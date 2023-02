PPF kupuje podíl v německé televizi ProSieben. Potká se v ní s italským magnátem Berlusconim

Ve střední a východní Evropě patří investiční skupina PPF k předním hráčům. Patří jí totiž společnost CME, která provozuje celkem 43 televizních kanálů v České republice, Chorvatsku, Bulharsku, Rumunsku, na Slovensku a ve Slovinsku. Teď chce skupina rodiny Kellnerových uspět také v západní Evropě, kde oznámila, že získala v podobě akcií a dalších instrumentů 9,10% podíl na kapitálu společnosti ProSiebenSat.1 Media SE. Té patří soukromá televizní stanice ProSieben (zkráceně Pro 7). Podrobnosti transakce ani jedna ze stran neuvedla.

„PPF věří, že proces digitální transformace ProSieben zvýší hodnotu společnosti pro všechny její akcionáře. PPF je v tomto procesu připravena k součinnosti s managementem a dozorčí radou ProSieben,“ uvedla tuzemská investiční skupina v krátkém tiskovém prohlášení. PPF se díky tomu stává druhým největším akcionářem ProSieben, která je obchodována na frankfurtské burze. Největším akcionářem je společnost MFE italského mediálního magnáta a bývalého italského premiéra Silvia Berlusconiho, které patří podíl ve výši zhruba 25 procent.

Skupina PPF sama o sobě uvádí, že je aktivním investorem v oborech telekomunikací, médií a technologií. Patří jí Central European Media Enterprises, zkráceně CME, která jako mediální a zábavní společnost provozuje přední televizní stanice v šesti zemích střední a východní Evropy a pokrývá území s celkovou populací 49 milionů lidí. Její v Česku nejznámější stanicí je TV Nova a důležitou součástí je také rostoucí streamovací služba Voyo. CME vznikla už v roce 1994 spuštěním soukromé stanice TV Nova. PPF ji koupila v roce 2020.

Televizní stanice ProSieben, do níž teď PPF vstupuje, začala vysílat v lednu 1989. Jde o druhou největší soukromou televizní společnost v Německu. Vysílá také v Rakousku a Švýcarsku. Zajímavostí je, že přes dvacet let strávil v managementu televizní skupiny ProSieben Ralf Bartoleit, který se stal letos v lednu novým generálním ředitelem bulharské televize BTV. I ta patří do mediální skupiny CME. Změny ve vedení zaznamenala také česká divize, ředitelem TV Nova se stal Daniel Grunt, který stál za rozvojem streamovací platformy Voyo.

V předchozích letech držela až desetiprocentní podíl v ProSiebenSat.1 Media také společnost Czech Media Invest (CMI) českého miliardáře Daniela Křetínského. Člen představenstva CMI Daniel Častvaj nicméně ČTK loni v prosinci sdělil, že CMI má v ProSiebenSat.1 už jen marginální podíl.