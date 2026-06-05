Elon Musk má rád číslo 5 a tomu se přizpůsobí i vstup SpaceX na burzu. Ta se letos otřese třikrát
Vesmírná společnost vypustí své akcie za týden. Chce vybrat 75 miliard dolarů při extrémní valuaci, jaká nemá v S&P 500 obdoby.
Elon Musk je podobně jako Warren Buffett zastáncem pravidla pěti hodin. To říká, že každý pracovní den je třeba věnovat aspoň jednu hodinu soustředění se a učení novým věcem. I jeho pověstný pracovní systém pro manažery a inženýry, zaměřený na maximální automatizaci a efektivnost, má pět bodů. Takže nepřekvapí, že až SpaceX vstoupí příští týden na burzu, do oběhu uvolní přesně 555 555 555 akcií.
Ovšem spíš než počet akcií je zajímavá valuace, na jakou se Musk se svou vesmírnou firmou chce dostat: jestliže ještě loni v létě měla společnost hodnotu 400 miliard dolarů, nyní cílí na 1,75 bilionu dolarů. To by z ní udělalo jednu z deseti nejhodnotnějších firem světa, těsně před Teslou, u jejíž valuace aktuálně svítí 1,6 bilionu dolarů.
Co odůvodňuje takový drastický nárůst hodnoty? Jako vždy to je víra investorů v Elona Muska, částečně i to, že v mezidobí se SpaceX spojila s xAI, dalším podnikem z Muskova impéria, který v sobě spojuje jednak sociální síť X (někdejší Twitter), jednak startup zaměřený na vývoj umělé inteligence se svým jazykovým modelem Grok. A cokoli spojené s AI se dnes ohodnocuje mnohem ambiciózněji.
Že to bude znovu sázka na Muskovu genialitu, ukazují i další čísla. Jak upozornil deník Wall Street Journal, valuace 1,75 bilionu dolarů představuje 93,6násobek tržeb firmy v roce 2025. Tehdy dosáhla obratu 18,7 miliardy dolarů při ztrátě pět miliard. To je vcelku extrémní poměr – i Tesla vykazuje „jen“ sedmnáctinásobek a průměr v indexu S&P 500 je 3,38x.
Na burzu Nasdaq vstoupí SpaceX oficiálně v pátek 12. června a nyní začíná takzvaná roadshow. Hlavními bankami, které mají emisi na starost, jsou Goldman Sachs a Morgan Stanley. Firma předem stanovila upisovací cenu akcií na 135 dolarů za kus (zhruba 2 700 korun), od investorů by proto chtěla vybrat v součtu 75 miliard dolarů.
Zájem o SpaceX navíc vyhnal vzhůru i akcie jiných vesmírných společností, třeba novozélandské Rocket Lab. Ty během května posílily skoro o 100 procent, až v posledních dnech je zasáhla opětovná korekce. V případě SpaceX každopádně půjde o největší IPO všech dob. Ale je otázkou, jak dlouho mu tento rekord zůstane, protože letos na burzu zamíří ještě dvě firmy, které mají také obří ambice a které se těší mimořádnému zájmu investorů.
Jsou jimi AI pionýři OpenAI a Anthropic. Hlavně druhá jmenovaná společnost vykazuje v posledních týdnech a měsících obdivuhodnou dynamiku – láká k sobě zajímavá jména, poutá pozornost novinkami ve svém modelu Claude a podle čerstvého investičního kola už v celkové hodnotě dosáhla bilionu dolarů a dorovnala dosud větší OpenAI. A měla by ho brzy předehnat i co do tržeb a překlopení se do zisku.
Nejhodnotnější privátní technologické firmy světa
- SpaceX – 1,75 mld. USD
- Anthropic – 965 mld. USD
- OpenAI – 852 mld. USD
- Bytedance – 550 mld. USD
- Tether – 500 mld. USD
Naopak OpenAI v čele se svým zakladatelem Samem Altmanem (který je takovou Nemesis Elona Muska) neprožívá nejlepší časy. Společnost sice vydává nové funkce a verze jazykového modelu ChatGPT a její počet uživatelů se údajně přiblížil miliardě lidí, jenže byznysově ji Anthropic dobíhá, či dokonce předhání.
Navíc se OpenAI v podstatě rozešlo se svým historickým byznysovým a technologickým partnerem Microsoftem. Jeho šéf pro AI Mustafa Suleyman nyní pro server Verge prohlásil, že skupina si podobně jako třeba Google bude vše vyvíjet sama a už nebude spoléhat na OpenAI. Už představila i vlastní jazykový model MAI. „Postavili jsme ho od nuly pro matematické úkoly, kódování a nasazení v byznysu,“ řekl Suleyman.
Microsoft je sice pozadu za svými menšími a dravějšími konkurenty, dosud spoléhal hodně právě na OpenAI, v němž drží poloviční podíl, i Google je oproti němu dál. Na druhou stranu Suleyman je opravdovou ikonou v oboru, podobně jako Demis Hassabis z DeepMind, takže podceňovat je by bylo krátkozraké.
Při pohledu na mánii, jakou ale vstup SpaceX na burzu rozpoutal, bude zajímavé sledovat, co se bude dít kolem Anthropicu a OpenAI. Obě firmy by svou emisi cenných papírů chtěly udělat ještě letos, dokonce už k tomu učinily první administrativní kroky podáním patřičných formulářů k americké komisi pro cenné papíry. Takže je skoro jisté, že rok 2026 bude z pohledu dění na kapitálových trzích – opět – historickým.