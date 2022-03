Hlavním úkolem Roberta Lewandowského je střílení branek. Polský fotbalista v této disciplíně patří v posledních letech k nejlepším hráčům v Evropě, když dává góly v dresu německého Bayernu Mnichov i polské reprezentace. V posledních dnech se však také stal hlasitým kritikem ruské invaze na Ukrajinu, zasadil se o to, aby Poláci odmítli nastoupit v kvalifikaci o postup na mistrovství světa právě proti ruské reprezentaci a teď navíc ukončil lukrativní spolupráci s čínskou firmou Huawei.

„Je to pravda. Dnes jsme se rozhodli ukončit marketingovou spolupráci mezi Robertem Lewandowským a značkou Huawei,“ potvrdil v pondělním rozhovoru pro polský deník Interia Sport hráčův agent Tomasz Zawiślak. Oficiálně sice důvody pro ukončení spolupráce neuvedl, ale podle dostupných informací by mělo jít právě o válku na Ukrajině. Huawei totiž patří mezi firmy, které se rozhodly v Rusku zůstat a dál podnikat. Britský bulvární deník Daily Mail navíc přispěchal s informací, že Huawei mělo pomáhat režimu Vladimira Putina s obranou proti kyberútokům.

Zpráva o propojení značky Huawei a Putinovy vlády se měla objevit v čínských médiích, odkud však dle tvrzení Daily Mail zanedlouho zmizela. Takový scénář není nemožný, Čína obsah na internetu kontroluje a některé zprávy maže (Rusko by se ostatně mohlo pokusit o něco podobného), avšak pravdivost celého tvrzení se zatím nepodařilo ověřit. Samotné Huawei ho kategoricky odmítá. „Nemáme o tom úplné informace, takže se zastavím u toho, co jsme již uvedli,“ uvedl agent Roberta Lewandowského na dotaz, zda právě toto odhalení bylo důvodem, proč se fotbalista rozhodl spolupráci s čínskou značkou ukončit.

Jisté je nyní jen to, že marketingové partnerství, které odstartovalo v roce 2015, mezi Huawei a aktuálně jedním z nejlepších fotbalistů Evropy končí. „Společnost Huawei CBG Polska lituje ukončení spolupráce s Robertem Lewandowským. Vážíme si naší dlouhodobé spolupráce a přejeme mu mnoho úspěchů do budoucna,“ uvedlo ve svém prohlášení Huawei, jež v roce 2020 s polským reprezentantem podepsalo novou smlouvu, díky níž se Lewandowski stal jeho hlavní tváří pro celou Evropu.

As an athlete, I can’t pretend nothing is happening🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/eL0ccpJhdG

— Robert Lewandowski (@lewy_official) February 26, 2022