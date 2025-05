Podvodnice Holmesová sedí v cele a investory obchází její partner. V hlavní roli je zase kapka krve

Uložit 0

Na konci května to budou dva roky, co Elizabeth Holmesová nastoupila do vězení. Zakladatelka nechvalně proslulého startupu Theranos si v Texasu odpykává jedenáctiletý trest za podvody. Slibovala totiž zařízení, které z kapky krve dokáže zjistit řadu detailů o lidském zdraví. Jenže to byly povídačky, kterým naletěli i věhlasní investoři. V jejím krevním díle teď ale pokračuje muž, s nímž má dvě děti a kterého jí do cesty seslal prý sám Bůh.

Třiatřicetiletý Billy Evans se s Holmesovou seznámil v roce 2018. Tedy v době, kdy už bylo jasné, že Theranos nebude spektakulární úspěch, ale spíš spektakulární průšvih. Dědici hotelové skupiny Evans Hotel Group to ale nevadilo, dokonce si s o několik let starší partnerkou pořídil dvě děti, které teď sám vychovává.

„Všichni se nás pokoušeli rozdělit, místo toho ale mezi námi vytvořili nezlomné pouto. Je má nejlepší kamarádka a spřízněná duše. Bezmezně jí věřím,“ ozřejmil Evans své city k Holmesové pro bulvární magazín People. Ten pravidelně přináší informace o tom, jak se dáma, jež se svého času stylizovala do ženské obdoby Steva Jobse, ve vězení má. Pro čtenáře to je vděčné téma, neboť dnes jednačtyřicetiletá podvodnice je připomínkou toho, jak rychle se může přízeň obrátit v nemilost.

Sama Holmesová, která se po byznysovém krachu začala prezentovat jako zodpovědná matka, pak v témže časopisu vrátila otci svých dětí patetické komplimenty: „Opravdu jsem chtěla dospět a být už pořád sama. Ale tenhle vztah to změnil. Bůh mě stvořil, abych našla Billyho. Věřím svému srdci, že to tak má být.“ Dodala, že se jej opakovaně ptala, zda chce opravdu strávit život s ní a že i když mohl odejít, zůstal.

Evansova rodina, které patří v Kalifornii několik luxusních hotelů, synovo nadšení nesdílela, nepomáhala financovat Holmesové právní obranu a zřejmě je ráda, že pár zatím není sezdaný. Oni dva si nicméně zatím stojí za svým. Billy Evans vychovává oba jejich syny sám a pravidelně s nimi Holmesovou navštěvuje. Deník New York Times teď ale přišel se zprávou, která jejich soužití vrhá do nového kontextu: Evans totiž obchází investory se startupem, který slibuje zjišťovat zázraky – jak jinak – z krevních vzorků.

Společnost, kterou Evans pojmenoval Haemanthus (latinský název pro jedovaté rostliny rodu bělokvět), by podle marketingových materiálů, jež rozeslala investorům, ráda získala až 50 milionů dolarů (téměř 1,2 miliardy korun). A chlubí se tím, že přichází s „budoucností diagnostiky“ a nabízí „radikálně nový přístup ke zdravotnímu testování“.

Jde o proklamace, které jsou velmi podobné těm, s nimiž oblbovala svět Holmesová se svou firmou Theranos. Tvrdila, že z jediné kapky lidské krve dokáže s přístrojem pojmenovaným Edison rozeznat desítky lékařských diagnóz, navíc velmi rychle. Nic nebylo dál od pravdy – stroj z dílny Theranosu byl nefunkční, drtivou většinu testů si nechávali zpracovávat v externích laboratořích, nezřídka navíc pacientům lhali a jejich výsledky si vymýšleli.

To ale Holmesové nebránilo v lákání investorů a elitních poradců, s firmou spolupracoval třeba i Henry Kissinger. Objevovala se na obálkách prestižních časopisů, vystupovala na konferencích, byla startupovou ikonou a vzývanou podnikatelkou, která z ničeho vybudovala firmu s valuací přes deset miliard dolarů.

Příběh se začal hroutit ve chvíli, kdy se o fakta začali zajímat novináři v čele s deníkem Wall Street Journal. Pak už následovalo policejní vyšetřování a soud, po němž Holmesová zamířila na 11 let za mříže. Její spolupachatel a letitý životní partner Ramesh „Sunny“ Balwani dostal bezmála 13 let, oba také musí uhradit odškodné přes 450 milionů dolarů.

Billy Evans na to ale jde jinak. Jeho startup Haemanthus necílí na lidské, nýbrž na zvířecí pacienty. Právě z kapek krve psů či koček slibuje v podstatě obratem zjistit, zda jim nehrozí třeba rakovina.

Zároveň v propagačních materiálech, jak připomíná list New York Times, Evans zdůrazňuje, že činnost firmy by neměla podléhat dohledu regulačních úřadů. To může být po zkušenostech Theranosu poměrně klíčová douška.

Haemanthus aktuálně čítá zhruba desítku zaměstnanců, kteří prošli, podobně jako Billy Evans, startupem Luminar. Ten se věnuje vývoji samoříditelných technologií, ale moc se mu nedaří. „Jedeme v hodně nenápadném módu, moc se toho o nás nedá zjistit,“ řekl mladý podnikatel deníku New York Times.

Ten přitom zjistil, že investorům ukazuje brožuru, v níž se ohání velmi podobným zařízením, které svého času avizoval i Theranos – v podstatě jde o elegantní plastovou krabici s otevíracími dvířky a displejem, do níž se má vložit vzorek krve, slin či moči. A uvnitř pak údajně proběhne série testů. Přesně tak měl hypoteticky fungovat i Edison.

Nabídka na investici do veterinární revoluce už přistála na stole třeba fondu, který spravuje prostředky technologického miliardáře Michaela Della, nebo jednomu z raných investorů do Facebooku Jamesi Breyerovi. Ani jeden mu ale své prostředky nesvěřili. Známé je zatím jen to, že do Evansova startupu už investoval jistý majitel tapas baru v texaském Austinu…

Vše kolem péče o zvířecí mazlíčky je čím dál větší byznys, ve kterém se točí desítky miliard dolarů. Jestli bude zrovna Haemanthus tím, kdo v něm uspěje, je ale otázkou. Každopádně fakt, že Billy Evans je životním partnerem Elizabeth Holmesové a že spolu mají potomky, není v materiálech určených pro potenciální investory nijak zmíněný.