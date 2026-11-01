OpenAI zažilo nečekanou věc: nezájem. Nevybralo dost peněz a muselo snížit svou cenu. Končí AI boom?
Tvůrce ChatGPT chtěl nejdřív od investorů 30 miliard dolarů, pak 20 miliard. Jistých má nakonec zatím jen zhruba 11 miliard.
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Začátek uplynulého týdne patřil Anthropicu. Tvůrce modelů Claude zveřejnil prospekt k primární emisi svých akcií, která má být největší IPO v dějinách, a investorům předložil čísla o prudkém růstu. O pár dní později přišla zpráva i od jeho největšího rivala, jenže ne tak optimistická. OpenAI snížilo cíl svého aktuálního investičního kola z 30 na zhruba 20 miliard dolarů, v přepočtu asi 436 miliard korun. A ustoupilo i ze své valuace: místo 1,4 bilionu dolarů se nyní oceňuje na 1,25 bilionu, tedy přibližně 27 bilionů korun.
Ještě na jaře OpenAI vypadalo jako firma, které investoři nedokážou říct ne. Na konci března uzavřelo kolo s vybranými 122 miliardami dolarů, šlo o největší soukromé financování v historii Silicon Valley, které startup ocenilo na 852 miliard dolarů. Nové kolo pak mělo firmu ocenit na 1,4 bilionu dolarů. Vedení v čele se Samem Altmanem tehdy i teď spěchalo – chtělo mít investory a jejich závazky jisté dřív, než na burzu dorazí Anthropic. Obě firmy totiž shánějí kapitál z velké části u stejných institucionálních investorů.
Plán ale nevyšel. Lhůta pro investiční přísliby vypršela v pátek a podle deníku Financial Times se nenaplní ani cíl snížený z 30 na 20 miliard dolarů, protože část investorů své objemy prostě osekala. Deník The Wall Street Journal uvedl, že OpenAI má zatím jistých „pouze“ 11 miliard dolarů (240 miliard korun) a že u některých velkých investorů narazilo na velmi vlažnou odezvu.
Kolo přitom mají podle informací médií vést dosud štědří investoři ze Spojených arabských emirátů, zapojit se mají ale také ostřílené fondy Founders Fund, Coatue, Sequoia Capital či Andreessen Horowitz. Později by se měli přidat i bohatí jednotlivci. OpenAI každopádně zprávy o tom, že se mu při získávání peněz moc nedařilo, nekomentovalo.
Jenomže načasování nemohlo být horší. Americké technologické akcie zažívají nejhorší měsíc od jara 2025 a index Nasdaq 100 přišel podle agentury Reuters v říjnu o více než dva biliony dolarů tržní hodnoty. Investoři stále hlasitěji pochybují, zda se stamiliardové výdaje na datová centra pro umělou inteligenci včas vrátí, zvlášť když Meta, Alphabet i Amazon své investiční plány dál navyšují. Propady pokračovaly i v pátek, kdy mělo OpenAI investorskou uzávěrku. Spouštěčem byly nikterak úžasné výsledky Amazonu a Intelu.
Nic dobrého to ovšem nevěstí ani Anthropicu. Firma, kterou v roce 2021 založili bývalí zaměstnanci OpenAI v čele s Dariem Amodeiem, chce své akcie pod značkou ANT začít obchodovat na burze Nasdaq v týdnu od 16. listopadu. Mluvilo se o tom, že by mohla získat i přes 100 miliard dolarů při celkovém ocenění až dva biliony dolarů. Při posledním soukromém kole letos v květnu přitom investoři Anthropic ocenili na 965 miliard dolarů. Tím by Anthropic překonalo letošní rekordní IPO SpaceX. Jenže trable OpenAI ukazují, že ochota platit za AI průkopníky víc a víc má své meze.
Pro Anthropic z toho plyne i praktické riziko. Podle některých zpráv část jeho stávajících investorů už dříve tlačila na nižší ocenění kolem 1,5 bilionu dolarů a slabší poptávka po OpenAI jim dává do ruky další argument. Samo OpenAI se vstupem na burzu nespěchá vůbec a už dříve uvedlo, že s IPO nepočítá dřív než příští rok. Takže listopadový debut Anthropicu bude prvním skutečným testem toho, kolik jsou veřejné trhy ochotné za umělou inteligenci zaplatit.