Plak, bakterie i minerály ze slin. Jak správně pečovat o zuby a předejít tak kazům i zánětům?

Alexandra Kala, zakladatelka Profimedu, největšího dodavatele pomůcek pro ústní hygienu, říká: Jak jsou v praxi úspěšné odborné rady a články „jak pečovat o zuby správně“? Kladu si tuto otázku opakovaně téměř třicet let. Z jednoho úhlu pohledu je vidět ohromné zlepšení – oproti situaci před třiceti lety jsme nesmírně daleko. Ale pokud to vezmeme z pohledu možností, které se nám nyní k prevenci a péči nabízejí, zase tak velké důvody k radosti nejsou. Návody „jak na to“ stále ještě na mnoho lidí působí zbytečně složité („mám jen kartáček, pastu a je to přece zatím celkem OK“), přehnaně pečlivé až fanatické („zubaři to přehánějí a nutí lidi udělat si z koupelny ordinaci“) – někdy až nedůvěryhodné („stejně to vše říkají, aby prodávali“). Ale s péčí o zuby je to jako s perfektním dietním nebo cvičebním plánem. Vyžaduje od nás víc než „dělat něco z toho“. Perfektních výsledků dosáhne ten, kdo vše vezme důsledně a vážně. Nebojím se říci, kdo se do toho pořádně zakousne. Na důsledný postup podle odborných rad a tedy i mnohem krásnější a zdravější zuby i dásně, přeci jen ještě trochu čekáme. Snad tento cyklus článků pomůže.