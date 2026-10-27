Dramaticky roste, extrémně prodělává. Tohle je 5 věcí, které musíte vědět o vstupu Anthropicu na burzu
Tvůrce umělé inteligence Claude zveřejnil detaily své emise akcií. Kolik si vydělá zakladatel Dario Amodei? A jak se finančně startupu daří?
Baví vás články CzechCrunche?
Vídejte je na Googlu častěji.
Před šesti lety vůbec neexistovala, letos jen za prvních šest měsíců utržila 16,3 miliardy dolarů, v přepočtu asi 359 miliard korun. Americká firma Anthropic, která vyvíjí modely umělé inteligence Claude, v pondělí zveřejnila více než čtyřsetstránkový prospekt ke své primární emisi akcií, tzv. IPO. Na technologickou burzu Nasdaq chce vstoupit už v listopadu pod zkratkou ANT, což je mimochodem anglický výraz pro mravence.
Anthropic založilo v roce 2021 sedm bývalých výzkumníků OpenAI v čele se sourozenci Dariem a Danielou Amodeiovými. Firma se od začátku profilovala jako opatrnější, etičtější konkurent tvůrce ChatGPT a zatímco loni v březnu ji investoři ocenili na 61,5 miliardy dolarů, letos v květnu už to bylo 965 miliard a před vstupem na burzu se mluví o hodnotě až dvou bilionů dolarů, tedy zhruba 44 bilionů korun.
Výjimečnost celé události ale nespočívá jen v číslech. Anthropic může překonat letošní rekordní IPO raketové firmy SpaceX Elona Muska a zařadit se rázem mezi nejhodnotnější firmy světa. Zároveň jde o první velkou zkoušku toho, kolik a zda jsou burzovní investoři ochotni platit za čistě AI firmu, která navíc ve svém prospektu otevřeně píše o katastrofických scénářích spojených s vlastní technologií. Dokument zvaný S-1 navíc poprvé ukazuje, jak firma hospodaří a kdo ji ve skutečnosti řídí. Přinášíme výčet toho nejpodstatnějšího, co z materiálů lze vyčíst.
1) Kdy se IPO uskuteční
Anthropic míří na burzu v týdnu od 16. listopadu, tedy těsně před americkým svátkem díkůvzdání. Prezentaci pro investory, takzvanou roadshow, smí podle pravidel zahájit nejdříve 15 dní po zveřejnění prospektu. Teprve tehdy oznámí cenové rozpětí a počet nabízených akcií.
Úpis povedou banky Goldman Sachs a Morgan Stanley s dalšími dvaceti upisovateli. Neobvyklé je postupné uvolňování akcií: místo obvyklého půlročního zákazu prodeje smějí dosavadní akcionáři Anthropicu včetně zaměstnanců část podílů prodat už první obchodní den, další pak 27. a 48. den.
2) Jak se Anthropicu daří ekonomicky
Tržby rostou závratně. V roce 2023 činily 41 milionů dolarů, loni 4,6 miliardy a jen za letošní první pololetí 16,3 miliardy, tedy čtrnáctkrát víc než rok předtím. Za třetí čtvrtletí podle médií firma investorům hlásila dalších 16,8 miliardy dolarů, zhruba 370 miliard korun.
Čistá ztráta za pololetí dosáhla 80,7 miliardy dolarů, asi 1,8 bilionu korun. Jde ale hlavně o účetní přecenění konvertibilních dluhopisů, které s rostoucí hodnotou firmy zdražují. Očištěný provozní zisk činil 1,6 miliardy dolarů a hotovost s investicemi 131,7 miliardy.
3) Kdo Anthropic ovládá a kolik za to bere
Běžní akcionáři do řízení mluvit skoro nebudou. Většinu správní rady volí nezávislý svěřenský fond Long-Term Benefit Trust a sedm zakladatelů drží prostřednictvím akcie třídy F celkem 50,1 procenta rozhodovacích hlasů. Amazon a Google, významní investoři firmy, mají akcie bez hlasovacích práv.
Šéf firmy Dario Amodei si loni přišel na 18 milionů dolarů, asi 400 milionů korun, jeho sestra a prezidentka společnosti Daniela na 16,4 milionu. Každý ze zakladatelů má zhruba 240 milionů akcií, což by při hodnotě celé firmy na úrovni dvou bilionů dolarů představovalo jmění asi 28 miliard.
4) Jakou hodnotu Anthropic má
Cenu akcií ani výši úpisu prospekt zatím neuvádí. Podle lidí obeznámených s plány, které cituje deník The Wall Street Journal, by IPO mohlo firmu ocenit na 1,5 až dva biliony dolarů a vynést přes 100 miliard dolarů, tedy asi 2,2 bilionu korun.
Šlo by o největší úpis v historii, dosavadní rekordman SpaceX letos v červnu získal 75 miliard dolarů. Při poslední soukromé investici letos v květnu, kdy firma nabrala 65 miliard, ji investoři ocenili na 965 miliard dolarů. Hodnota se tak během pár měsíců může i více než zdvojnásobit.
5) Jaká jsou rizika
Rizikům prospekt věnuje celých 94 stran. Firma varuje, že se modely mohou chovat nezamýšleně, třeba se bránit vypnutí. Škody po případném „katastrofickém incidentu souvisejícím s AI“ by podle ní mohly být tak vysoké, že na ně nepůjde sehnat pojištění.
Přízemnější rizika jsou finanční. Za novou výpočetní kapacitu má Anthropic v příštích letech zaplatit přes 475 miliard dolarů, většinou bez možnosti zrušení. Dále se v dokumentu upozorňuje na to, že čtvrtina tržeb plyne od pěti největších zákazníků nebo že se firma soudí s Pentagonem, který ji označil za bezpečnostní riziko.