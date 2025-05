Ošklivé panenky vydělávají miliardy, rozchodem k milionovému byznysu a Zaklínač 3 slaví deset let

Uložit 0

Ještě než večer usednete k televizi, abyste se podívali na finále hokejového mistrovství světa (letos bohužel bez české účasti), pojďme se společně podívat, čemu jsme se tento týden na CzechCrunchi věnovali a co by vám rozhodně nemělo uniknout. Přemýšleli jste třeba někdy nad tím, jaké příběhy stojí za úspěšnými českými byznysy? Třeba takový brand Kolo je láska by možná nikdy nevznikl, kdyby se jeho zakladatelka kdysi nerozešla s přítelem. A pokud vám někdy nedává spát strach z toho, že vás v práci jednou nahradí umělá inteligence, mohl by vás zajímat příběh Klarny. Ta se totiž chlubila, že díky AI rok nemusela přijmout jediného člověka. Teď ale otáčí a přiznává, že to možná bylo moc.

🚴‍♀️ Rozchod z ní udělal podnikatelku. Její milionová značka provokuje české řidiče a baví cyklisty

🎮 Máme v něm stovky hodin, kupovali jsme kvůli němu nový počítač. Nezapomenutelný Zaklínač 3 slaví deset let

💰 Neměl herní konzoli, tak vytvořil figurky Labubu. Jsou ošklivé, děsivé – a přesto vydělávají miliardy

📽 Tady vzniká nejprodávanější česká hra. Podívejte se do kanceláří miliardové firmy, kde je barber i kino

🤖 Klarna se chlubila, že díky AI rok nepřijala žádného člověka. Zašli jsme moc daleko, přiznává teď