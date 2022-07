Palmovka míří k věčnosti. V budově od architekta Pleskota bude sídlit kosmická agentura EU

Dlouhé roky byla budova na pražské Palmovce rozestavěná a zcela opuštěná. Na Zemi ale nic netrvá věčně. Do tří let se budova podle návrhu architekta Josefa Pleskota věčnosti alespoň dotkne – stane se totiž sídlem Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA). Dům v Praze 8 nabídl agentuře pražský magistrát společně s ministerstvem financí.

EUSPA dnes sídlí u Strossmayerova náměstí, tamější sídlo ale už instituci nedostačuje. Rozestavěná budova na Palmovce, která dlouhá léta znamenala především problémy, se tak zdála jako vhodné řešení. Dalo by se říct, že nabídkou Praha zabila dvě mouchy jednou ranou.

Došlo k dohodě a v pondělí byla podepsaná smlouva o smlouvě budoucí s tím, že stát společně s hlavním městem připraví pro agenturu prostory. Vejít by se sem mělo tisíc zaměstnanců – tolik by agentura, která má na starosti například satelitní a navigační projekty Galileo, EGNOS nebo Copernicus, měla mít zhruba za deset let. Dnes tu pracuje 350 osob.

Dostavbu bude mít na starosti Pražská developerská společnost, investorem je Praha a podle všeho do Nové Palmovky – jak se objektu říká – bude muset vložit ještě zhruba miliardu korun. Metropole ale zároveň počítá s tím, že se jí to vrátí.

Foto: Unit architekti Budovu na Palmovce nabídl stát Agentuře EU pro kosmický program

„Nejde jen o to, že zde sídlí administrativa a chytří lidé, generuje to i spoustu dopadů do průmyslu v Česku. Efekt je asi v hodnotě tří miliard korun,“ uvedl náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Ještě letos chce město vyhlásit výběrové řízení na projektanta a dodavatele první etapy stavby. S tou by se mohlo začít už příští rok. Hotovo může být v roce 2025. Agentura si tak na stěhování bude muset chvíli počkat, sama by totiž uvítala, kdyby byly prostory volné o rok dřív.

Praha má s místem velké plány. Chce scelit pozemky kolem budovy a následně vytvořit poměrně velký kus města, kde si bude moci určit, jak bude vypadat. Některé pozemky bude muset metropole směnit.

„Palmovka je místo s neuvěřitelným potenciálem. Pokud chce Praha smysluplně rozvíjet a budovat celé funkční nové čtvrti, což dělala v minulosti, je to ideální příležitost,“ uvedl pro CzechCrunch radní pro majetek Jan Chabr.

V nové čtvrti by měl vzniknout mix bydlení a administrativy. Dominantou by se měla stát právě Nová Palmovka. Původně nechala budovu stavět městská část Praha 8, která zde chtěla svou radnici. Kvůli sporům se společností Metrostav ale nikdy nedošlo ani k jejímu dokončení.