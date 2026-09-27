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Pokémoni v Lidlu, dům, co vypadá jako skříň, a návrhářka, která neuměla šít

Jako každou neděli vám přinášíme pravidelný přehled toho nejzajímavějšího, co jsme v končícím týdnu na CzechCrunchi napsali a natočili.

Lucie ČernohlávkováLucie Černohlávková

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Foto: Šépka Architekti / Archiv AMK / TCG Pokémon / Depositphotos
Dům jako skříň, Anna-Marie Křížová a Pokémoni v Lidlu
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Za sebou máme krásný den a jeden další – a volný – před sebou. I tak je tu ale náš pravidelný souhrn toho nejčtenějšího z právě končícího týdne. Tentokrát se dozvíte víc o pokémonových kartičkách v Lidlu, jedné ambiciózní stavbě v Praze 6 nebo o ženě, co se nebála zkusit něco nového.

Každou neděli vám naservírujeme nejdůležitější zprávy týdne.

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🎴 Do Lidlu dorazily levné karty Pokémonů. Lidé vzali regály útokem, obchody proto zavádí nová pravidla

🏡 Rodina se už do domu nevešla. Tak jim architekt postavil dům, co vypadá jako skříň

👕 Na šicím stroji neuměla ani navléct nit. Po vyhoření začala přešívat oblečení ze sekáčů, dnes ji značka živí

🎮 Jsme tragická firma a špatný příklad, ale uděláme miliardu korun. Češi vládnou Evropě díky kouzelným kartám

🤖 Omyl kvůli stejnému jménu. Z testu utekla už i umělá inteligence Gemini od Googlu a napadla tři firmy

🚗 Čínské AUDI je i s cly o stovky tisíc levnější než německé Audi. Kuriózní spor odhaluje hloubku problému

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