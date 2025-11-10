Pomáhali Škodě s carsharingem, když automobilka HoppyGo zavřela, rozhodli se pro vlastní. Pofrčí?
Poté, co skončilo škodovácké HoppyGo, chce společnost Xmarton rozjet vlastní peer-to-peer půjčování aut mezi řidiči Frčím.si.
Bylo úterý odpoledne na začátku září, když Jan Pešek dostal zprávu, která ho nemile zaskočila. Ze Škody X, startupového studia největší tuzemské automobilky, se dozvěděl, že končí HoppyGo – projekt peer-to-peer půjčování aut, s nímž jeho firma Xmarton po léta spolupracovala. Šestačtyřicetiletý podnikatel měl sotva pár hodin na to, aby informaci vstřebal. Den nato již Škoda oficiálně oznámila ukončení služby k 15. říjnu. „Bylo to rychlé,“ popisuje Pešek ve vysočanských kancelářích své firmy. Tam vzniká i nová, ambicióznější a především jeho vlastní variace na HoppyGo nazvaná Frčím.si.
Rozloučení s HoppyGo pro něj neznamenalo jen konec jedné spolupráce na projektu, ale, jak říká, byl to také pohřeb jediného skutečného peer-to-peer carsharingu v Česku. Všechny ostatní služby jako Anytime, Bolt Drive či Car4Way totiž fungují na principu klasické půjčovny s vlastní flotilou. De facto se jedná o minutové či hodinové zápůjčky aut.
HoppyGo bylo ovšem výjimkou: umožňovalo lidem půjčovat si auta navzájem, majitel si tak mohl přivydělat s vozidlem, které jinak týden stojí v garáži, nájemce zase dostal auto levněji než v půjčovně. „Přišlo mi strašně líto, že právě tahle služba skončí. Takže jsem si říkal, že to zkusíme sami,“ vysvětluje absolvent ČVUT, který se před založením Xmartonu podílel na různých projektech spojených s mobilitou a konektivitou a spolupracoval se Škodou Auto i dřív.
Nejprve se pokusil dohodnout, aby končící HoppyGo informovalo zákazníky o možné následující službě. V databázi byly tisíce aut, majitelů i uživatelů. „Chtěli jsme se dohodnout na možnosti převzetí, ale neuspěli jsme. Škoda se rozhodla všechno ukončit,“ říká Pešek. Automobilka službu zavřela, protože podle oficiálního zdůvodnění přestala vykazovat dynamiku, jakou si firma představovala.
Protože ale Pešek sdílení aut věří, rozhodli se s kolegy, že zkusí uvolněné místo obsadit a že Xmarton začne znovu, byť ne úplně od nuly. Přece jen sledovali HoppyGo hodně zblízka a měli kontakty na stovky zapojených řidičů a majitelů aut, kteří vozidla půjčovali – těch, kteří měli nainstalované chytré ovládací jednotky právě od Xmartonu. Malá plastová krabička dokázala vozy v kombinaci s mobilní aplikací na dálku například nastartovat a sledovala detaily jízdy či chování řidiče.
Byznysové jádro společnosti Xmarton totiž tkví v poskytování technologických služeb firmám, které provozují flotily služebních aut. Pro firmu z Prahy bylo HoppyGo sice srdcová, ale nikoli stěžejní zakázka. Za prvních šest měsíců letošního roku dosáhla společnost obratu 48 milionů korun a za celý rok 2025 očekává, že se dostane na úroveň 80 milionů. „Loňské tržby přitom byly lehce pod 30 milionů,“ raduje se Pešek.
Společnost, v níž působí jako CEO a drží v ní minoritní podíl, má aktuálně na starosti vozový park čítající kolem 11 tisíc aut po celém Česku a Slovensku, které patří jak velkým autopůjčovnám, tak firmám nebo samosprávám. Do konce příštího roku k nim mají přibýt další dva až tři tisíce aut. Momentálně Xmarton zajišťuje třeba instalace svých chytrých krabiček do 960 vozů pro slovenskou poštu.
