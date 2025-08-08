O Kingdom Come byl obří zájem. Teď největší česká banka chystá karty s Mafií a slibuje: Tak rychle nezmizí
Vaše platební karty může zkrášlit Mafia: Domovina i první díl Mafie. Ale získat je bude mnohem sofistikovanější výzva než u středověkého hitu.
Vzpomínáte na přelom roku? Před vydáním Kingdom Come: Deliverance 2 žhavili herní fanoušci svá internetová bankovnictví, aby mohli získat unikátní platební kartu s motivem hrdinů této středověké hry. Nyní si Česká spořitelna přichystala další herní spolupráci – s milovanou Mafií. „A tentokrát už nehrozí, že během pár sekund budou karty s motivem hry pryč,“ říká zástupce banky Jakub Kuneš.
„Učiním mu nabídku, kterou nemůže odmítnout,“ zní slavná věta z Kmotra, tedy té nejlepší mafiánské knihy a filmu všech dob. Jestli jste fanoušek českých her a kultovní série Mafia, tak vám takovou nabídku učiní Česká spořitelna. Představuje totiž sérii fyzických i virtuálních platebních karet s motivem právě vydaného pokračování Mafia: Domovina i zbožňovaného prvního dílu. Podívejte se na ně v galerii – i na videu, kde hrdina hry Enzo svou vlastní kartu dostává.
Počínaje dneškem budou mít noví i stávající klienti České spořitelny možnost získat mafiánskou karetní limitku v aplikaci George. Jenže zatímco u Kingdom Come to znamenalo nutnost během prvních pár sekund nejrychleji kliknout, Mafia bude spravedlivější. „Karty s motivem Mafie získají ti, kdo v Georgi vyřeší kvíz zaměřený na legendární herní sérii Mafia,“ říká pro CzechCrunch Jakub Kuneš, jenž je za herní témata v České spořitelně zodpovědný.
Abyste získali kartu, která při platbě rozsvítí písmeno M ve slově Mafia, musíte mezi osmou ranní a osmou večerní v digitálním bankovnictví správně odpovědět na mafiánské otázky. Prověříte přitom své znalosti všech čtyř dílů herní série. Soutěž poběží třicet pracovních dní, na konci každého získá stovka nejrychlejších řešitelů kartu – celkem jich tedy Česká spořitelna rozdá tři tisíce. „Navíc představujeme ještě tři virtuální karty, kterých je neomezeně. A také jednu digitální limitovanou edici s motivem prvního dílu Mafie,“ dodává Kuneš.
„U Kingdom Come jsme získali cennou vazbu, že dát dva tisíce fyzických karet jen těm nejrychlejším nebylo ideální. Žádostí bylo třicet dva tisíc,“ říká Kuneš. „Čekali jsme, že o karty zájem bude. Ale nečekali jsme, že bude tak obrovský. Byla to pro nás cenná vazba a poučení,“ dodává. Nicméně také dobrý marketingový tah, podle dat spořitelny kampaň s Kingdom Come zaznamenala téměř polovina klientů banky a drtivá většina aktivních hráčů her v Česku.
Pouze u karet banka ze skupiny Erste nicméně nekončí. „Ve věrnostním programu Moneyback chystáme odměny v partnerských obchodech, možnost získat sběratelskou edici hry nebo třeba exkluzivní obsah s influencery a vývojáři ze společnosti Hangar 13,“ zmiňuje mezinárodní herní studio, které má velkou pobočku i v Brně. S jejím šéfem Romanem Hladíkem jsme si mimochodem o vývoji čtvrté Mafie nedávno povídali.
Půjde získat fyzickou kartu jinak než soutěží? Kdepak. „Lidé se nás samozřejmě ptali, proč karty neprodáváme. Jenže nejspíš by je překvapilo, jak drahá je jejich výroba a kolik by stály. A my nechceme být vnímáni jako banka plná poplatků,“ vysvětluje Kuneš. Zůstane tak u tří tisícovek karet zamčených za kvízem.
„Je pro nás lepší karty ponechat jako opravdu exkluzivní dárek a poděkování hráčům. Koneckonců právě hráči dobře vědí, že ve videohrách jsou různé sběratelské a extra cenné předměty,“ dodává. Jistou hodnotu samozřejmě exkluzivní karty mají i pro Českou spořitelnu.
Kampaň spojená s Kingdom Come: Deliverance 2 od Warhorse Studios bance přihrála dva tisíce nových účtů, z nichž prý většina zůstala aktivními klienty. „A extrémně nahoru vylétlo povědomí o naší značce a její vnímání mezi především mladými uživateli,“ říká zástupce spořitelny.
Podobné herní aktivity rozjíždí Česká spořitelna už třetím rokem a prakticky univerzálně si je pochvaluje. Jejich rozšíření o spolupráci s tou nejspíš nejmilovanější českou herní značkou bylo výsledkem jak externího průzkumu, tak interních názorů. „Z té shody jsme měli strašnou radost. Bereme to i z nějakého, řekněme, českého patriotismu, že Mafia stále vzniká tady v Česku a my jsme Česká spořitelna,“ dodává Kuneš.
A jaká jiná partnerství se skloňovala? „Na to si musíte počkat na další rok,“ odpovídá s úsměvem marketingový odborník. „Ale spolupráce máme dlouhodobě připravené. Naší prioritou zůstávají české hry a česká studia. Sedí nám to nejen do názvu, ale i do naší strategie,“ uzavírá Jakub Kuneš.