PPF je v realitní ráži. Po pozemcích u O2 areny kupuje i komplex hned u svého sídla v Dejvicích
Kancelářská budova Telehouse nabízí přes 21 tisíc metrů čtverečních. S hotelem Diplomat tak PPF drží většinu bloku kolem svého sídla.
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V úterý odpoledne vyšlo najevo, že se skupina PPF usmiřuje s miliardářem Karlem Pražákem a od jeho skupiny Kaprain chce převzít firmy, které vlastní pozemky a komerční prostory hlavně kolem pražské O2 areny. Během 24 hodin oznámilo realitní rameno PPF další kus skládačky, tentokrát na opačném konci města. PPF Real Estate kupuje kancelářskou budovu Telehouse v Dejvicích, která stojí hned za centrálou PPF Gate na Evropské třídě. Po scelování majetku v Libni tak skupina Renáty Kellnerové a jejích dcer „uklízí“ i ve vlastním sousedství.
Telehouse nabízí přes 21 tisíc metrů čtverečních pronajímatelných ploch a je dlouhodobě dobře obsazený nájemci z technologií, telekomunikací, zdravotnictví a farmacie. Dům vznikl přestavbou a dostavbou automatické telefonní ústředny z konce sedmdesátých let v ulici Generála Píky, jejíž technologie je dodnes ukrytá uvnitř nové budovy. Projekt navrhlo studio Schindler Seko, dokončen byl v roce 2019.
Prodávajícími jsou investiční skupina BPD Development, za kterou stojí někdejší vlastníci Mostecké uhelné, a firma Engine Prague Development Radka Pokorného. Právě tito developeři postavili kousek od Vítězného náměstí celou čtvrť nazvanou Downtown Dejvice: kromě Telehouse čítá také kancelářský komplex Blox a právě budovu PPF Gate, kam se skupina založená Petrem Kellnerem následně nastěhovala. „Oceňujeme strategickou polohu budovy v bezprostřední blízkosti sídla skupiny PPF a kanceláří PPF Real Estate,“ uvedl předseda představenstva PPF Real Estate Robert Ševela. Cenu obchodu ani jedna ze stran nezveřejnila.
Telehouse není první sousední dům, který PPF získá. Loni v září se dohodla s thajskou firmou Rabbit Holdings na koupi čtyřhvězdičkového hotelu Diplomat se zhruba čtyřmi sty pokoji, za který podle burzovního oznámení zaplatila 73 milionů eur, tedy asi 1,8 miliardy korun. Z budov, které tvoří jádro Downtown Dejvice, tak bude mít PPF včetně Diplomatu pod kontrolou tři a stranou zůstane jen Blox. Podobně skupina postupuje v Libni, kde jí už patří O2 arena i sousední hotel Stages a kde teď od Kaprainu přebírá okolní parcely a budovy.
Obě akvizice zapadají do širší proměny PPF, pro kterou se nemovitosti staly jedním z hlavních pilířů. Loni koupila v Praze největší tuzemský hotel Hilton a většinově také Four Seasons u Karlova mostu, za který zaplatila zhruba 2,5 miliardy korun. Na Floridě rozvíjí čtvrť Gasworx a od letošního dubna má celá skupina sídlo formálně v Praze.