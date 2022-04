Pražská tržnice se změní. Dostane nové stromy, lavičky i vchody, s orientací v areálu pomůže dlažba

„Rozbité povrchy, nedostatek mobiliáře, absence jakékoliv zeleně a nepřehledné dopravní řešení dělají z meziprostor nepříjemné místo, ve kterém lidé přestali trávit volný čas,“ popisují architekti ze studia Perspektiv hlavní neduhy Pražské tržnice v Holešovicích. Právě oni jsou ti, kdo ji budou měnit. Uspěli v architektonické soutěži, ve které měli navrhnout Meziprostory – veřejná prostranství tržnice.

To, co architekti pojmenovali jako problematické, chtějí v zásadě napravit. Jejich návrh tak počítá například s doplněním vchodů, aby se areál více otevřel směrem ven. Pracovali rovněž s potížemi, které plynou z globální změny klimatu. Navrhují zachytávání dešťové vody, která by navíc mohla obsloužit i desítky nových stromů a rostlin. A samozřejmě nesmí chybět lavičky, chodníky, dětské hřiště a náměstí. To by mělo být u bývalé vodárenské věže.

Zajímavé je řešení orientace v místě. „Navrhujeme plochy rozčlenit použitím různorodé dlažby a drobných detailů, abychom zjednodušili orientaci a zmenšili měřítko monumentálních prostor,“ líčí autoři návrhu Martin Stára a Ján Antal. Co se otevřenosti tržnice týče, architekti navrhli také eliminovat ploty, nové hranice by tak měly utvořit samotné budovy. A tak zatímco původně šlo o to umístit areál jatek na okraj města, teď má více splynout se svým ryze městským okolím.

Velké změny, nový život

Pražská tržnice se začíná měnit od základu. Podstatnou součástí ohromné investiční akce je právě předělání venkovního prostoru. K tomu by mělo docházet průběžně. Jen projekční práce budou trvat tři roky. Prostranství se následně začnou měnit po etapách, aby tržnice mohla zůstat otevřená. První část by mohla být hotová kolem roku 2027.

Foto: Perspektiv Co by se naopak změnit nemělo, je pořádání různých akcí

„Veřejná prostranství areálu potřebují jednotný přístup a nová řešení, aby fungovala jako celek. Rozhodli jsme se je najít v mezinárodní soutěži. Nepochybuji o tom, že pomůžou oživit tržnici po celý rok a zpřístupnit ji všem věkovým i příjmovým skupinám Pražanů,“ míní náměstek pražského primátora pro finance Pavel Vyhnánek, který má tržnici na starosti.

Úpravy vyjdou odhadem na vyšší stovky milionů korun. V tržnici už se ale změny odehrávají nyní a větší část z nich by měla do budoucna zůstat. Je to například pořádání různých akcí, prostor pro maloobchod, trhy a gastronomii.

Porotci vybírali z osmnácti návrhů, které přišly z Česka, Nizozemska, Maďarska, Slovenska, Itálie, Spojených států, Číny, Polska i Belgie. Všechny budou vystaveny v Holešovicích do konce června. Studio Perspektiv se na tržnici dívá jako na unikátní historický areál, který si přes úpadek udržel svého genia loci a nyní stojí na prahu nových příležitostí. Chtějí docílit toho, aby byl areál vyhledávaný nejen lidmi z okolí, ale celé Prahy.

Praha se chce postarat nejen o veřejný prostor tržnice, ale také o její historické budovy. Opravovat se má začít památkově chráněná hala číslo 4. Jde o burzu, kde sídlila Dobytčí a masná pokladna a také hostinec. Mluví se o ní jako o nejreprezentativnější stavbě celého areálu. Nově by tady měla být restaurace.

Stavba v novorenesančním slohu z roku 1895 je dlouho uzavřená kvůli bezpečnosti. Rekonstrukce potrvá zhruba dva roky a město už má povolení. V plánu je ovšem opravovat i další objekty. Pro veřejnost nyní slouží například i hala 22, kde probíhají zeleninové trhy, nově i ve čtvrtek až do večera.

Pražská tržnice, památka s prvky secese a neorenesance podle návrhu Josefa Srdínka a podle provedení Aloise Elhenického, působila už od devadesátých let jako tržnice s čínským zbožím. To se podařilo změnit až v tomto volebním období. Praha vyhrála soudní spor o vystěhování nájemce, který nechal tržnici chátrat. K tomu navrch soud přiřkl 246 milionů korun.