení volného času a organizaci sousedských slavností.
„Pomáháme lidem i spolkům vdechnout nový život místům, kde zatím bylo prázdno nebo která byla neudržovaná. Ale hlavně se nám díky grantům daří rozproudit komunitní život, podpořit sousedské vztahy. Často pak mohou vzniknout další nápady, které už lidé realizují mezi sebou a u kterých mají důvod se scházet,“ říká na závěr Renata Maierl.
