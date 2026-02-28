Obnovil minipivovar v Plasech, aby dodržel dávný slib dědečkovi. Teď tu vaří i nefiltrovanou sedmnáctku
Knížecí pivovar Plasy produkuje ročně 2 000 hektolitrů piva. Výrobu, která k místu patřila stovky let, tu po padesátileté pauze rozjel nový majitel.
Jako malý kluk slíbil Petr Neuman svému dědečkovi, že jednou pomůže obnovit výrobu piva v jejich rodných Plasech. Zatímco dědeček chodil jako mladý na pivo právě do místního pivovaru, Petr Neuman ho znal jen jako chátrající opuštěnou budovu s tlustými kamennými zdmi. V jejích prostorách vařili vlastní pivo už mniši ve dvanáctém století a založili tím tradici, kterou po staletích přerušilo až znárodnění. Na další desítky let se tu pak zabydlela sodovkárna, sklady a kanceláře a objekt se pomalu rozpadal.
O padesát let později však místo pivovarnickým ruchem opět žije. Petr Neuman tu v roce 2015 společně s dalšími lidmi výrobu skutečně obnovil a ve stejných prostorách jako ve středověku teď znovu voní chmel a slad. Patří sem sladovna, varna, sklady i šenk, kde hosté mohou uvařená piva rovnou ochutnávat.
„Všechnu práci tu děláme ručně,“ vypráví sládek s úplnou náhodou podobným jménem jako majitel Petr Neumann. „Naše piva jsou nefiltrovaná a nepasterovaná, aby byla hustá a měla říz,“ dodává a kontroluje při tom čirost sladiny, která se právě vaří v nerezové kádi.
Zákazníci si čím dál víc začínají uvědomovat, že je důležité, co jedí a pijí.
Za pár dní z ní v dalších výrobních procesech vznikne desetistupňový Vašnosta, jedenáctistupňový Vidlák, čtrnáctka Císařpán nebo další z patnácti druhů piv, které zde mají v nabídce. Možná i dvacetistupňový speciál Barley Wine, který tu dozrává v dubových sudech po francouzském víně odrůdy Chardonnay. Každé pivo má na etiketě vlastní příběh spjatý s historií. „Zatímco Metternich odkazuje na dávného majitele panství a Felčar na místní klášterní medicínu, Barley Wine je naší oslavou toho, co všechno jde s pivem vyzkoušet,“ doplňuje sládek.
Většina produkce se čepuje přímo v místním Pivovarském šenku nebo v Pivovarské krčmě v Plzni na náměstí Republiky, kterou pivovar vlastní. Menší část se pak plní do lahví a sudů pro další prodej v maloobchodní síti.
Vybrané druhy plaského piva tak stojí v regálech například v západočeských prodejnách Kauflandu. „Jsem rád, že Kaufland s malými regionálními zpracovateli spolupracuje a podporuje tak řemeslnou výrobu. Zákazníci si čím dál víc začínají uvědomovat, že je důležité, co jedí a pijí,“ komentuje spolupráci majitel podniku.
Na podpoře lokálních dodavatelů si ostatně Kaufland zakládá. Celkem v jeho regálech najdou zákazníci kolem osmdesáti značek minipivovarů. „Na Plzeňsku můžete narazit právě na Knížecí pivovar Plasy, když ale pojedete na dovolenou na druhý konec Česka, nabídneme vám zase pivo místní,“ vysvětluje strategii Renata Maierl, tisková mluvčí společnosti. Ať se jedná o sýry, marmelády nebo právě pivo, řetězec rozvíjí vztahy s lokálními výrobci.
„Jednak proto, že Češi čím dál více oceňují produkty ze svého domácího regionu, jsou na ně hrdí a my jim chceme představovat i další, které třeba zatím neměli možnost poznat. A také proto, že se tím zkracuje na minimum cesta výrobku od dodavatele na prodejnu,“ dodává s tím, že lokální výrobky ve většině případů necestují přes distribuční centra, ale firmy je zavážejí přímo do nasmlouvaných prodejen.
Cestováním po České republice tak mohou zákazníci u regionálních regálů, označených v Kauflandu hnědým srdcem a heslem Z lásky k regionům, ochutnat nabídku drobných výrobců každého kraje. Zatímco zákazníci se díky tomu mohu dostat ke své oblíbené značce, výrobci získají spoluprací větší stabilitu.
Nahlásit komentář
Zdá se vám, že komentář je urážlivý, nebo sprostý? Dejte nám vědět.