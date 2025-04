Podívejte se na nové domy pro Rohanský ostrov. Sekyra tu letos začne stavět další byty a kanceláře

Uložit 0

Na začátku roku představil developer Sekyra Group podobu celého nového bloku, který chce stavět v Praze na Rohanském ostrově. Je blíž k Libni. Nyní se pouští do další zástavby, která je blíž centru. Ještě letos chce začít stavět dvě budovy i celou druhou etapu, která počítá s vlastnickým i nájemním bydlením. Projekt zakončí park a škola.

Projekt za 25 miliard, který nese název Rohan City, začal Sekyra stavět v roce 2021. Aktuálně je skoro kompletní první etapa, kterou zakončí dvě rezidenční věže. Stavět se začnou letos a za jejich návrhem stojí Eva Jiřičná, Petr Vágner a jejich studio Al design. Pod jménem Vision Karlín má vzniknout luxusní bydlení.

Dvě nové budovy navážou na výstavbu, která už nyní v Karlíně stojí. Ta čelila po svém dokončení vlně kritiky. Odborníci každopádně slibují, že s další výstavbou by to mělo být lepší. Druhá etapa totiž vznikne podle nových stavebních předpisů, které umožňují stavět město, jenž je svoji strukturou podobné Vinohradům nebo Dejvicím.

A tak zatímco doteď stojí na Rohanu spíše solitéry, budoucí zástavba už by měla vycházet ze základní městské jednotky, kterou je blok. „Myslím, že tato část bude nejlepší,“ uvedl pro CzechCrunch před časem architekt a urbanista Pavel Hnilička, který na základě soutěže vytvořil pro Rohanský ostrov urbanistickou studii. Ta udává směr nové výstavby.

Celkem vzniknou v druhé etapě čtyři rezidenční bloky, ve kterých budou k dispozici byty do soukromého vlastnictví i nájmy. Následně je doplní tři administrativní budovy, které stejně jako předtím vytvoří clonu mezi rušnou silnicí, bydlením, zelení a řekou.

„Vznikne tu moderní čtvrť včetně kilometrové pobřežní promenády určené pro odpočinek a sport. Na ni naváže velkoryse koncipovaný park Maniny, který připravuje hlavní město. Parky i veřejná prostranství budou tvořit až polovinu ploch Rohan City a budou navazovat na stávající uliční síť,“ uvádí náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Kancelářské budovy jsou dílem tří architektonických studií – Schindler Seko architekti, A.D.N.S architekti a Quarta. Ta stojí už za jedním domem blízko ostrova, a to za konkurenčním Fragmentem, který tu vystavěl developer Trigema. Plocha kancelářských budov je 17,5 tisíce metrů čtverečních. V jedné budově by měla vzniknout restaurace, počítá se tu ale například i se zázemím pro sportovce a cyklisty. Vzniknou tu také obchody a služby. Hotovo by v této části Karlína mělo být v roce 2028.

Na Rohanu se ale bude pracovat minimálně do roku 2035. Sekyra tu totiž ve spolupráci s městskou částí Praha 8 a také s hlavním městem postaví rovněž základní školu. Kapacitu bude mít pro až osm set dětí. Je to mimo jiné díky spoluúčasti developerů, kdy za otevření lokality pro výstavbu přispějí na její základní infrastrukturu. V tomto případě jde kromě školy také o zmíněný park Maniny, který vytváří hranici Sekyrova projektu na druhé straně lokality, tedy blíž Libni.

Součástí projektu je ale také nové náměstí, které se má stát centrální částí nové čtvrti. I to by mělo mít základní vybavenost, kromě restaurací a obchodů se počítá rovněž s prostorem pro setkávání. Sloužit má spádové oblasti, která čítá na třicet tisíc obyvatel. V samotném projektu Rohan City má bydlet a pracovat jedenáct tisíc lidí.

Ulice nové čtvrti ponesou názvy po významných myslitelích. Náměstí bude patřit francouzské filosofce Simone Weilové, ulice ponesou jména například po Janu Sokolovi, Radimu Paloušovi, Erazimu Kohákovi, Ladislavu Hejdánkovi či J. L. Fischerovi. Ze světových filosofů to bude třeba Immanuel Kant, Thomas Hobbes nebo John Locke. Ulice lemující výstavbu na pražském Smíchově, kterou Sekyra staví jako Smíchov City, byly pojmenované po významných ženách.