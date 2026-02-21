Obří změny v Xboxu. Phil Spencer odchází do důchodu, ve vedení ho nahradí šéfka z AI divize
Za dob Phila Spencera v čele herní divize získal Microsoft značky jako Call of Duty nebo Doom a představil světu předplatné Game Pass.
Končí jedna éra herního světa. Phil Spencer, muž, který byl poslední roky tváří Xboxu a jenž herní divizi dotlačil k historickým akvizicím, po osmatřiceti letech v Microsoftu odchází do důchodu. Výběr jeho nástupkyně přitom naznačuje, kudy se bude technologický gigant ubírat dál. Do čela Microsoft Gamingu se totiž postaví Asha Sharma, dosavadní šéfka produktů v divizi CoreAI, což dává jasný signál: budoucnost Xboxu nebude jen o konzolích, ale také o umělé inteligenci.
Phil Spencer nastoupil do Microsoftu ještě jako stážista v roce 1988 a prošel si prakticky vším – od kódování encyklopedie Encarta až po vedení globálních studií. Když v roce 2014 přebíral kormidlo Xboxu, značka se potácela v problémech po nepovedeném startu konzole Xbox One. Spencerovi se však i díky jeho otevřenému vystupování na veřejnosti podařilo získat důvěru hráčů.
Za jeho vedení se také spustilo předplatné Game Pass a došlo k nákupům studií Bethesda a později Activision Blizzard za rekordních 69 miliard dolarů (v tehdejším přepočtu 1,6 bilionu korun). Tím se pod Microsoft dostaly populární značky jako Doom a Wolfenstein, respektive Diablo, World of Warcraft nebo Call of Duty (což s sebou přineslo i vleklý soudní spor). Prosazoval například zpětnou kompatibilitu u her na konzolích a kontinuální podporu Minecraftu, dalšího známého titulu od studia pod Microsoftem.
Volba Ashi Sharmy na post CEO je pro řadu hráčů asi překvapením, pro analytiky však logickým krokem. Sharma, která do Microsoftu přišla z vedoucích pozic ve společnostech Instacart a Meta, má v krvi především byznys a umělou inteligenci. Její jmenování potvrzuje, že Microsoft už herní divizi nevnímá jen jako výrobce hardwaru, ale jako součást širšího ekosystému – ať už jde o vývoj her, personalizaci obsahu nebo cloudové hraní.
„Zavazujeme se našim věrným fanouškům Xboxu, kteří do nás investovali posledních 25 let. A také vývojářům, kteří vytvářejí rozsáhlé světy a zážitky, oblíbené hráči po celém světě,“ uvedla Sharma ve svém prvním prohlášení. Zároveň jedním dechem dodala, že se prý nehodlá hnát za „bezduchým AI obsahem“, ale chce využít technologie k tomu, aby herní světy byly živější a přístupnější. Jako prioritu si stanovila stabilizaci herní divize, která v posledním čtvrtletí zaznamenala pokles tržeb a čelila kritice kvůli uzavírání některých studií.
Odchodem Phila Spencera ale rozsáhlé změny nekončí. Spolu s ním končí také Sarah Bond, dosavadní prezidentka Xboxu, která byla dlouhodobě považována za Spencerovu přirozenou nástupkyni. Kdo naopak zůstává, je další výrazná tvář Matt Booty. Ten povýšil na ředitele pro obsah a Asha Sharma bude jeho nadřízenou.
Phil Spencer zůstane v roli poradce do léta 2026, aby zajistil hladké předání moci, ale směr je jasný. Booty tvrdí, že po těchto personálních změnách nebude následovat rozsáhlé propouštění vývojářů, a nová šéfka uvedla: „Hry jsou a vždy budou uměním vytvořeným lidmi a také vytvořeným pomocí nejinovativnějších technologií, které poskytneme.“