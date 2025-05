Praha dá miliony na vývoj videoher. Podporu míří na studenty, slibuje si zakládání nových herních firem

Uložit 0

Český herní průmysl generuje miliardy korun ročně, ale trápí ho nedostatek vzdělaných pracovníků i málo nově založených firem. K řešení obou těchto problémů nově přispěje i hlavní město. Praha spouští projekt na podporu studentských herních vývojářů, kterým poskytne finance i propojení na zkušené profíky z Česka i zahraničí.

Pro profesionální vývojáře to nejsou zajímavé peníze. Ale pro studenty už částka 200 tisíc korun může být užitečná. Až na takovou sumu může desítka jednotlivců či malých týmů dosáhnout v rámci nového pražského herního akcelerátoru. Projektu, který zakrátko odstartuje díky spolupráci Pražského inovačního institutu a Asociace českých herních vývojářů.

„Devadesát procent obratu českého herního průmyslu, který činí přes pět miliard korun, tvoří nějakých deset nebo patnáct procent firem. A počet nově založených studií je oproti zahraničí velice nízký, což je dlouhodobý problém,“ vysvětluje předseda herní asociace Pavel Barák. Právě s tím má akcelerační program pomoci. „Studenti, kteří se hernímu vývoji věnují, totiž často nepokračují v oboru nebo míří do velkých firem. Nezakládají vlastní,“ dodává.

V rámci akcelerátoru proto získají nejen finanční podporu, ale i možnost využít prostory Pražského inovačního institutu či mentoring od domácích i zahraničních odborníků – velmi pravděpodobné je například zapojení vývojářů z významné technologické společnosti Unity. Součástí projektu jsou také workshopy a přednášky zaměřené například na marketing, právo a byznys. „Což jsou oblasti, které v rámci studia herního vývoje školy tolik nepokrývají,“ říká Barák.

Podmínky pro získání podpory jsou poměrně přísné. Všichni členové přihlášených týmů musí být po celou dobu projektu studenty, a to středních, vyšších odborných nebo vysokých škol se sídlem v Praze. Během akcelerace navíc nesmí být vývojáři aktivní jako osoby samostatně výdělečně činné. Finance také nesmí použít na vlastní odměnu, pouze na hardware či externí služby. Například na pronájem dabingového studia.

Chceme do Prahy, do Česka přilákat další lidi, kteří tu pak budou zakládat vlastní studia.

Přihlášky, které je možné odevzdat od 16. do 23. června, musí obsahovat designové dokumenty, plány a prototyp studenty vyvíjené hry. Projekty zájemců ohodnotí komise složená ze zástupců města i odborníků z herního průmyslu. „Výstupem po intenzivním tříměsíčním programu nemusí být nutně hotová hra. Naším cílem je, aby podpořené týmy byly lépe připravené založit vlastní studio,“ říká Katarzyna Kouba Sanojca z Pražského inovačního institutu.

Pražský herní akcelerátor je každopádně podle svých iniciátorů zcela v plenkách. Tomu odpovídá výše prostředků i úzce nastavené mantinely. „Nebyla možnost to nastavit jinak. Režim veřejné podpory města to lépe řešit neumí. Buď mohla být nastavená takto, nebo by nebyla podpora vůbec,“ popisuje Kouba Sanojca.

„Je to to nejlepší, co jsme mohli vykřesat,“ dodává zástupkyně Pražského inovačního institutu. „Naše představa je taková, že na konci akcelerace bude tým vědět, jak jít za investorem, jak udělat byznys plán, jak stvořit plnohodnotný prototyp hry vhodný k další profesionální práci,“ přidává Barák.

„A do budoucna bychom působnost akcelerátoru chtěli rozšířit i do zahraničí. Aby do Prahy, do Česka přilákal další lidi, kteří tu pak budou zakládat vlastní studia. Protože tu budou pro herní vývoj vhodné podmínky,“ uzavírá předseda Asociace českých herních vývojářů.