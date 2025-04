Pěstujte mindfulness a další finanční superschopnosti. Dobrý investor nepředstírá, že je bohatý

Uložit 0

Analýza Petra Žabži Jste Mileniál nebo příslušník Generace Z, je vám něco kolem třiceti a doteď jste žili v relativní (digitální) pohodě. Jenže před několika měsíci nastoupil do Bílého domu takřka osmdesátiletý prezident a začal svět obracet vzhůru nohama. Obchodní cla uvaluje a zase ruší v podstatě online, verbálně anektuje země jako Grónsko nebo Kanada a s cenami na burze hýbe tak, že to ani největší veteráni ještě nezažili. Kromě reálných válečných konfliktů tu máme ještě válku obchodní, kde sice neumírají lidé, ale volný obchod. Jak v takovém prostředí navigovat svoje peníze, když vás to nikdo formálně nenaučil? To první, co musíte udělat, je přenastavit si svojí hlavu.

Vaše pozornost je nové aktivum a je zatraceně drahé. Vítejte v „ekonomice pozornosti“, kde každá platforma a každý server bojuje o to, aby vás udrželi při rolování, klikání a utrácení. Každá reklama, každý příspěvek od digitálního influencera a každá lesklá funkce mobilní aplikace jsou navrženy tak, aby vás oddělily od vašich peněz.

A pokud si to neuvědomujete, jste produktem. Finanční gramotnost v tomto prostředí není jen o tom, že víte, co se skrývá pod zkratkami DPS nebo DIP nebo jak funguje složené úročení. Jde o to naučit se zastavit a zeptat se: „Je tohle finanční rozhodnutí moje, nebo mi bylo podstrčené?“

Být finančně gramotný dnes znamená naučit se filtrovat. Jde o schopnost rozpoznat, co je inflace životního stylu. Znamená to vědět, že jen proto, že si váš oblíbený tvůrce koupil nové auto, vy ho nepotřebujete také. Znamená to uvědomit si, že „investování“ není jen něco, co dělají bohatí lidé – je to něco, co chytří lidé začínají dělat brzy. Digitální svět prosperuje z vašich emocionálních útrat. Finanční gramotnost vám dává nástroje, které vám umožní říct: „Ne, díky, já hraju dlouhodobou hru.“

Mnoho dnešních mladých dospělých vyrůstá s představou, že si nebudou moci dovolit nic z toho, co mají jejich rodiče – „nikdy není dost“, „na vlastní byt nikdy nedosáhnu“, „nikdy nebudu umět zacházet s penězi“ nebo „bohatí lidé mají jen štěstí“. Tohle mentální naprogramování často pramení z toho, že jsme jako děti sledovali, jak naši rodiče bojují s nedostatkem, nebo z toho, že jsme na začátku své pracovní kariéry žili od výplaty k výplatě.

Donald Trump přivádí investory k šílenství

Jakkoliv to může znít ezo nebo naivně, realita je takováto: nemůžete vybudovat bohatství, když věříte, že si ho nezasloužíte. Přechod na myšlení investorů neznamená předstírat, že jste bohatí. Znamená to věřit, že:

Váš příjem a objem vašeho majetku bude růst.

Vaše finanční návyky se mohou zlepšit.

Vaše minulé chyby neurčují vaši finanční budoucnost.

Když místo nedostatku začnete myslet na příležitosti, všechno se změní. Rozpočet se stane nástrojem svobody, nikoliv omezením. Spoření se stane nástrojem sebekontroly. Investování přestane být strašákem, ale změní se v jednu z nejzábavnějších intelektuálních her na světě. Psychologové tomu říkají přerámování.

Peníze nejsou jen matematika, ale (hlavně) emoce. Proč po špatném dni nadměrně utrácíme? Proč žárlíme, když kamarád na Facebooku zveřejní lákavé fotky z poslední dovolené? Proč odkládáme spoření a investování – protože „jsme ještě mladí“?

Odpovědi se skrývají v psychologii peněz. FOMO (Fear of Missing Out) nás nutí utrácet, jen abychom udrželi krok, i když si to nemůžeme dovolit. YOLO (You Only Live Once) se stává nebezpečnou výmluvou pro odkládání odpovědnosti.

Na druhou stranu je odložené uspokojení tichou dovedností, která odděluje ty, kteří budují bohatství, od těch, kteří zůstávají na mrtvém bodě. Když dovedete oddálit okamžité uspokojení – tím, že budete šetřit místo toho, abyste utráceli, nebo tím, že budete investovat místo toho, abyste spotřebovávali – nepřijdete o nic. Kupujete si možnost volby, klid a svobodu do budoucna. Pochopit, jak s vámi váš mozek „cvičí“, je základní krok k tomu, abyste dokázali ovládat svoje peníze.

Abyste se stali finančně gramotnými, nemusíte se narodit s penězi, mít finanční vzdělání ani být geniálními výběrčími akcií (i když všechno z toho určitě pomáhá). Docela určitě ale musíte:

Pěstovat finanční mindfulness v roztěkaném světě.

Nahradit představu nedostatku úvahou o tom, co všechno je možné.

Ovládat emocionální stránku peněz stejně jako tu logickou.

Když změníte své myšlení, začnete peníze vnímat nikoli jako zdroj stresu, ale jako nástroj pro budování života, který skutečně chcete. Ne takového, jaký vám nabízí trh. V tomto smyslu není finanční gramotnost jen dovedností, je to forma péče o sebe sama. A vaše myšlení? Tam to všechno začíná.

Tento text je prvním ze série článků na téma finanční a investiční gramotnosti specificky pro příslušníky generace Mileniálů a Gen Z. Každé dva týdny se podíváme na jedno téma, které je pro tuto generaci důležité. Za 14 dní se můžete těšit na rozpočtování pro digitální generaci.