Nvidia se otřásá, ale jedna věc se nemění: vydělává jako žádná jiná firma. A Jensen Huang se prý nevrátí
Poprvé bez svého zakladatele a opět s fantastickými výsledky. Nvidia se pochlubila čísly za třetí kvartál, vydělala 1,4 bilionu korun.
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V Nvidii se v posledních dnech udály obří změny, něco ale přece jen zůstalo při starém: když v úterý zveřejnila výsledky za třetí čtvrtletí roku 2026, byla to opět rekordní čísla. Tržby meziročně stouply o 103 procent na 115,8 miliardy dolarů, v přepočtu zhruba 2,5 bilionu korun, čímž firma překonala vlastní srpnový výhled 108 miliard dolarů. Čistý zisk dosáhl 65,3 miliardy dolarů, asi 1,4 bilionu korun. Takové výsledky Wall Street potřeboval slyšet a poprvé je v hlavní roli coby dočasná CEO společnosti komentovala Colette Kressová.
Jde totiž o první čísla od rezignace spoluzakladatele Jensena Huanga, který minulý týden po 33 letech odešel z vedení i představenstva kvůli aféře se ženou podezřelou ze špionáže pro Čínu. Výsledky proto komentovala dlouholetá finanční ředitelka Kressová, která momentálně zastává i post šéfky celé firmy. „Naše ambice nebyly nikdy větší,“ uvedla.
Motorem růstu Nvidie zůstávají datová centra, tedy čipy pro trénování a provoz umělé inteligence. Segment vynesl 107,6 miliardy dolarů, o 110 procent víc než loni. Na poslední čtvrtletí Nvidia čeká tržby kolem 130 miliard dolarů, zhruba 2,8 bilionu korun. Oficiálně bez prodejů do čínských datových center – právě toto téma se teď ale hodně řeší, protože postupně vychází najevo, že Číňané se k americkým čipům uměli dostat.
Colette Kressová má s vystupováním před investičními analytiky hodně zkušeností a během online rozhovoru s nimi to bylo znát. Byla po celou dobu velmi uměřená, věcná, konzervativní, žádná show ani přehnané reakce či sliby. V úvodu zároveň předseda představenstva společnosti Harvey Jones potvrdil, že zatím není v plánu vyslyšet spekulace, aby se Huang vrátil do čela Nvidie.
K odchodu Jensena Huanga se ale on ani Kressová nechtěli moc vyjadřovat s odkazem k probíhajícímu vyšetřování. Šéfka firmy pouze ujistila zaměstnance i partnery, že Nvidia problémy ustojí a že proces hledání nového plnohodnotného CEO běží, jak má. „Bereme to velmi vážně,“ dodal Harvey s tím, že nového CEO čeká těžká práce, že ho chtějí najít co nejdřív, ale že se nechtějí unáhlit.
Kressová také potvrdila smělé plány pro nejbližší budoucnost, pro příští rok Nvidia počítá s nárůstem o 75 procent, což je o něco víc, než kolik firma slibovala minulý kvartál. Akcie každopádně její vystoupení spolu s povzbudivými výsledky ocenily a přidaly pár procent na hodnotě. Od začátku roku jsou ale dole o bezmála 17 procent.