Firma původně startovala před devíti lety s totožným záměrem jako HoppyGo – umožnit lidem půjčovat si navzájem auta. „Byla to naše původní myšlenka. Jenže to bylo moc brzo,“ vysvětluje Jan Pešek. Podnik tehdy založilo šest lidí, tři z Česka a tři ze Slovenska. Dnes stojí u kormidla už jen dva – Jan Pešek a Peter Vojtko, který vlastní síť autosalonů Todos, kde se prodávají jak vozy z koncernu Volkswagen, tak ty ze skupiny Stellantis, Toyota a několika dalších.
Když původní carsharing nevyšel, změnili Jan Pešek a spol. strategii. Zaměřili se na podnikové klienty, konkrétně na optimalizaci jejich vozových parků. Poolová auta ve firmách často stojí a nevyužívají se efektivně. A Xmarton přišel s řešením – vyvinuli malé jednotky do aut, které umožňují vzdálené odemykání, startování, sledování polohy či rezervace přes aplikaci. Později přidali i moduly pro zabezpečení, ovládání skrze bluetooth a řadu dalších funkcí.
Dnes firma zaměstnává čtyřicet lidí, přičemž na dílně pracuje i čtrnáct žen. „Holky jsou obvykle pečlivější a spolehlivější. Když mají problém, přijdou se zeptat. Kluci často čekají, až za nimi někdo přijde sám,“ směje se Jan Pešek.
Kromě správy vozových parků se Xmarton postupně dostal i do dalších segmentů. Svým systémem zajišťují splnění podmínek k certifikaci TAPA pro kamiony, které převážejí léčiva či zbraně – jde o kompletní monitoring s alarmovými tlačítky nebo kontrolou otevírání dveří. Přišli také s čidly na víčka nádrží proti krádežím nafty. „Ozval se nám klient, že potřebuje tohle. Tak jsme řekli, že je to zajímavá výzva,“ ukazuje Pešek robustní víčko od nádrže pro náklaďáky, které pozná, když z něj někdo chce odčerpat pohonné hmoty.
Právě byznysová šíře a činorodost umožňuje Xmartonu stavět i projekt Frčím.si, tedy následovníka HoppyGo, na vlastních technologiích. „Máme systém, který umožňuje předávání a přebírání vozidel, kontrolu stavu, vzdálené ovládání. Jsme tomu nejblíž ze všech, co na trhu jsou,“ věří Jan Pešek, že by mohli uspět v oblasti, která po velké vlně zájmu z doby před deseti lety opět spíš stagnuje. Prognózy, že carsharing je budoucnost a že lidé budou chtít méně a méně vozy vlastnit, ale naopak si je budou raději půjčovat, se zatím nenaplnily. Na druhou stranu hlavně ve velkých městech jde o koncept, který má své zákazníky a podporu některých radnic.
Investice do vývoje startupu odhaduje Jan Pešek zhruba na milion korun, podobná částka půjde na reklamu. Právě inzerce bude klíčová pro to, zda se novinka uchytí, nebo ne. „Chceme projekt postavit na partnerské síti,“ vysvětluje. Už teď se spojují s weby, kde lidé inzerují nabídky svých aut – tam ale chybí právní zázemí, pojištění, platební brána. „My jim řekneme: dejte to k nám, když si to přes nás půjčí, dostanete provizi,“ nastiňuje Pešek s tím, že nová služba se brzy spustí.
Xmarton si dokončuje i registraci u České národní banky, aby splnil legislativní požadavky platné od července letošního roku pro zprostředkovatele flotilového pojištění. K Frčím.si chce přidat i balíček služeb, například slevy v servisech, které má Xmarton jako partnery a je jich několik set po republice, tankovací karty se slevou, mobilní přezutí pneumatik nebo výkup vozidel. „Když vznikne komunita několika tisíc aut, má to sílu. Můžeme vyjednat zajímavé slevy,“ vypočítává Jan Pešek.
Zároveň si je vědom rizik. Projekt vnímá jako marketingový nástroj pro Xmarton, ne jako hlavní zdroj příjmů. „Nemusí nás to posouvat finančně, ale nesmí to pálit prachy. Každý marketing něco stojí, ale musí pak něco přinést. Dáme tomu šanci a uvidíme,“ uzavírá pragmaticky.